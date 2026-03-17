Résidences artistiques : l'Institut français lance des appels à candidatures

Soutenus par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et accompagnés par l’Institut français, ces dispositifs de résidences sont portés par les services culturels des ambassades, des Instituts français et des Alliances françaises à travers le monde afin de favoriser la mobilité et l’internationalisation des artistes et créateurs.

Ces appels s’adressent aux artistes, auteurs et autrices, créateurs et créatrices français ou résidant en France, issus des disciplines suivantes : arts visuels, architecture, design et métiers d’art, spectacle vivant, musiques, cinéma et séries, livre et édition, création numérique.

Pensées comme des espaces d’expérimentation, de recherche et de coopération, ces résidences s’ancrent dans les spécificités culturelles, sociales et artistiques de leurs territoires. Elles sont développées en étroite collaboration avec des partenaires locaux (institutions culturelles, universités, centres d’art, festivals, acteurs de la société civile) afin de favoriser les échanges artistiques, professionnels, la cocréation et la mise en réseau.

Chili - Résidence Échos

Domaines : Arts visuels, Architecture, Design et métiers d’arts, Spectacle vivant, Musiques, Cinéma et séries, Livres et édition, Création numérique

Programme porté par l’Institut français du Chili

Candidatures jusqu’au 27 mars 2026

Résidences du 15 juin au 30 novembre 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Institut français du Chili lance sa bourse de résidence Échos à destination des artistes français ou françaises, ou résidant en France, souhaitant développer un projet de création artistique en lien avec le Chili. Les candidatures peuvent être présentées en solo, en duo ou en tandem avec un artiste chilien ou une artiste chilienne. La résidence, d’une durée d’un mois, doit s’articuler en collaboration avec un espace de résidence au Chili.

Plus d’informations à cette adresse.

Inde - Villa Swagatam

Domaines : Littérature, Arts, Artisanat

Programme porté par l’Institut français d’Inde

Candidatures du 17 avril au 31 mai 2026

Villa Swagatam est un réseau de résidences favorisant les échanges entre la France, l’Inde et l’Asie du Sud. Le programme couvre un large éventail de disciplines, avec une attention particulière portée à la littérature et aux savoir-faire artisanaux.

Plus d’informations à cette adresse.

Italie - Nouveau Grand Tour

Domaines : Toutes disciplines artistiques

Programme porté par l’Institut français d’Italie Candidatures de mi-avril à début mai 2026 Destiné aux jeunes talents français de moins de 35 ans, le Nouveau Grand Tour se déploie sur l’ensemble du territoire italien à travers un réseau d’institutions partenaires, favorisant mobilité et structuration professionnelle.

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Pays scandinaves – Septentrionales

Domaines : Toutes disciplines artistiques

Programme porté par les Instituts français du Danemark, de Norvège, de Suède et de Finlande

Candidatures du 16 février au 2 mars 2026

Résidence du 15 août au 15 octobre 2026

Programme annuel itinérant et éco-conscient à travers le nord de l’Europe, Septentrionales propose une résidence de recherche et d’exploration favorisant les échanges artistiques dans une perspective durable.

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Taïwan - Villa Formose

Domaines : Nouvelles écritures, Recherche artistique

Programme porté par le Bureau français à Taïwan

Candidatures du 13 mars au 12 avril 2026

Villa Formose – Nouvelles écritures accueille chaque année des artistes, commissaires ou scientifiques français ou francophones pour un mois de résidence de recherche et d’exploration à Taïwan.

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Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

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