Capitale du livre 2027 : Medellín distinguée pour son réseau

La désignation a été annoncée le 14 mars 2026 par le directeur général de l’UNESCO dans une lettre adressée au président colombien. La ville a été retenue pour la cohérence de sa stratégie autour du livre, construite avec des institutions publiques, des professionnels du secteur et des acteurs locaux. Le dossier mettait en avant un projet structuré, fondé sur l’accès à la lecture et la participation des habitants.

Medellín s’appuie sur un réseau étendu d’équipements culturels. Bibliothèques et librairies sont réparties dans l’ensemble de la ville, y compris dans des quartiers longtemps éloignés de l’offre culturelle. Certaines bibliothèques ont été installées dans des bâtiments réhabilités, intégrées à des projets de transformation urbaine.

L’écosystème du livre repose sur une collaboration entre éditeurs, libraires, médiateurs et structures éducatives. Cette organisation favorise la diffusion des ouvrages et la mise en place d’activités régulières autour de la lecture. Elle a été identifiée comme un élément central dans la sélection.

Une politique culturelle orientée vers l’inclusion

Les programmes développés par la ville ciblent des publics variés, notamment les jeunes et les habitants des zones périphériques. Des actions sont menées dans les écoles, les bibliothèques et l’espace public pour encourager la lecture. L’objectif est de réduire les inégalités d’accès au livre.

Des événements comme la Fiesta del Libro y la Cultura structurent la vie littéraire locale. Ils réunissent auteurs, éditeurs et lecteurs, tout en donnant une visibilité aux initiatives de la ville. Ces manifestations s’inscrivent dans une politique plus large de soutien à la création et à la diffusion.

L’UNESCO souligne le caractère participatif du projet : « Cette désignation reconnaît le programme intégral et participatif de Medellín, qui mobilise les autorités publiques, les éditeurs, les libraires, les bibliothèques, les éducateurs et la société civile. »

Une reconnaissance à portée internationale

Le titre de Capitale mondiale du livre implique un programme d’actions sur un an. Medellín prévoit d’étendre ses initiatives existantes et de développer de nouveaux projets autour de la lecture et du livre. L’enjeu est d’élargir encore l’accès aux pratiques culturelles.

La désignation offre aussi une visibilité internationale à la ville et à son écosystème culturel. Elle doit permettre de renforcer les échanges avec d’autres acteurs du livre et de consolider les politiques engagées.

Medellín succédera donc à Rabat dans ce programme porté par l’UNESCO, qui met chaque année à l’honneur une ville engagée dans la promotion du livre.

Crédits photo : © Steffen Schmitz (Carschten)

Par Ewen Berton

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