De premières images pour Dune 3, conclusion de la saga de Villeneuve

Toujours basé sur les romans cultes de Frank Herbert, Dune : Troisième partie prend quelques libertés avec l'œuvre originale, à commencer par l'importante ellipse qui sépare le premier livre et sa suite. À l'écran, les événements de ce nouveau film se déroulent en effet 17 ans après ceux du précédent...

Au scénario, Dennis Villeneuve était accompagné, sur les deux autres parties, par Jon Spaihts (Passengers, Minecraft). Cette fois, il a travaillé aux côtés de Brian K. Vaughan, auteur américain de bandes dessinées, notamment connu pour Y, le dernier homme (trad. Jérémy Manesse, Urban Comics) et Saga (trad. Jérémy Manesse et Laurent Queyssi, Urban Comics).

En France, le deuxième livre de la saga Dune de Frank Herbert est disponible aux éditions Pocket dans une traduction de Michel Demuth. Rappelons que bien d'autres récits ont suivi, dans la saga, dont Les Enfants de Dune (trad. Michel Demuth, Pocket) et L'Empereur-Dieu de Dune (trad. Guy Abadia, Pocket).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com