Port-Cros, l’île des silences révélés

Le travail photographique de Rachele Cassettta impressionne par sa retenue. Oui, rien de spectaculaire ni d’anecdotique. Elle privilégie la lenteur, le souffle, la patience du cadre, le sensible. Les chemins se déroulent, les rochers émergent puis s’enroulent dans une clarté quasi tactile et les pins bleus dessinent de grandes et merveilleuses arabesques sur le ciel d’un beau bleu assorti.

Chaque image semble issue d’une contemplation longue, grave, habitée. Le titre, Méandres, prend alors tout son sens : l’île n’est pas saisie frontalement, mais approchée par détours, par contours, par glissements successifs, comme si l’appareil photographique épousait naturellement les innombrables sinuosités du relief.

La photographie devient alors une écriture à part entière. Grâce aux jeux subtils des contrastes, des ombres et « de la transparence » Rachele Cassetta compose un récit visuel. L’île se révèle non comme un simple paysage, mais comme un espace intérieur. Ici le regard de la photographe ne s’impose jamais ; il suggère, il invite, tout simplement. On sent alors une fidélité profonde au lieu, une volonté de le montrer sans l’altérer, sans l’abîmer, afin de lui laisser sa part de mystère antique.

Les poèmes de Janine Chapelier viennent souligner ces images dans un bel équilibre d’amitié complice. Ils ne commentent pas les photographies — à quoi bon —, ils les prolongent, les déplacent, parfois les contredisent gentiment. Là où l’image fixe un instant, le poème ouvre un espace intemporel. En quelques vers, Janine Chapelier intensifie la lumière, creuse le silence. Sa poésie agit donc comme une chambre d’écho, ou plutôt un battement de cœur, et confère au livre une dimension contemplative, qui magnifie l’ensemble des photographies.

Il convient également de saluer — de mon point de vue — le formidable travail de l’éditeur, dont l’exigence accompagne admirablement le projet. La qualité d’impression, le choix du papier, la respiration de la mise en page, l’agencement des images et des textes… tout concourt à faire de l’ouvrage un objet d’art à part entière. L’équilibre entre les prises de vues de Rachele Cassetta et les poèmes témoigne d’un sens aigu de la composition. L’éditeur a su offrir à ces regards croisés un bel écrin à la hauteur de leur délicatesse.

Méandres d’une île : Port-Cros, est ainsi, bien plus qu’un livre sur un territoire méditerranéen. C’est une expérience esthétique complète, née de la rencontre entre un regard photographique d’une grande pureté, une voix poétique sensible et une réflexion éditoriale de grande qualité. On referme l’ouvrage avec une impression joyeuse d’enfant, d’avoir parcouru une île secrète, d’avoir suivi ses lignes sinueuses et peut-être, d’avoir touché quelque chose d’essentiel : Ce lien fragile et merveilleux entre la lumière, le rêve, la mémoire et le regard.

Photographies de Rachele Cassetta. Poèmes de Janine Chapelier<iframe

Par Vincent Hein

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