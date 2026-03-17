Quai des Bulles ouvre son concours BD Jeunes Talents 2026

Le concours « Jeunes Talents » s’adresse aux autrices et auteurs amateurs de toute la France, sans condition d’âge, à la seule exigence de ne pas être publiés. Les participants doivent concevoir une proposition courte, limitée à une ou deux planches, envoyée exclusivement par voie postale.

Le thème « Roses corsaires » a été défini par Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, qui président le jury de cette édition. Les deux auteurs ont été distingués en 2025 pour leur album Soli Deo Gloria (Dupuis). Ils encadreront, avec un jury composé de professionnels, partenaires et membres de l’organisation, l’évaluation des projets prévue au mois de septembre.

Quinze créations seront retenues à l’issue de cette sélection. Elles formeront l’exposition « Jeunes Talents », présentée lors du festival à Saint-Malo. Le concours vise à donner une visibilité à des auteurs émergents à travers une mise en avant publique de leurs travaux.

Une sélection exposée et récompensée

L’exposition sera ensuite présentée dans plusieurs agences du Crédit Agricole en Bretagne au cours de l’année 2027. Ce prolongement permettra de diffuser les œuvres sélectionnées dans un cadre élargi, en dehors du temps du festival.

Plusieurs distinctions seront attribuées pendant l’événement. Un Grand prix Jeunes Talents sera remis le samedi 10 octobre. Le jury désignera également un lauréat dans chacune des trois catégories d’âge : moins de 12 ans, 12-16 ans et plus de 16 ans.

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Les candidatures doivent être adressées à l’Association Quai des Bulles à Saint-Malo, au plus tard le 17 août inclus. Le règlement et les modalités détaillées sont disponibles sur le site du festival.

Crédits illustration : Romane Oliver, Grand prix Jeunes Talents 2025 - Quai des Bulles

Par Dépêche

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