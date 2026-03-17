Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.
Le 17/03/2026 à 18:06 par Ewen Berton
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17/03/2026 à 18:06
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Pour Nathalie Pascal, la notion de « roman visionnaire » ne renvoie pas forcément à l’anticipation ou à la science-fiction. Ce qui compte avant tout, c’est le lien que le livre entretient avec le monde dans lequel nous vivons.
« Pour moi, un livre visionnaire, c’est un livre qui parle de notre époque, d’un fait de société. »
Le récit peut se dérouler aujourd’hui, ou revenir sur des événements plus anciens. Dans les deux cas, l’important est ce qu’il révèle du présent : « c’est quelque chose qui va éclairer notre époque ».
La dystopie n’est pas exclue, mais elle n’est pas un objectif en soi. Nathalie Pascal rappelle par exemple Lorsque le dernier arbre, récompensé par le prix en 2024, qui imaginait un monde où il ne restait plus qu’une seule forêt. Le livre remontait sur plusieurs générations pour comprendre comment une telle situation avait pu advenir. Une fiction d’anticipation, mais solidement ancrée dans des questions contemporaines.
À ses yeux, un roman visionnaire peut remplir plusieurs fonctions à la fois. Il peut alerter, expliquer, ouvrir des perspectives. Mais surtout, il doit provoquer une prise de conscience. « Pour moi, il doit nous faire ouvrir les yeux. Faire réfléchir. »
Lorsqu’il s’agit de sélectionner les livres pour le prix, le sujet ne suffit pas. Nathalie Pascal insiste sur ce point : un texte peut aborder une question de société forte, cela ne garantit pas qu’il soit retenu.
« Il faut que le sujet colle avec la thématique des Visionnaires. Mais il faut aussi que l’écriture reste de qualité. »
La sélection cherche d’abord des œuvres littéraires. « On cherche un livre de littérature. Pas un documentaire. » Si la langue ne porte pas le texte, le jury ne suivra pas, même si le thème semble pertinent.
Le travail collectif joue également un rôle important. Certains livres paraissent, à première lecture, correspondre parfaitement à l’esprit du prix. Mais les discussions avec les collègues peuvent faire évoluer cette perception. Nathalie Pascal se souvient ainsi d’un roman sur la prison qu’elle trouvait particulièrement intéressant. Les autres membres de l’équipe n’y ont pas vu, eux, de dimension réellement visionnaire. Le livre n’a finalement pas été retenu.
Au-delà du sujet, la forme peut aussi donner au texte sa dimension visionnaire. Une écriture singulière, une manière inhabituelle de construire le récit ou de travailler la langue peuvent porter un regard neuf sur le monde.
Nathalie Pascal cite le livre Les Forces de Laura Vazquez, qui faisait partie de la sélection l’an dernier. Le jury avait été sensible à « une écriture dense et extrêmement libre », plus proche de la poésie contemporaine que du roman traditionnel. Le choix s’est fait autant pour les thèmes abordés que pour cette voix très personnelle.
Elle évoque aussi L’Entroubli de Thibault Daelman, récit d’un jeune homme qui raconte sa vie jusqu’à ses 18 ans dans des milieux très défavorisés. Ce qui l’a marquée, c’est le contraste entre la réalité décrite et la langue utilisée : l’auteur avait choisi « un style extrêmement écrit et très classique » pour raconter cette expérience. Ce décalage entre le sujet et la forme donnait au texte une force particulière.
Le regard de médiathécaire joue aussi dans la manière d’envisager la sélection. Nathalie Pascal ne lit pas seulement en fonction de ses goûts personnels : elle pense aussi à la manière dont les lecteurs vont recevoir les livres.
Dans le prix des Visionnaires, le public participe directement au résultat final. « Ce prix, même si c’est nous qui l’attribuons, pour 50 %, ce sont nos adhérents qui votent. »
Cette organisation impose de trouver un certain équilibre. Les lecteurs disposent de deux à trois mois pour lire les livres avant de voter. Il faut donc éviter de proposer une sélection trop difficile d’accès. « On ne peut pas avoir, par exemple, trois livres de 600 pages », explique-t-elle. Un roman très long peut figurer dans la sélection (Lorsque le dernier arbre en faisait près de 600), mais pas tous en même temps.
Le même principe vaut pour les écritures très expérimentales : elles ont leur place, mais la sélection doit rester variée. L’objectif est de maintenir un prix ouvert et accessible, sans tomber dans quelque chose de trop élitiste.
Parmi les romans finalistes de cette année, Nathalie Pascal mentionne spontanément Hexa de Gabrielle Filteau-Chiba. Ce qui l’a frappée en premier lieu, c’est l’idée centrale du livre : une communauté de femmes chargées de replanter des forêts dans un monde fortement dégradé.
Le roman se déroule dans une société autoritaire, dans un pays qui semble dévasté. Des femmes partent pendant plusieurs mois pour reboiser des territoires abandonnés. Cette idée lui a particulièrement parlé. « J’ai trouvé que l’idée que l’avenir soit entre les mains des femmes était très intéressante. »
Elle y voit un écho à certaines initiatives réelles, notamment en Inde ou en Afrique, où des coopératives féminines participent à relancer des économies locales autour de ressources comme l’argan ou le karité. Le roman fait ainsi dialoguer imaginaire et réalités sociales.
Elle précise néanmoins que les trois livres finalistes lui ont plu cette année, chacun pour des raisons différentes.
Pour Nathalie Pascal, le rôle de la médiathèque ne se limite pas à mettre les livres à disposition. Le prix peut aussi devenir un point de départ pour susciter des échanges avec le public.
« Pour moi, ça reste le contact. Le fait de pouvoir parler avec les gens, d’échanger. »
Elle explique ne pas être très prescriptrice : elle ne cherche pas à convaincre quelqu’un qui affirme ne pas lire. En revanche, elle croit à l’enthousiasme partagé au fil des conversations. Parler d’un livre qu’on a aimé peut parfois suffire à éveiller la curiosité.
La médiathèque prévoit aussi plusieurs actions pour accompagner le prix : des affiches avec des extraits de romans, des lectures courtes réalisées par les bibliothécaires, ou encore des quiz autour des livres sélectionnés. L’idée est de créer des moments de découverte plutôt que d’imposer la lecture.
D’autres projets sont également envisagés, comme des rencontres ou des débats autour des thèmes abordés dans les romans. Selon la médiathécaire « Même ceux qui lisent peu peuvent être intéressés par les questions soulevées par ces textes. » Pour elle, c’est une manière de prolonger la vie du prix et de faire circuler les idées qu’il met en lumière.
Crédits photos : © C. Lauté / SQY
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.
02/03/2026, 16:19
En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...
02/03/2026, 16:18
Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.
02/03/2026, 16:18
Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).
02/03/2026, 15:53
À la fin du Moyen-Âge, dans les années 1430, un jeu somptueux fut créé pour le divertissement des riches aristocrates de l’Italie du Nord. Ses cartes magnifiques, enluminées et dorées à l’or fin, se répandent dans les cours italiennes. Et depuis lors, ce jeu, appelé « jeu des triomphes » puis « tarot », fascine les esprits…
02/03/2026, 11:43
Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.
01/03/2026, 10:02
TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 9. Grand final. Oui, je respire encore. Il aura fallu des semaines de négociations pour aboutir. Je m'appelle Victoire. J'ai décidé de tout envoyer paître. Je vous annonce que je me casse, pour retrouver mon indépendance, dans un cadre respectueux et factuel.
27/02/2026, 16:57
Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité.
25/02/2026, 16:43
Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.
24/02/2026, 17:25
À l’approche des élections municipales de mars 2026, l’Association des archivistes français (AAF) intensifie son plaidoyer. L’organisation lance un appel national aux maires sortants candidats à leur réélection ainsi qu’à l’ensemble des futur·es candidat·es, les invitant à s’engager formellement en faveur d’une gestion rigoureuse des archives communales et intercommunales.
24/02/2026, 14:48
Qu’une médiathèque de l’Orne reçoive des conseils du maire, quant aux ouvrages qui ont droit de cité ou non dans les étagères, voici qui étonne. Le titre du récit que Swann Dupont a publié chez Istya & Cie, peut-être – Fille de pute –, mais l’argument serait court. Dans une longue tribune, l’autrice détaille cette étonnante situation et combien l’interventionnisme de l’édile va à l’encontre du sens commun – pour ne pas dire, du bien commun.
23/02/2026, 16:43
Cette tribune naît d’une plongée dans le scandale Agessa, de ces mois passés à s’enliser dans un marécage administratif où chaque démarche enfonce davantage. Derrière les formulaires, les silences et les réponses dilatoires, se dessine un système qui exige des victimes qu’elles financent leur propre réparation. Ce récit d'Henri Fellner expose les rouages d’un piège institutionnel, ses acteurs, ses complicités et les forces qui s’acharnent à maintenir les auteurs hors du droit commun.
23/02/2026, 12:02
Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.
20/02/2026, 18:22
À l'heure de la remise en cause de la fiabilité des informations par les intelligences artificielles génératives, de la post-vérité et d'une réduction drastique des dépenses publiques, les documentalistes territoriaux et leurs services sont menacés. L'association des spécialistes de l'information-documentation, Interdoc, appelle dans une tribune à maintenir les moyens et missions des documentalistes, et qualifie leur rôle dans la vie publique de « fondamental ».
19/02/2026, 11:25
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu, l’intersyndicale du spectacle vivant public alerte sur une crise d’une « gravité exceptionnelle ». Les organisations dénoncent les effets de la loi de finances, l’effondrement des financements territoriaux et les menaces pesant sur l’intermittence.
17/02/2026, 12:40
Dans cet article, Charles Garatynski relit l’œuvre de Witold Gombrowicz comme une entreprise radicale de déstabilisation des identités, des rôles et des formes sociales. De Ferdydurke à Cosmos, l’écrivain polonais apparaît comme un penseur de l’inauthenticité, pour qui la littérature devient un espace de résistance contre les assignations culturelles, nationales et symboliques.
09/02/2026, 16:33
Le député d'extrême droite Julien Guibert (Nièvre, Rassemblement national) a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à instaurer un système de classification par âge des ouvrages destinés aux jeunes et aux adolescents. Une initiative accueillie fraîchement par pratiquement toutes les professions du secteur : l'Association des bibliothécaires de France ajoute en effet ses propres arguments pour écarter l'idée, dans une tribune reproduite ci-dessous en intégralité.
09/02/2026, 10:13
L’Amérique tangue, ivre de sa propre légende, coincée entre les néons sales du pouvoir brut et les fantômes électriques de Ginsberg qui hurlent encore sur l’asphalte. Dans le cockpit, un milliardaire enragé joue avec les boutons rouges comme un enfant trop riche dans un magasin d’armes. Pourtant, sous la tôle froissée, le moteur démocratique gronde. Les poètes, les musiciens, les libraires, les profs, les types fatigués qui votent sans illusions tiennent encore la ligne. Ce texte parle d’une chute possible. Mais surtout d’une résistance culturelle qui mord, qui encaisse, qui refuse de plier. Par Mathias de Breyne.
06/02/2026, 14:08
De la découverte sidérante de la mort de Marilyn Monroe à l’enquête intime sur Norma Jeane Baker, ce Daniel Charneux retrace ici une fascination née dans l’enfance et devenue projet littéraire. Entre mémoire personnelle, immersion dans les archives, films et biographies, et réflexion sur l’identité, l’auteur traque la femme derrière l’icône. Une plongée sensible dans la fracture entre mythe hollywoodien, violence médiatique et destin humain brisé. Il publie ce 5 février I'm not M.M. chez Arléa.
04/02/2026, 09:00
La perquisition de la librairie parisienne Violette and Co, le 7 janvier dernier, pour la vente d'un livre de coloriage sur la Palestine, a largement choqué le monde du livre. L'intervention policière paraît en effet disproportionnée, pour un titre qu'il était alors légal de proposer au public et qui a depuis fait l'objet d'un avis défavorable d'une commission très critiquée, au fonctionnement opaque... L'Observatoire de liberté de création réitère son appel à une réforme de l'encadrement des publications jeunesse, dans un courrier à trois ministres reproduit ci-dessous.
03/02/2026, 11:05
Le monde feutré de la romance industrielle craque sous le bruit sec des algorithmes. Harlequin confie ses traductions à une IA générative, sous contrat avec Fluent Planet, reléguant les traducteurs humains au rôle de réparateurs sous-payés de phrases-machines. Tarifs écrasés, post-édition déguisée, clause de silence imposée : dans une tribune, le SNAC dénonce une fuite en avant où l’innovation sert d’alibi à la casse sociale et au contournement du droit d’auteur.
31/01/2026, 10:05
Top ArticlesAnna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
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