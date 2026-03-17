Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque

Pour Nathalie Pascal, la notion de « roman visionnaire » ne renvoie pas forcément à l’anticipation ou à la science-fiction. Ce qui compte avant tout, c’est le lien que le livre entretient avec le monde dans lequel nous vivons.

« Pour moi, un livre visionnaire, c’est un livre qui parle de notre époque, d’un fait de société. »

Le récit peut se dérouler aujourd’hui, ou revenir sur des événements plus anciens. Dans les deux cas, l’important est ce qu’il révèle du présent : « c’est quelque chose qui va éclairer notre époque ».

La dystopie n’est pas exclue, mais elle n’est pas un objectif en soi. Nathalie Pascal rappelle par exemple Lorsque le dernier arbre, récompensé par le prix en 2024, qui imaginait un monde où il ne restait plus qu’une seule forêt. Le livre remontait sur plusieurs générations pour comprendre comment une telle situation avait pu advenir. Une fiction d’anticipation, mais solidement ancrée dans des questions contemporaines.

À ses yeux, un roman visionnaire peut remplir plusieurs fonctions à la fois. Il peut alerter, expliquer, ouvrir des perspectives. Mais surtout, il doit provoquer une prise de conscience. « Pour moi, il doit nous faire ouvrir les yeux. Faire réfléchir. »

La qualité littéraire reste décisive

Lorsqu’il s’agit de sélectionner les livres pour le prix, le sujet ne suffit pas. Nathalie Pascal insiste sur ce point : un texte peut aborder une question de société forte, cela ne garantit pas qu’il soit retenu.

« Il faut que le sujet colle avec la thématique des Visionnaires. Mais il faut aussi que l’écriture reste de qualité. »

La sélection cherche d’abord des œuvres littéraires. « On cherche un livre de littérature. Pas un documentaire. » Si la langue ne porte pas le texte, le jury ne suivra pas, même si le thème semble pertinent.

Le travail collectif joue également un rôle important. Certains livres paraissent, à première lecture, correspondre parfaitement à l’esprit du prix. Mais les discussions avec les collègues peuvent faire évoluer cette perception. Nathalie Pascal se souvient ainsi d’un roman sur la prison qu’elle trouvait particulièrement intéressant. Les autres membres de l’équipe n’y ont pas vu, eux, de dimension réellement visionnaire. Le livre n’a finalement pas été retenu.

Quand l’écriture elle-même devient visionnaire

Au-delà du sujet, la forme peut aussi donner au texte sa dimension visionnaire. Une écriture singulière, une manière inhabituelle de construire le récit ou de travailler la langue peuvent porter un regard neuf sur le monde.

Nathalie Pascal cite le livre Les Forces de Laura Vazquez, qui faisait partie de la sélection l’an dernier. Le jury avait été sensible à « une écriture dense et extrêmement libre », plus proche de la poésie contemporaine que du roman traditionnel. Le choix s’est fait autant pour les thèmes abordés que pour cette voix très personnelle.

Elle évoque aussi L’Entroubli de Thibault Daelman, récit d’un jeune homme qui raconte sa vie jusqu’à ses 18 ans dans des milieux très défavorisés. Ce qui l’a marquée, c’est le contraste entre la réalité décrite et la langue utilisée : l’auteur avait choisi « un style extrêmement écrit et très classique » pour raconter cette expérience. Ce décalage entre le sujet et la forme donnait au texte une force particulière.

Garder les lecteurs en tête

Le regard de médiathécaire joue aussi dans la manière d’envisager la sélection. Nathalie Pascal ne lit pas seulement en fonction de ses goûts personnels : elle pense aussi à la manière dont les lecteurs vont recevoir les livres.

Dans le prix des Visionnaires, le public participe directement au résultat final. « Ce prix, même si c’est nous qui l’attribuons, pour 50 %, ce sont nos adhérents qui votent. »

Cette organisation impose de trouver un certain équilibre. Les lecteurs disposent de deux à trois mois pour lire les livres avant de voter. Il faut donc éviter de proposer une sélection trop difficile d’accès. « On ne peut pas avoir, par exemple, trois livres de 600 pages », explique-t-elle. Un roman très long peut figurer dans la sélection (Lorsque le dernier arbre en faisait près de 600), mais pas tous en même temps.

Le même principe vaut pour les écritures très expérimentales : elles ont leur place, mais la sélection doit rester variée. L’objectif est de maintenir un prix ouvert et accessible, sans tomber dans quelque chose de trop élitiste.

Un roman finaliste qui l’a marquée : Hexa

Parmi les romans finalistes de cette année, Nathalie Pascal mentionne spontanément Hexa de Gabrielle Filteau-Chiba. Ce qui l’a frappée en premier lieu, c’est l’idée centrale du livre : une communauté de femmes chargées de replanter des forêts dans un monde fortement dégradé.

Le roman se déroule dans une société autoritaire, dans un pays qui semble dévasté. Des femmes partent pendant plusieurs mois pour reboiser des territoires abandonnés. Cette idée lui a particulièrement parlé. « J’ai trouvé que l’idée que l’avenir soit entre les mains des femmes était très intéressante. »

Elle y voit un écho à certaines initiatives réelles, notamment en Inde ou en Afrique, où des coopératives féminines participent à relancer des économies locales autour de ressources comme l’argan ou le karité. Le roman fait ainsi dialoguer imaginaire et réalités sociales.

Elle précise néanmoins que les trois livres finalistes lui ont plu cette année, chacun pour des raisons différentes.

Faire vivre le prix dans la médiathèque

Pour Nathalie Pascal, le rôle de la médiathèque ne se limite pas à mettre les livres à disposition. Le prix peut aussi devenir un point de départ pour susciter des échanges avec le public.

« Pour moi, ça reste le contact. Le fait de pouvoir parler avec les gens, d’échanger. »

Elle explique ne pas être très prescriptrice : elle ne cherche pas à convaincre quelqu’un qui affirme ne pas lire. En revanche, elle croit à l’enthousiasme partagé au fil des conversations. Parler d’un livre qu’on a aimé peut parfois suffire à éveiller la curiosité.

La médiathèque prévoit aussi plusieurs actions pour accompagner le prix : des affiches avec des extraits de romans, des lectures courtes réalisées par les bibliothécaires, ou encore des quiz autour des livres sélectionnés. L’idée est de créer des moments de découverte plutôt que d’imposer la lecture.

D’autres projets sont également envisagés, comme des rencontres ou des débats autour des thèmes abordés dans les romans. Selon la médiathécaire « Même ceux qui lisent peu peuvent être intéressés par les questions soulevées par ces textes. » Pour elle, c’est une manière de prolonger la vie du prix et de faire circuler les idées qu’il met en lumière.

Crédits photos : © C. Lauté / SQY

Par Ewen Berton

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