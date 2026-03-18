Jean Delas, cofondateur de L'école des loisirs, est mort

Né en 1939, sorti de l'École des hautes études commerciales (HEC), Jean Delas cofonde en 1965, avec Jean Fabre et Arthur Hubschmid, une maison d'édition qui entend apporter de nouvelles propositions, à l'époque, dans le secteur du livre scolaire. Elle s'appuie en effet sur une structure existante, les Éditions de l’école, fondées en 1923 par Raymond Fabry, grand-père de Jean Delas.

« Nous avions envie de changer quelque chose dans le rapport du livre et de l'enfant, particulièrement en milieu scolaire [...]. On n'avait plus envie d'une école où la lecture était contrainte, obligation, comptes-rendus de lecture, fiches », expliquait Delas en 2006 dans un entretien filmé.

L'école des loisirs était née, et ce simple nom incarnait tout un programme. « Nous avions envie que les enfants aient envie de lire nos livres, tout simplement », résumait Jean Delas. Après des débuts difficiles, plusieurs titres sont remarqués, comme Les aventures d'une petite bulle rouge, de Iela Mari, livre sans texte, avant les arrivées d'autres grands noms de la littérature jeunesse.

Figurent ainsi au catalogue Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Arnold Lobel, Claude Ponti, Leo Lionni, Philippe Corentin, Grégoire Solotareff, Nadja, Marie Desplechin, Marie-Aude Murail, Anaïs Vaugelade ou encore Malika Ferdjoukh.

Les mouvements sociaux et sociétaux de mai 1968 profiteront au développement de la maison et de son catalogue : « On a surfé avec ça, mais sans s'en rendre compte, car personne n'aurait pu imaginer, en 1971 ou 1972, que la société allait changer aussi radicalement », confiait Jean Delas dans le même entretien. L'attention politique portée à la lecture publique, ainsi que l'émergence de nouvelles générations de bibliothécaires et d'enseignants valorisent certains titres pour leur liberté de ton, qu'elle soit graphique ou thématique.

Les éditeurs de la maison sont encouragés à alimenter ce parti pris, et sont même gardés dans l'ignorance des ventes des ouvrages, afin de ne pas influencer leurs choix créatifs... Outre Arthur Hubschmid, Geneviève Brisac, Christiane Germain, Marcus Osterwalder ou encore Grégoire Solotareff animent cette ligne éditoriale innovante.

Une tendance à la révolution

L'école des loisirs, dans son communiqué, rappelle que Jean Delas a dirigé la maison « pendant 50 ans, avec Jean-Louis Fabre, en innovant sans cesse : première collection de poche albums en 1977, premiers clubs de lecture pour enfants en 1981, premiers albums filmés en 2010, etc. » En 2015, après s'être éloigné de la gestion de L'école des loisirs, il avait créé le festival Lire sur la vague, à Hossegor, afin de poursuivre sa lutte contre l'illettrisme et promouvoir la lecture.

En 2013, Jean Delas passe en effet la main à son fils, Louis Delas, ancien directeur général de Casterman et désormais président-directeur général de L'école des loisirs. Nova Groupe, la holding familiale, abrite aujourd'hui les librairies Chantelivre, de Paris, Orléans et Issy-les-Moulineaux, mais aussi les éditions Kaléidoscope, rachetées en 2019, ou les éditions Margot, acquises en 2023.

Le groupe compte aussi trois filiales européennes, Moritz Verlag en Allemagne, Babalibri en Italie et Pastel en Belgique, ainsi qu'une maison de bande dessinée et romans graphiques, Rue de Sèvres.

Jean Delas défendait une certaine vision de l'édition, souvent affranchie des logiques commerciales, mais aussi ancrée dans la chaîne du livre : « Nous sommes certains que les enfants méritent le meilleur des adultes, et donc que tous les enfants méritent les meilleures œuvres, partout. Et nous savons que tout cela ne peut advenir qu’en travaillant de manière collective, au sein de l’incroyable chaîne du livre que la France, et plus largement la francophonie, ont su construire », soulignait-il aux côtés de Jean Fabre et Arthur Hubschmid.

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En 2015, il avait reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur, et s'inquiétait alors d'une certaine tendance, au sein de l'édition jeunesse qu'il connaissait si bien. « Le marketing a pris le pouvoir un peu partout alors que, pour nous, c’est un mot tabou, et ce n’est pas un genre que l'on se donne », confiait-il, à cette occasion, à ActuaLitté.

Ses obsèques auront lieu à Hossegor, vendredi 20 mars à 14h30.

Photographie : Jean Delas (© Photosegor)

Par Antoine Oury

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