Un Suisse au Donbass : le récit de voyage de Jean-Christophe Emmenegger

Dans ce récit, Jean-Christophe Emmenegger revient sur un projet ancien : observer de près la situation du Donbass, qu’il n’avait pu concrétiser plus tôt en raison des risques liés au conflit. Il se rend finalement dans la région plusieurs années après le début des hostilités, d’abord à Marioupol, puis en Crimée. Il insiste sur la manière dont ces voyages se sont déroulés, en dehors de tout cadre journalistique ou institutionnel, dans une démarche personnelle.

Sur place, il séjourne au sein d’une famille vivant à proximité de Marioupol, directement confrontée aux événements depuis plusieurs années, notamment aux affrontements récents. Le récit restitue les paroles et les points de vue de ces habitants, décrits comme attachés à leur quotidien et porteurs d’une vision particulière du conflit, parfois en décalage avec d’autres récits médiatiques. L’auteur reconnaît le caractère situé de son regard, façonné à la fois par ses rencontres et par son intérêt ancien pour la Russie.

Le texte adopte ainsi une forme narrative assumée, où l’expérience individuelle prime sur l’analyse géopolitique. Jean-Christophe Emmenegger met en avant une posture de témoin extérieur, refusant les spéculations et revendiquant une forme de solidarité avec les populations qu’il a côtoyées, sans prétendre à une vision exhaustive de la situation.

Les Éditions du Canoë nous propose un extrait en avant-première de cet ouvrage :

Né en 1975, Jean-Christophe Emmenegger a d’abord travaillé comme journaliste avant de se tourner vers l’écriture. Membre de la Société suisse d’histoire, il s’est spécialisé dans l’étude du renseignement pendant la guerre froide. Il s’intéresse à la Russie depuis le début des années 1990, à la suite d’un premier séjour dans le pays, et en suit les évolutions depuis lors.

Par Clotilde Martin

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