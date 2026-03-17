Zulma recrute une nouvelle responsable des relations libraires et festivals

Les éditions Zulma renforcent leur lien avec le terrain en confiant à Géraldine S. Pion la responsabilité des relations libraires et des festivals. Une nomination qui s’inscrit dans une logique de proximité accrue avec les réseaux de diffusion et les événements littéraires.
Le 17/03/2026 à 16:18 par Hocine Bouhadjera
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17/03/2026 à 16:18
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Professionnelle reconnue pour son ancrage dans le monde des librairies indépendantes, Géraldine S. Pion connaît bien les réalités du métier.
Elle a notamment fondé et dirigé la librairie Nos Années Folles à Colombes, un lieu à l’identité affirmée, tourné vers la littérature contemporaine et les propositions graphiques exigeantes. Pendant plusieurs années, elle y a développé une programmation de rencontres, à destination des adultes comme du jeune public, tout en construisant un projet indépendant, engagé et ancré localement.
Avant cette expérience entrepreneuriale, elle avait exercé comme libraire indépendante « volante » au sein du réseau des Librairies indépendantes de Paris. Un rôle qui l’avait amenée à intervenir dans différents points de vente, au plus près des enjeux quotidiens : réception des ouvrages, gestion des retours, mise en rayon, conseil et vente. Une polyvalence qui nourrit aujourd’hui sa compréhension fine de la chaîne du livre.
Son arrivée chez Zulma marque ainsi le passage d’un travail de terrain à une fonction stratégique, au croisement de la diffusion, de l’animation et de la médiation. Elle sera notamment chargée de renforcer les liens avec les libraires, d’accompagner la présence de la maison dans les festivals et de contribuer à la visibilité de son catalogue.
Crédits photo : Zulma
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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