La Grand Librairie dresse un portrait inédit de Jack London

La collection « Les docs de La Grande Librairie » ouvrira un nouveau chapitre avec un portrait de Jack London, diffusé le mercredi 8 avril à 21h05 sur France 5 et disponible sur la plateforme france.tv.

« Derrière l’auteur de L’Appel de la forêt se cache un homme complexe, dont les contradictions et les questionnements sur l’homme et son rapport à la nature fascinent encore, un siècle après sa mort », annonce le groupe France Télévisions.

Mort à l'âge de 40 ans seulement, London a malgré tout été tour à tour chercheur d'or, marin, vagabond, militant socialiste, ou encore reporter...

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Il a par ailleurs composé une œuvre foisonnante, réunissant nouvelles, romans, récits, poèmes et même des pièces de théâtre. Elle reflète, selon France Télévisions, « la complexité d'un homme profondément paradoxal : socialiste convaincu et individualiste forcené, assoiffé de gloire, mais fuyant la société, débordant d'énergie et traversé par des abîmes de désespoir ».

Le documentaire, réalisé par Catherine Aventurier (Virginia Woolf, Bacon-Freud, face à face) et écrit par Ileana Epsztajn, retrace son parcours, des bas-fonds d'Oakland aux sommets de la gloire mondiale, et se penche sur sa philosophie, en une formule : brûler plutôt que durer.

Porté par Rosebud Productions, le portrait de Jack London sera nourri par les interventions de plusieurs auteurices français : Marie Desplechin, Clara Dupont-Monod, Jennifer Lesieur — autrice d'une biographie de London parue en 2012 chez Libretto —, Catherine Poulain, Sylvain Tesson ou encore Olivier Weber.

Photographies : Jack London (© The Huntington Library, Jack London Papers)

Par Dépêche

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