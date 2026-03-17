Atlantide, un festival des voix du monde pour dire notre temps

« Rarement, très rarement, je me suis sentie à ce point citoyen du monde », confiait l’auteur espagnol Victor del Arbol après sa participation à une édition d’Atlantide, en 2019. En effet, c’est une assemblée cosmopolite, bouillonnante et chaleureuse, à l’image d’une littérature-monde, qui ouvre ses portes chaque année à Nantes et qui a valu à la ville d’être qualifiée de « capitale de l’optimisme culturel » par Alain Mabanckou, directeur artistique du festival.

En maître de cérémonie attentionné, il accueille ses invité·es venu·es du monde entier (ou presque !) et orchestre les rencontres avec un public curieux et amateur de découvertes. Autour d'une bière ou d'un café, on discute en même temps avec des auteur·ices coréen·nes, taïwanais·es, russes, polonais·es, français·es, mexicain·es, nigérian·es, belges, argentin·es, camerounais·es... Comme dans une tour de Babel qui aurait choisi de passer outre les différences de langues et de se parler pour construire ensemble.

À l’heure où le monde semble vaciller sous le poids des conflits, des fractures mémorielles et des urgences écologiques, le festival affirme que la littérature demeure l’un des derniers lieux de veille et de vigilance. Car accueillir des écrivaines et des écrivains venu·es de tous les continents, c’est faire le pari que la parole, lorsqu’elle est juste, sensible et incarnée, peut encore éclairer nos devenirs communs.

Crédit photo : © Caroline Panhart / Atlantide, 2020

Et la communion à Atlantide n’est pas un vain mot : nombre de rendez-vous proposent au public de rencontrer les auteur·ices dans un cadre intimiste, en dédicaces, en petits comités dans les librairies, lors d’ateliers, ou de façon plus informelle, dans l'espace de vie du lieu unique, véritable cœur battant de la manifestation.

À chaque édition sa couleur, ses surprises et ses moments suspendus. Déjà, une leçon inaugurale où le romancier Laurent Mauvignier (Prix Goncourt 2025) nous parlera de la façon dont les personnages reflètent notre humanité. Samedi soir, la soirée contre la censure réunit une quinzaine d’auteur·ices, assis·es au milieu des festivalièr·es, qui portent de leurs voix vives, vivantes et vibrantes des textes qui ont été censurés dans leurs pays.

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Rassemblé·es autour de ces paroles qui éclairent, comme une lumière magique, les auteur·rices et le public savourent ensemble les mots du monde et réaffirment la force du collectif et de la fraternité.

Et la lecture de clôture, confiée cette année à l’actrice Laetitia Dosch, qui donne à entendre des extraits de romans pour se dire au revoir et repartir empli·es de littérature jusqu’à l’année prochaine.

Crédit photo : © Michael Meniane / Atlantide, 2019

Par Auteur invité

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