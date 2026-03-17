Guerre au Moyen-Orient : le livre comme soutien aux enfants

Les chiffres s’accumulent, mais derrière eux se dessinent des trajectoires d’enfants interrompues. Depuis la fin du mois de février, la violence s’intensifie dans plusieurs zones du Moyen-Orient, touchant directement les populations civiles. L’UNICEF fait état de plus de 1 100 enfants tués ou blessés en moins de deux semaines, un bilan qui continue de s’alourdir.

L’organisation rappelle que « les infrastructures civiles, comme les hôpitaux, les écoles ou encore les systèmes d’eau et d’assainissement dont les enfants dépendent pour survivre, ont été attaquées, endommagées ou détruites… Rien ne peut justifier que des enfants soient tués ou mutilés. »

Les écoles, en particulier, cessent d’être des espaces protégés. L’attaque, a priori américaine, contre une école primaire de filles en Iran, qui a causé plus de 100 morts, illustre cette bascule. L’UNESCO souligne que « tuer des élèves dans un lieu dédié à l’apprentissage constitue une violation grave de la protection accordée aux écoles par le droit international humanitaire ». L’éducation, au-delà de l’apprentissage, représentait un repère quotidien ; sa disparition accentue le déséquilibre vécu par les enfants.

Dans le même temps, les déplacements massifs redessinent les vies. L’Organisation internationale pour les migrations (IOM) estime que plus de 19 millions de personnes vivent déjà en situation de déplacement interne dans la région.

À cette rupture s’ajoute l’effondrement progressif des services essentiels. Les systèmes de santé, d’eau et d’assainissement, indispensables à la survie, sont fragilisés ou détruits. Cette dégradation renforce les risques sanitaires et accentue la vulnérabilité des plus jeunes, qui dépendent directement de ces infrastructures.

L’accès humanitaire lui-même se heurte à des obstacles croissants. Les coupures de communication et l’insécurité entravent l’évaluation des besoins et la coordination des aides. Certaines organisations, comme IBBY en Iran, ne sont plus en mesure de joindre leurs équipes, ce qui retarde toute intervention malgré l’urgence.

Dans ce contexte, les appels à la désescalade se multiplient. L’UNICEF insiste sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de privilégier les voies diplomatiques. L’IOM alerte de son côté sur le risque d’une amplification des déplacements si les violences se poursuivent, dans une région déjà marquée par des crises prolongées.

Lire, dessiner, tenir : des gestes simples face à la rupture

Au Liban, où des milliers d’enfants déplacés vivent dans des abris de fortune, une initiative cherche à recréer des espaces symboliques de stabilité. Le Lebanese Board on Books for Young People (LBBY) a lancé un programme de kits créatifs d’urgence, destinés aux enfants réfugiés dans des écoles, des bâtiments inachevés ou des centres communautaires.

La présidente d’IBBY Liban, Shereen Kriedieh, décrit une réalité marquée par la perte et la précarité : « La situation au Liban est extrêmement difficile. Des dizaines de milliers d’enfants ont été contraints de quitter leur maison et leurs affaires. Beaucoup de familles trouvent refuge dans des écoles ou des centres publics, tandis que d’autres vivent au bord des routes avec des moyens très limités. Les bombardements se poursuivent chaque jour, dans différentes zones, créant une peur constante et une grande incertitude pour les enfants et leurs familles ».

Les livres et les activités créatives deviennent des supports concrets pour maintenir un lien avec l’enfance. Chaque kit comprend un ouvrage adapté à l’âge, un cahier et du matériel de dessin. « Les kits que nous préparons sont conçus pour occuper les enfants et leur offrir un moyen d’exprimer leurs émotions dans ces moments traumatisants. Grâce aux livres et aux activités, nous cherchons à leur apporter du réconfort, une distraction et une forme d’espoir », précise Shereen Kriedieh.

Les droits de l’enfant à l’épreuve du conflit

Derrière ces initiatives se joue une question plus large : celle du respect des droits fondamentaux des enfants en temps de guerre. La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant garantit notamment le droit à la protection, à l’éducation, au repos et au jeu. Or, ces droits sont directement compromis par les conflits en cours.

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L'action d'IBBY s'inscrit dans cette perspective, en rappelant que l’accès à la lecture et à l’apprentissage participe à la reconstruction des repères. Dans un environnement marqué par la violence et l’incertitude, ces éléments contribuent à offrir des formes de continuité et d’expression.

L’organisation appelle ainsi à une mobilisation pour financer ces kits, dont le coût est estimé à 10 $ par enfant. En parallèle, elle se tient prête à étendre ses actions à d’autres zones affectées, notamment en Iran, dès que les conditions de communication le permettront. Comme le souligne Shereen Kriedieh : « Quand le monde autour d’eux devient chaotique, nous faisons le choix d’être aux côtés des enfants et de les soutenir, avec l’espoir d’un avenir meilleur ».

Crédits photo : Beyrouth, au Liban (ansam61, CC BY 3.0)

Par Ewen Berton

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