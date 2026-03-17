Mort de Majuro Kaname, auteur d'I Love You so I Kill You

Les causes de la mort n’ont pas été communiquées. La famille de l’auteur a organisé des funérailles dans un cadre privé.

D'après Animenewnetwork, moment de son décès, le mangaka rédigeait le chapitre 14 de Doku wo Kurawaba Sakura made. Lancée en octobre 2025 sur la plateforme Getsu Maga Kichi de Kodansha, cette série associait Kaname au dessinateur Takahiro Ôba. Seuls treize chapitres ont été finalisés.

L’éditeur a indiqué que la publication irait jusqu’à ce treizième chapitre, en accord avec les proches de l’auteur et l’illustrateur. Un second volume relié, présenté comme le dernier, doit paraître et clore la série.

Un auteur associé au manga à suspense

Majuro Kaname s’était fait connaître avec I Love You so I Kill You, illustré par Sôsô Sakakibara. Publiée en dix volumes, la série est disponible en France aux éditions Soleil Manga. Elle s’inscrit dans un registre mêlant intrigue criminelle et tensions psychologiques.

Une suite, I Love You so I Kill You - Last, a été publiée entre 2019 et 2021 en cinq volumes. Cette seconde partie n’a pas été éditée en français.

Parallèlement, certaines œuvres de Kaname ont été diffusées à l’international, notamment en version numérique en anglais sous le titre Can You Just Die, My Darling?. Lancée en 2015, la série a connu plusieurs évolutions de titre et de format avant de s’achever en janvier 2021.

Par Dépêche

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