Quand la coke pleut : western noir sous haute tension

Quand la cocaïne tombe du ciel, ça canarde dans tous les sens et le premier roman noir et violent de l’argentin Nicolás Ferraro se montre digne d’un scénario de Tarantino.
Le 18/03/2026 à 09:00 par Bruno Ménétrier
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Publié le :
18/03/2026 à 09:00
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On sait le plaisir de découvrir une nouvelle plume dans notre paysage littéraire.
Plaisir encore plus grand si l'auteur nous écrit de loin : Nicolás Ferraro nous vient d'Argentine où il s'occupe de littérature policière à la bibliothèque nationale de Buenos Aires, excusez du peu.
Notre dernière part de ciel fut son premier livre publié en français (en 2023) et cette réédition en poche est bienvenue pour ceux qui (comme nous) avaient manqué ce fameux jour où « il a plu de la cocaïne ».
La traduction de l'espagnol (argentin) est signé par Alexandra Carrasco-Rahal et Georges Tyras : ils s'y sont mis à deux et ça valait le coup, c'est savoureux !
Alors au fait et cette dernière part de ciel ?
« Quand tout se décompose, on se met à penser à nos gonzesses, parce que notre dernière part de ciel, c'est celle où elles nous attendent ».
Jolie formule, mesdames non ?
Nous voici quelque part entre Argentine, Paraguay et Brésil, au cœur de la fameuse Triple Frontière, région de tous les trafics qui a même donné son nom à un film, un endroit où « y' a pas d'innocents, juste des gonzes plus lents à dégainer ».
Avec par ordre d'apparition à l'écran :
deux trafiquants de drogue : Lucero et Keegan, ce sont eux qui vont crasher leur avion rempli de coke et qui vont en semer partout : « il paraît qu'il a plu de la cocaïne, dit Benavídez. Un avion des narcos s'est écrasé, à ce qu'on raconte, et il aurait semé dans la nature quelque chose comme deux tonnes de came »
les frères Vargas, Emiliano et Javier, ramasseurs de coton, descendants d'une lignée de travailleurs agricoles : « il fut un temps où les trois générations travaillaient la terre ensemble »
un vieil homme couvert de cicatrices au passé mystérieux : « depuis longtemps son nom était Reiser et pas celui qu’il portait à la naissance »
une fille tout de même, « une meuf qui s'appelle Romina » mais que tout le monde surnomme Pikachu
et enfin un sale voyou connu sous le nom de Zupay, « exécuteur des basses œuvres du cartel ».
Et j'allais oublier quelques plus gros caïds à la recherche de la cargaison perdue :
le salopard qui tient un bordel, « ancien commissaire et militaire du nom de Boldrini »
et l'excité qui se fait appeler Altotek et qui « nous prend la tête en prétendant être la réincarnation d’un chef indien légendaire ».
Mais ça va défourailler en tous sens, canarder de partout, un véritable carnage, et je ne sais pas si j'ai vraiment bien fait de vous présenter tous ces personnages : il en restera finalement assez peu après cette « putain de journée de merde », alors ne vous y attachez pas trop car « il y aura du temps pour les morts ».
Dès les premières pages (j'allais écrire : dès les premières images ...), ça commence très fort et très mal puisque « tout est parti en couilles en sept coups de fusil ».
Autour du crash d'un avion rempli de coke, Nicolás Ferraro a réuni une sacrée galerie d'affreux attirés par l'odeur de la poudre - et ici dans les deux sens du terme.
Reiser, par exemple, a un passé compliqué :
[Une] vengeance compliquée.
La première fois, il buta un type qui n'était pas le bon. En réalité, il se trompa quatre fois de cible et ce ne fut qu'à la cinquième qu'il abattit le bon gars.
[...] À vrai dire, il n'était pas non plus persuadé que le cinquième était le vrai coupable. Mais il était préférable d'en rester là.
Ces affreux embarquent avec eux tout un arsenal et vont donc tirailler en tous sens : on dégaine, on canarde et on réfléchit après - et encore pas toujours.
La violence décomplexée qui semble émaner des sociétés implacables d'Amérique Latine baigne chaque moment de ce récit.
Nicolás Ferraro est candidat au Pulitzer des scènes d'action. Ça peut même lasser un peu, parfois.
Les meilleurs moments sont peut-être ceux où, en pleine fusillade, l'un des personnages a soudain quelques réminiscences et qu'alors remontent des souvenirs de son passé - mais un passé guère plus riant : juste de quoi vous attendrir un peu, bien que je vous ai avertis qu'il ne faut pas trop s'attacher à ces types.
Mais on ne va pas se contenter d'un scénario digne de Tarentino.
Alors Ferraro dégaine lui aussi, et plus vite que son ombre, de jolies formules, d'un humour féroce et macabre, mais surtout il nous accroche avec de jolis moments pleins de poésie, si, si.
Des moments comme suspendus entre deux coups de feu.
Le carreau embué de la fenêtre lui signala que le café était en train de bouillir. Il retourna à l'intérieur et éteignit le réchaud.
[...] Il se servit une tasse de café noir. Il aimait déjeuner debout, appuyé au chambranle de la porte à regarder son terrain.
Bon d'accord, y'aura d'autres moments moins poétiques et plus sanglants, comme lorsque Galetto essaye de « remuer les moignons qu'on lui avait laissés en guise de mains. Un doigt à chacune, le majeur, qui pointait Reiser. Les autres, dans la flaque ».
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
Paru le 18/03/2026
288 pages
Rivages
8,90 €
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12/03/2026, 12:13
Comment imaginer son futur quand notre famille le fait déjà si bien pour nous ? Celle de la petite héroïne de Dans les rêves des grands n’imagine que le meilleur pour elle : sa maman rêve qu’elle devienne pilote, ou encore son papa la voit être la première femme présidente.
12/03/2026, 08:00
Celui qui survit veut mourir à la fin, roman d’Adam Silvera traduit de l’anglais par Fabien Le Roy et Cécile Ardilly, paraîtra le 23 avril aux éditions Robert Laffont. Dans ce nouveau volet situé dans l’univers de Et ils meurent tous les deux à la fin, l’auteur explore la rencontre entre deux jeunes hommes dont la trajectoire va être bouleversée par le service Death-Cast, capable d’annoncer à chacun le jour de sa mort.
12/03/2026, 07:14
Brûle bébé, premier livre de Matthieu Barbin, connu sur scène sous le nom de Sara Forever, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Au diable Vauvert. Ce récit suit la trajectoire d’Alex, jeune homme issu de la banlieue bordelaise dont la découverte de la danse ouvre un chemin artistique et intime où s’entremêlent quête identitaire, création et rupture avec son milieu d’origine.
11/03/2026, 08:15
Romance challenge, de Susan Lee, paraît le 9 avril dans la collection dédiée aux romances chez Robert Laffont. Ce roman met en scène une passionnée de littérature sentimentale qui tente d’appliquer dans sa propre vie les codes narratifs qu’elle analyse et commente en ligne, avec l’espoir de vivre une histoire digne des romans qu’elle dévore. Un livre traduit par Karine Forestier.
11/03/2026, 07:11
Sous le soleil trop vif d’une île du golfe de Naples, l’adolescence n’a rien d’un été léger. Elle ressemble plutôt à un territoire miné : rivalités, regards, hiérarchies invisibles, premières morsures du désir. Avec Terra Murata, Laura Ulonati installe son roman dans cette zone trouble où l’apprentissage du monde passe par les ruines, la mémoire et les corps qui cherchent leur place. Sortie le 25 mars.
10/03/2026, 11:02
Jaylen, Jonas et Joshua Jann viennent d’emménager dans la maison voisine. Trois frères, silencieux, presque insaisissables, dont la présence trouble immédiatement l’équilibre du quartier. Depuis la fenêtre de sa chambre, la narratrice les observe chaque nuit. Ce rituel d’observation devient rapidement une obsession. Somber jann : saison 1 de Cynthia Havendean, sera disponible le 16 avril.
10/03/2026, 09:00
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