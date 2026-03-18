Villa Arson : Bénédicte Alliot nommée présidente du conseil d'administration

Établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture, par ailleurs composante d’Université Côte d’Azur, la Villa Arson a été inaugurée en 1972. Elle est, dès son origine, placée à l'intersection de différentes activités : la formation et la recherche, les expositions du centre d'art et les résidences à vocation internationale.

La gouvernance de l'établissement est assurée par un conseil d'administration, un comité technique, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'une commission pour la recherche, la pédagogie et la vie étudiante.

Réunissant 15 membres, le conseil d’administration approuve les orientations stratégiques et budgétaires de l’établissement. Il se compose de membres de droit (représentant du ministère de la Culture, des collectivités, ainsi que le président d’UCA), des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’établissement, ainsi que des représentants élus (3 représentants des enseignants et 2 représentants des autres catégories de personnel, élus pour une durée de 3 ans renouvelable, et 2 représentants des étudiants, élus pour une période d’un an renouvelable).

Un arrêté de la ministre de la Culture en date du 13 mars procède aux nominations suivantes au sein du conseil d'administration, au titre des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement :

Jean-Baptiste de Froment, directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais

Sandra Cattini, conservatrice en chef, directrice du Musée Gassendi, de la Maison Alexandra David-Neel du Cairn - foyer d'art contemporain et de la Crypte archéologique - Ambulo, Pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains labellisé Centre d'art contemporain d'intérêt national

Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des Arts à Paris

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Le même arrêté fait de Bénédicte Alliot la présidente du conseil d'administration de la Villa Arson. Docteure en études anglophones et maître de conférences à l’Université Paris — Diderot, elle devient directrice de l’Institut français d’Afrique du Sud à Johannesburg à partir de 2002, puis attachée culturelle à l’Ambassade de France à New Delhi en Inde, entre 2006 et 2010.

Elle dirige ensuite le pôle des Saisons culturelles à l’Institut français à Paris. En 2016, elle est nommée directrice générale de la Cité internationale des arts, qui développe alors une nouvelle orientation pour ses résidences, réservant une place plus importante aux artistes en exil.

Photographie : La Villa Arson (Maunier, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

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