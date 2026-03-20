Baudelaire détective : Nadine Monfils lance une nouvelle série policière

Assis à la terrasse d’un bistrot, Charles Baudelaire remarque un homme dont l’attitude lui évoque immédiatement une silhouette sortie d’un récit d’Edgar Allan Poe. Intrigué, il le suit jusqu’à une maison dont l’individu ressort avec un couteau ensanglanté. Un meurtre vient d’être commis. Très vite, le poète se retrouve entraîné dans une série de crimes qui, en apparence, n’ont aucun lien entre eux.

Tandis que Baudelaire avance sur cette piste trouble, l’inspecteur Delâbre tente de structurer l’enquête avec une équipe peu orthodoxe. L’affaire prend une dimension plus inquiétante encore lorsque la vie du poète est directement menacée, signe qu’il se rapproche de la vérité.

À ses côtés, le Père Gabriel, surnommé Gaby le boucher, veille avec une dévotion singulière sur celui qu’il considère comme un être à protéger. L’ensemble compose une intrigue sombre, ancrée dans un univers où se croisent figures marginales et atmosphères inspirées du monde du cirque, jusqu’à faire apparaître la figure d’Edgar Allan Poe.

Les éditions Verso vous proposent les premières pages en avant-première :

Nadine Monfils est une autrice belge qui a construit une œuvre prolifique, avec plus de quatre-vingts livres publiés. Romancière et dramaturge, elle a également réalisé un long-métrage, Madame Édouard. Ses textes ont reçu plusieurs distinctions, et sa série Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette a rencontré un large public, au point de faire l’objet d’une adaptation en cours.

Par Clotilde Martin

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