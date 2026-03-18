Leïla Slimani et Alain Finkielkraut au cœur de La Grande Librairie, spéciale francophonie

Leïla Slimani ouvre la discussion avec Assaut contre la frontière. Dans ce texte personnel, elle revient sur une langue absente — l’arabe — qu’elle n’a pas apprise mais dont elle porte l’empreinte. Ce manque devient un point de départ : comment se construire quand une part de son héritage linguistique échappe ?

L’autrice interroge, en filigrane, les traces laissées par l’histoire coloniale et la difficulté d’habiter plusieurs mondes à la fois. Une question affleure : peut-on encore penser un universel commun, alors que les replis identitaires se multiplient ?

Avec Le Cœur lourd, Alain Finkielkraut adopte une perspective différente. L’académicien y évoque son parcours et son attachement profond à la langue française. Chez lui, la langue agit comme un ancrage — presque une ligne de vie — face aux bouleversements du monde contemporain.

Son propos s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’héritage des Lumières et la place de l’universalisme. Une vision assumée, parfois discutée, qui nourrit le débat.

Autre regard, autre pratique : celui de la traduction. Josée Kamoun, qui a fait passer en français des auteurs majeurs de la littérature anglo-saxonne, publie un Dictionnaire amoureux de la traduction.

Elle y explore les subtilités de ce travail souvent invisible — choisir un mot, restituer un rythme, trahir le moins possible. Mais l’époque s’invite dans la réflexion. L’essor de l’intelligence artificielle soulève une interrogation concrète : que devient la qualité des textes lorsque la machine s’en mêle ?

La traductrice, qui s’est notamment confrontée à 1984, connaît bien les enjeux liés au langage. Et la question n’a rien d’abstrait… elle touche à la manière dont circulent les idées.

Le parcours d’Ahmet Altan apporte une dimension plus directement politique. Après des années de détention et d’assignation à résidence, l’écrivain turc signe avec Boléro (traduction de Julien Lapeyre de Cabanes) un roman situé dans une Turquie contemporaine traversée par les crises.

Le récit, resserré, met en scène des tensions intimes sur fond de dérive autoritaire. Derrière la fiction, une expérience vécue : écrire devient alors un acte de résistance, presque une nécessité.

Avec Habibi Beyrouth, Manal Salamé propose un autre retour — celui d’une jeune femme vers un pays quitté depuis longtemps. Le Liban qu’elle retrouve porte encore les traces d’un drame récent.

Le roman explore une société en mutation, traversée par les fractures mais aussi par le désir de se réinventer. Là encore, les identités se déplacent, se recomposent. Rien n’est figé.

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La littérature, enfin, ne se limite pas aux auteurs. Elle vit aussi dans les librairies. Direction Liège, où un libraire partage ses choix et ses coups de cœur : chez Olivier Verschueren de la librairie Livre aux trésors.

Crédit photo : La Grande Librairie

Par Dépêche

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