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Édition : les autrices restent largement moins payées que les auteurs

Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.

Le 18/03/2026 à 13:35 par Antoine Oury

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Publié le :

18/03/2026 à 13:35

Antoine Oury

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Chaque année depuis sa création en 2013, l'Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication publie un rapport, document qui expose les progrès, mais aussi les inégalités persistantes dans ces deux domaines d'activités. 

Pilotée par le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS), l'étude a bénéficié cette année du soutien de la Mission observation de la Direction générale de la création artistique (DGCA), au sein du ministère de la Culture, et d’une coordination étroite avec l’équipe de la Haute fonctionnaire à l’égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations, Irène Basilis.

Environ 120 tableaux sont présentés au sein du document (accessible en fin d'article), qui permettent de balayer l'ensemble des secteurs du périmètre du ministère de la Culture, dont le livre et l'édition.

Des rémunérations très genrées

La quatorzième édition du rapport de l'Observatoire compte quelques nouveautés. L'une d'entre elles, et non des moindres, affiche les revenus moyens et médians en fonction du sexe des artistes-auteurs en 2023, à partir des données de l'Urssaf.

Pour chaque profession, le tableau propose les effectifs recensés, ainsi que la part des femmes en leur sein, avant d'indiquer les revenus moyens et médians des autrices et des auteurs. Le constat est sans appel : dans la totalité des cas, les femmes sont moins bien rémunérées que leurs collègues hommes.

Si les autrices de livres (hors autrices dramatiques) sont les « mieux loties », avec un revenu moyen de 3100 € et un revenu médian de 400 €, contre 3700 € et 300 €, respectivement, pour les auteurs, dans les autres catégories, les écarts se creusent considérablement. Dans le dessin (hors BD), où les femmes représentent 55 % des effectifs, leur revenu médian n'atteint que 300 €, contre 1100 € pour les dessinateurs.

Pour les illustratrices, le constat est plus amer encore, avec un revenu moyen presque deux fois moins élevé que celui de leurs homologues masculins. Le revenu médian, ici, s'élève à 1100 € pour les illustratrices contre 3000 € pour les illustrateurs.

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Le champ de la traduction littéraire, où les traductrices représentent 69 % des effectifs, est l'un de ceux où les revenus des femmes s'approchent le plus de ceux des hommes. Les premières touchent ainsi un revenu moyen de 12.500 € et un revenu médian de 6300 €, contre 14.000 € et 6400 €, respectivement, pour les seconds.

Ces inégalités des rémunérations ne se limitent pas au champ de la création pure, puisque les directrices de collection sont également lésées. Elles gagnent ainsi un revenu moyen de 8500 €, pour un revenu médian de 1100 €, contre 14.700 € et 3000 € du côté des directeurs de collection.

Relevons que la présence des femmes à la direction des 100 plus grandes entreprises culturelles en France reste très faible, autour de 17 %. Le livre ne fait pas exception, avec, au 1er janvier 2026, 2 femmes seulement à la direction des 10 entreprises du secteur ayant le chiffre d'affaires le plus important en 2023. Ce qui, sans doute, peut expliquer, au moins en partie, les difficultés du secteur à progresser sur le sujet de l'égalité femmes-hommes...

Au CNL, le rééquilibrage se poursuit

Aux niveaux moindres des rémunérations versées par les maisons d'édition peut s'ajouter une autre difficulté, pour les autrices : un accès plus compliqué aux aides publiques, notamment celles accordées par le Centre national du livre (CNL).

En 2025, 59 % des 1356 demandes d'aides sont émises par des femmes, qui représentent également 59 % des aides attribuées et perçoivent 53 % du montant global alloué (qui s'élève à 4,6 millions €). Le montant moyen par aide allouée reste cependant très défavorable aux autrices, puisqu'il atteint 4822 € pour ses dernières, contre 6292 € pour les auteurs (23 % de différence).

Cette inégalité des montants alloués se retrouve dans tous les domaines éditoriaux soutenus par le CNL. Elle reste phénoménale dans le champ des sciences de la vie et de la matière, où les sommes moyennes accordées aux hommes sont supérieures de 80 % à celles des femmes. Elle est aussi conséquente pour les arts (27 %), la poésie (23 %), la littérature jeunesse (19 %) et le théâtre (18 %).

Un lien entre des montants d'aides allouées plus faibles pour les autrices et une moindre représentation des femmes dans les commissions s'observe dans certains cas. Ainsi, la part des femmes au sein de la commission Sciences de la vie et de la matière plafonne à 40 %, ou à 37 % pour la commission Arts. Mais cette corrélation ne se vérifie pas, la plupart du temps.

La plupart des commissions du CNL s'approchent en effet de la parité, les femmes étant même surreprésentées dans plusieurs d'entre elles (Critique et histoire littéraires, Littérature jeunesse, Littératures étrangères, Partir en livre ou Vie littéraire).

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Plus de lauréates, mais peu de jurées

Le rapport de l'Observatoire se penche depuis quelques années sur les prix littéraires, ce qui permet d'observer un progrès réel. Les autrices sont ainsi de plus en plus sélectionnées et récompensées, ce qui met en lumière leurs œuvres.

Sur la période 2020-2025, sur les 701 personnes sélectionnées, 47 % étaient des femmes (contre 37 % sur la période 2012-2019) et sur les 54 individus primés, 43 % étaient des autrices (contre 39 % sur la période précédente).

Entre 2020 et 2025, et pour la première fois depuis le début du XXe siècle, les femmes sont même majoritaires (à 54 %) parmi les lauréats de 14 prix littéraires emblématiques. 

À LIRE - Prix de la rentrée littéraire 2025 : plus de place aux autrices, moins aux indés

Ces réjouissances sont toutefois assombries par un constat, celui d'une stagnation de la représentation des femmes au sein des jurys de quelques prix littéraires emblématiques (Goncourt, Renaudot, Femina, Décembre, Interallié et Médicis). Elle atteint ainsi en 2025 47 %, mais seulement 33 % lorsque l'on retire le Femina (dont le jury est exclusivement féminin). La présidence de ses jurys par des femmes reste par ailleurs rare, à 33 % également.

Autrement dit, si les autrices sont reconnues, l'attribution de cette reconnaissance reste l'apanage des hommes.

Le ministère de la Culture, un bon élève ?

L'Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication s'est penché sur le propre bilan du ministère de la Culture. Le score de ce dernier à l’index de l’égalité professionnelle reste très élevé, avec 95/100 au titre de l'année 2024, ce qui le place en tête du classement des ministères.

Parmi les 5806 équivalents temps plein travaillés (ETPT) que représentent les postes de titulaires rue de Valois, la part des femmes s'élève à 66 % au sein des catégories A et B, et respectivement 55 % et 54 % dans les catégories A+ et C. Un écart de rémunération subsiste néanmoins entre les agents et les agentes titulaires, estimé à 299 €, soit 6,6 % du salaire moyen masculin.

Au sein de l’administration centrale du ministère, les femmes sont majoritaires aux postes de chefferie de bureau (62 %) et de responsables de département (64 %), tandis que leur présence aux postes de sous-direction progresse (64 %, contre 54 % l'année dernière). 40 % des postes de direction d’administration centrale sont occupés par des femmes au 1er janvier 2026, indique le rapport.

Aux postes de direction les plus élevés des établissements publics, la présence des femmes suit cependant une tendance à la baisse : avec 26 postes sur 69, elles en occupent 38 % seulement, contre 42 % en 2024.

Pour la première fois, le rapport prend en compte les bibliothèques municipales classées, où la part des femmes à leur direction diminue également, pour se stabiliser à 61 % au 1er janvier 2026 (contre 65 % en 2024).

VHSS : peu de signalements

À partir de 2022, un dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes au ministère de la Culture a été mis en place, à travers une cellule de signalement externe. En 2025, 54 saisines ont été effectuées, dont 49 concernaient des situations de violence ou harcèlement à caractère sexuel ou sexiste.

En 2025, le ministère a pris des sanctions disciplinaires pour violences sexuelles et sexistes à l'encontre de 10 fonctionnaires et 4 contractuels. Trois de ces démarches concernaient des agissements sexistes, deux des agressions sexuelles (hors viol) et une portait sur un fait de pédopornographie.

À LIRE - Violence à l’égard des femmes : bientôt, une enquête sur le secteur culturel

En 2020, le ministère a aussi instauré une cellule d’écoute et d’accompagnement opérée par Audiens (joignable au 01 87 20 30 90 ou par mail à l'adresse violences-sexuelles-culture@audiens.org), dans le cadre d'un plan d'action contre les VHSS. Le dispositif reste peu utilisé par les auteurices, qui ne représentent que 2 % des personnes entendues en 2025 (contre 67 % pour le spectacle vivant).

Le rapport complet de l'Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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La maison d’édition québécoise La Pastèque, fondée en 1998, ouvre « son prochain chapitre » en s’affiliant à Bayard Canada, ont annoncé ses dirigeants Martin Brault et Frédéric Gauthier.

18/03/2026, 13:32

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Nicolas Idier à l’Élysée : un conseiller culture au profil littéraire et international

Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.

18/03/2026, 13:26

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La BnF s’allie au Conseil d’État pour numériser le droit

Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.

18/03/2026, 13:23

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Édition indépendante : la FEDEI change de modèle

La Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) a adopté en janvier 2026 une gouvernance collégiale pour représenter ses 500 maisons membres. Cette réorganisation vise à renforcer leur capacité d’action face aux mutations économiques, numériques et écologiques du secteur du livre, en s’appuyant sur une prise de décision partagée et une stratégie collective à moyen terme.

18/03/2026, 13:00

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Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?

18/03/2026, 12:02

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La Fill invite la filière du livre pour sa journée (professionnelle) d'anniversaire

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) organise une journée anniversaire, lundi 30 mars 2026, au Point Éphémère à Paris. Sur invitation et inscription obligatoire, l’événement propose une série de rencontres consacrées aux politiques du livre et aux transitions de la filière, entre interventions, ateliers et temps d’échange.

18/03/2026, 11:44

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Jean Delas, cofondateur de L'école des loisirs, est mort

La maison d'édition spécialisée dans la littérature jeunesse L'école des loisirs annonce le décès d'un de ses cofondateurs, Jean Delas, survenu le 16 mars 2026 à l’âge de 86 ans. Il avait créé la structure, qui publie notamment les livres de Maurice Sendak, Marie-Aude Murail, Susie Morgenstern ou Beatrice Alemagna, avec Jean Fabre et Arthur Hubschmid, en 1965.

18/03/2026, 11:02

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Denis Bourgeois, grand nom de l’édition française, est décédé

Né en 1946, l’éditeur et agent littéraire Denis Bourgeois est mort à Paris le mardi 17 mars 2026, nous apprend Soizic Molkhou, directrice de la communication et du service de presse de Flammarion, et femme de Denis Bourgeois.

18/03/2026, 10:50

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Romantasy : une juge américaine enterre le procès visant la série Crave

Dans les coulisses de la romantasy, il y avait des vampires, des internats, des passions sombres et soudain, un greffe fédéral noyé sous les manuscrits. À New York, une juge a plongé dans 6000 pages de lecture pour répondre à une question que l’édition redoute autant qu’elle l’exploite : quand tous les livres jurent qu’ils sont uniques, que reste-t-il, au juste, d’une originalité digne d’être protégée ?

18/03/2026, 10:11

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Villa Arson : Bénédicte Alliot nommée présidente du conseil d'administration

Institution nationale dédiée à l’art contemporain installée à Nice, la Villa Arson réunit un centre d’art, une école supérieure d’art, une résidence d’artistes, une bibliothèque spécialisée ainsi qu'une maison d'édition. Son conseil d'administration est désormais présidé par Bénédicte Alliot, sur décision de la ministre de la Culture.

18/03/2026, 10:03

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Len Deighton, maître du roman d’espionnage britannique, est mort

L’écrivain britannique Len Deighton, figure majeure du roman d’espionnage de la seconde moitié du XXe siècle, est mort le 15 mars 2026 à l’âge de 97 ans. Auteur prolifique, également illustrateur et historien, il laisse derrière lui une œuvre marquante, située à la croisée du réalisme documentaire et de la fiction politique.

17/03/2026, 18:18

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Utah : l’autrice d’un livre sur le deuil reconnue coupable du meurtre de son mari

L’époque adore transformer la douleur en récit vendable, en confidence publique, en objet de consolation prêt à circuler. Puis un tribunal surgit et rouvre la plaie avec la froideur des pièces à conviction. L’affaire Kouri Richins n’a pas seulement aimanté l’Amérique par son étrangeté criminelle : elle met à nu une industrie de l’émotion où le chagrin s’expose, se raconte, puis se fracasse contre le réel.

17/03/2026, 18:15

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Capitale du livre 2027 : Medellín distinguée pour son réseau

Medellín a été désignée Capitale mondiale du livre 2027 par l’UNESCO. L’organisation distingue une politique de long terme en faveur de la lecture, appuyée sur un réseau dense de bibliothèques et de librairies et sur des programmes visant l’inclusion sociale.

17/03/2026, 18:10

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Mort de Majuro Kaname, auteur d'I Love You so I Kill You

Le mangaka Majuro Kaname est décédé en février 2026. L’annonce, faite mardi par le Gekkan Shônen Magazine, précise qu’il travaillait sur la série Doku wo Kurawaba Sakura made, interrompue au chapitre 13. 

17/03/2026, 16:49

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Zulma recrute une nouvelle responsable des relations libraires et festivals

Les éditions Zulma renforcent leur lien avec le terrain en confiant à Géraldine S. Pion la responsabilité des relations libraires et des festivals. Une nomination qui s’inscrit dans une logique de proximité accrue avec les réseaux de diffusion et les événements littéraires.

17/03/2026, 16:18

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Guerre au Moyen-Orient : le livre comme soutien aux enfants

Dans un Moyen-Orient plongé dans une nouvelle phase d’escalade depuis fin février 2026, les enfants paient un tribut particulièrement lourd. Plus de 1100 ont été tués ou blessés en moins de deux semaines, tandis que des millions sont déplacés et privés d’école. Face à cette réalité, dans laquelle les droits fondamentaux sont bafoués, l’International Board on Books for Young People (IBBY) mobilise le livre comme outil de soutien à travers une initiative de kits créatifs au Liban.

17/03/2026, 15:25

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Boualem Sansal chez Grasset : un cadeau empoisonné à Olivier Nora ?

Le passage de Boualem Sansal de Gallimard au groupe Hachette, où il publiera désormais chez Grasset, a suscité de nombreux commentaires. Face à ceux qui questionnaient un possible choix idéologique, d'autres mettaient en évidence une donnée simple, basique : l'argent. 

17/03/2026, 13:54

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Résidences artistiques : l'Institut français lance des appels à candidatures

Le réseau culturel français à l’étranger lance 18 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création, de la Colombie à la Corée du Sud. Parmi ces propositions, certaines s'adressent plus particulièrement aux auteurs de l'écrit.

17/03/2026, 13:51

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En Biélorussie, le pouvoir maintient la pression sur les écrivains

Le pays ne figure plus au premier rang des préoccupations médiatiques, mais la Biélorussie reste néanmoins une dictature au sein de l'Europe. Alexandre Loukachenko, à sa tête depuis plus de 30 ans, s'applique à faire taire toutes les voix contestataires. L'une des stratégies consiste à considérer comme « extrémiste » toute organisation dissidente, et le Centre PEN national en a fait les frais il y a quelques semaines.

17/03/2026, 12:03

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Elle avait appris au monde à trier avant de mourir : Margareta Magnusson s’éteint

L’autrice et artiste suédoise Margareta Magnusson, connue pour avoir popularisé le « nettoyage de la mort » (döstädning), est décédée le 12 mars dernier, à Göteborg, à l'âge de 91 ans.

17/03/2026, 11:20

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Chine : comment Pékin utilise ses livres pour étendre son soft power dans 33 pays

Le livre voyage léger, dit-on. Pas cette fois. Derrière les couvertures, les vitrines du Nouvel An au Cheval de Feu et les pinceaux offerts en supplément, Pékin pousse une machine parfaitement huilée : maisons d’État, export culturel, foires internationales, récit national calibré. La Chine ne vend pas seulement des ouvrages à l’étranger ; elle met en rayon une image d’elle-même, polie, cadrée, traduite, et surtout très consciente de ce qu’elle veut faire lire du pays.

16/03/2026, 18:00

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La justice annule l’amende record infligée à Amazon au Luxembourg

La Cour administrative du Luxembourg a annulé, le 12 mars 2026, la décision de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) qui avait infligé en 2021 une amende de 746 millions d’euros à Amazon Europe Core dans un dossier lié à ses pratiques de publicité comportementale en ligne. La juridiction estime que l’autorité de contrôle n’avait pas mené certaines analyses juridiques nécessaires avant de prononcer la sanction. Le dossier est renvoyé à la CNPD, qui devra réexaminer l’affaire.

16/03/2026, 16:30

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Ardèche : la librairie itinérante La Semeuse de Mots en bonne voie

Partie pour sillonner les routes du département de l'Ardèche, la librairie itinérante généraliste La Semeuse de Mots prépare son expédition. Axelle Salesse aménage un camion, afin d'en faire le colporteur idéal pour environ 1500 références et desservir une douzaine de communes. Le départ est prévu pour dans quelques semaines...

16/03/2026, 16:21

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Pourquoi compter les entrées dans les bibliothèques ?

Le ministère de la Culture annonce une nouvelle session de comptage des entrées en bibliothèques, après un premier essai en novembre 2025. L'objectif affiché reste l'obtention de données plus solides, afin d'améliorer le suivi des politiques publiques, mais aussi valoriser le rôle social et l'attractivité des établissements.

16/03/2026, 14:40

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Jean-Marie Gleize, figure de la “postpoésie”, est mort

Le poète et essayiste Jean-Marie Gleize est mort le 12 mars 2026 à Volx, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’âge de 79 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, théoricien d’une écriture qu’il nommait « littérale » et animateur de la revue Nioques, il aura marqué plusieurs décennies de réflexion sur les formes poétiques et leurs limites.

16/03/2026, 12:34

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Philippe Barbat nommé président de la commission consultative des trésors nationaux

Le conseiller d'État Philippe Barbat, chargé depuis 2022 de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, a été nommé président de la commission consultative des trésors nationaux. Cette dernière examine notamment les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels considérés comme des trésors nationaux.

16/03/2026, 11:50

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Le linguiste Olivier Soutet élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.

16/03/2026, 10:56

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Marché du livre 2025 : l’Europe recule, Inde et Brésil accélèrent

Dans les allées bien cirées de la London Book Fair, le livre mondial avance avec deux jambes inégales. L’une traîne en Europe, lestée par la fatigue des vieux marchés ; l’autre file vers l’Inde, le Brésil ou le Mexique, là où la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques bousculent les hiérarchies. Le décor sent moins la crise terminale que le déplacement du centre de gravité éditorial, commercial et symbolique, sous les néons du salon.

16/03/2026, 10:54

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Décès de Jürgen Habermas : disparaît un géant de la pensée européenne

On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.

14/03/2026, 20:07

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États-Unis : pourquoi les livres pour adolescents disparaissent de certaines bibliothèques

Aux États-Unis, les bibliothèques sont devenues un champ de bataille culturel. Les disputes autour de quelques titres controversés débordent désormais les étagères : elles redessinent les collections, les budgets et même les métiers. Au cœur de cette secousse, un public fragile : les adolescents. Entre politiques locales, pressions militantes et prudence institutionnelle, les rayons qui leur étaient dédiés s’effacent parfois en silence.

14/03/2026, 09:53

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Comics : le fondateur de Dark Horse, bastion de l'indépendance, est évincé

Dans les industries culturelles, les anniversaires servent parfois de couperet. On souffle les bougies d’une maison, puis l’actionnaire change la serrure. Chez Dark Horse, la sortie de Mike Richardson ne relève pas seulement d’un jeu de chaises musicales : elle révèle un monde où l’imaginaire circule sous surveillance, où le mot création s’efface derrière celui de franchise, et où chaque fondateur découvre, un jour, que sa propre œuvre a changé de propriétaire. 

14/03/2026, 09:19

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À Forbach, l'ouverture potentielle de Cultura devient un sujet de campagne

Des commerces de Forbach, en Moselle, dont la Librairie-Pâtisserie Autonome, ouverte en 2025, s'inquiètent de l'implantation prochaine de l'enseigne Cultura et des conséquences pour leurs chiffres d'affaires. Plusieurs candidats aux élections municipales ont réagi, tandis que le maire sortant, Alexandre Cassaro, investi par le parti Les Républicains, se réjouit de l'arrivée de l'enseigne.

13/03/2026, 16:18

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Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“

Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.

13/03/2026, 13:45

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Agnès Desarthe candidate pour entrer à l'Académie française

L'autrice et traductrice Agnès Desarthe s'est portée candidate pour la prochaine élection, au fauteuil 18, de la prestigieuse Académie française. Elle succéderait, à cette place, à Mario Vargas Llosa, mort en avril 2025. L'élection aura lieu le 7 mai prochain.

13/03/2026, 10:25

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Dans le jardin d’Oscar : des contes pour aider les tout-petits à apprivoiser leurs émotions

Une nouvelle collection jeunesse entend accompagner les jeunes enfants dans leurs premières interrogations sur le monde et sur eux-mêmes. Dans le jardin d’Oscar propose une série de contes illustrés destinés aux enfants dès 3 ans, conçus pour ouvrir le dialogue entre adultes et enfants autour des grandes questions de l’existence. Les premiers titres de la collection paraîtra en librairie le 7 mai.

12/03/2026, 18:11

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Grandir entre Witkacy, Gombrowicz et Schulz : fragments d’une formation polonaise

Charles Garatynski raconte une filiation accidentelle : une enfance française traversée par les ombres de la Pologne, des livres, des peintres et des histoires familiales disloquées par le XXᵉ siècle. Entre atelier maternel, cambriolage fondateur et bibliothèque polonaise improvisée, se forme une mémoire littéraire. Witkacy, Gombrowicz, Schulz : autant de figures qui structurent une identité sans territoire stable. Écrire devient alors moins un choix qu’une dette à honorer.

12/03/2026, 17:51

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