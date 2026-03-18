Romantasy : une juge américaine enterre le procès visant la série Crave

Il fallait une juge obstinée, un empilement de manuscrits et des semaines de lecture pour ramener à une vérité sèche l’un des feuilletons les plus commentés du romantasy américain. Le 16 mars, la juge fédérale Colleen McMahon, du district sud de New York, a accordé un jugement sommaire aux défendeurs dans l’affaire opposant Lynne Freeman à Tracy Wolff, née Tracy Deebs-Elkenaney, ainsi qu’à Entangled Publishing, l’agente Emily Sylvan Kim, Prospect Agency, Macmillan et Universal City Studios.

Le litige, ouvert en 2022, visait la série Crave, que Freeman accusait de reproduire son projet inédit, d’abord intitulé Blue Moon Rising, puis Masqued.

La décision frappe d’abord par sa méthode. McMahon écrit avoir lu « chaque mot » des quatre romans de Wolff, des six versions du texte de Freeman et de neuf jeux de notes. Une montagne de papier : plus de 6 000 pages de fiction romantasy, avalées en environ huit semaines. Le chiffre a quelque chose d’absurde, presque comique. Mais il donne à l’ordonnance une autorité particulière : ici, la juge n’expédie pas une querelle de résumés, elle confronte les œuvres elles-mêmes.

Dans guerre de la romantasy

Le cœur du raisonnement tient dans une distinction classique du droit d’auteur américain, que l’ordonnance martèle avec une rare netteté. Pour l’emporter, la plaignante devait démontrer non seulement une copie effective, mais surtout une similarité substantielle entre les éléments protégeables de son texte et ceux de « Crave ».

Or McMahon choisit, pour les besoins de l’analyse, de présumer l’accès aux manuscrits et même une similarité probante. Puis elle tranche l’essentiel : malgré quelques rapprochements, les livres ne présentent pas cette parenté profonde que réclame le copyright. En termes plus crus, la juge conclut que « les textes sont largement différents — et non substantiellement similaires. »

Pourquoi ? Parce que Freeman alignait, selon le tribunal, une longue série d’analogies qui relèvent moins de l’empreinte singulière d’une autrice que de la boîte à outils du genre. L’héroïne déplacée dans un environnement hostile, l’ignorance de ses origines, l’élu(e), l’internat surnaturel, la romance avec un être paranormal, le triangle amoureux, les blessures refermées par morsure ou venin, les parents morts ou supposés tels : autant de motifs que la décision classe parmi les tropes ou les « scènes à faire », ces passages obligés qu’aucun écrivain ne peut privatiser.

La formule la plus reprise résume cette démystification : les « garçons séduisants et dangereux » ne sont pas une invention originale, mais une denrée centrale de la fiction sentimentale fantastique pour jeunes adultes.

Refus de privatiser les tropes

L’ordonnance va plus loin. Elle démonte patiemment des similarités avancées par la plaignante — une pomme saisie entre deux cours, une référence à Hawaï, un bijou, un verre trafiqué, une réplique banale comme « eh bien, eh bien, eh bien » — pour montrer qu’un procès en contrefaçon ne prospère pas sur des débris.

Le droit d’auteur, rappelle la juge en s’appuyant sur la jurisprudence fédérale, ne protège ni les mots ordinaires, ni les lieux communs, ni les mécaniques convenues d’un marché éditorial saturé de codes. Il protège une expression originale. C’est une nuance fondamentale, et c’est précisément là que le dossier s’effondre. Détail capital : le tribunal précise qu’il n’avait même pas besoin de trancher définitivement la question de l’accès ou de la copie effective. Faute de similarité substantielle, tout le reste devient secondaire.

Ce point importera pour tout le secteur : la décision note aussi que les experts s’accordaient sur toute une grammaire récurrente du romantasy pour jeunes adultes, de l’attirance instantanée au déracinement après un traumatisme familial.

L’affaire n’en demeure pas moins révélatrice. « Crave », paru en 2020 chez Entangled, est devenu le premier volume d’une franchise majeure, tandis que le New Yorker rappelait début 2025 que la série avait dépassé 3,5 millions d’exemplaires vendus et fait l’objet d’une option cinématographique.

Face à une telle machine, la plainte de Freeman incarnait aussi une angoisse contemporaine de l’édition : à quel moment la standardisation commerciale du désir, du vampire et de l’internat gothique cesse-t-elle d’être une ambiance pour devenir un larcin ? La réponse du tribunal est sévère : lorsque tout le monde puise dans le même bassin de codes, l’impression de déjà-lu ne suffit pas à fabriquer une contrefaçon.

La leçon dépasse le seul cas Wolff. Le romantasy vend par cargaisons parce qu’il rassure autant qu’il électrise : il promet du neuf à partir d’architectures familières. C’est sa force commerciale, et parfois sa faiblesse esthétique. Le jugement McMahon enregistre cette réalité industrielle avec une franchise brutale. Oui, les livres peuvent se ressembler.

Oui, les éditeurs commandent des récits avec trope demandé, héroïne calibrée et tension amoureuse sous haute pression. Mais non, le copyright n’a pas vocation à transformer ces conventions en monopoles privés. Dans cette affaire, le tribunal ne blanchit pas seulement une autrice à succès.

Il rappelle, avec une ironie presque mordante, que l’originalité ne se décrète pas à coups de listes comparatives : elle se prouve dans la forme, dans la voix, dans l’agencement. Et c’est justement ce que la demanderesse n’a pas réussi à établir.

Crédits photo : beasternchen CC 0

Par Nicolas Gary

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