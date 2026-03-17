Elle avait appris au monde à trier avant de mourir : Margareta Magnusson s’éteint

Sa notoriété internationale repose sur un livre publié tardivement, alors qu’elle avait plus de 80 ans : The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Traduit en français sous le titre La vie en ordre, l’ouvrage est paru en 2018 chez Flammarion, dans une traduction d’Isabelle D. Taudière. Court essai mêlant conseils pratiques et réflexions personnelles, il s’est imposé comme un succès mondial, édité dans plus de trente pays.

Le livre introduit le concept suédois de döstädning, que l’on peut traduire par « nettoyage de la mort ». L’idée est simple : trier ses affaires de son vivant, se séparer du superflu et organiser ce que l’on conserve, afin de ne pas laisser à ses proches la charge matérielle et émotionnelle de ce travail après un décès. Mais Margareta Magnusson en fait bien davantage qu’une méthode de rangement. Elle propose une manière d’habiter le temps qui reste, en revisitant ses souvenirs et en allégeant son quotidien.

Mettre de l’ordre dans son existence

« Si vous ne l’aimez pas, débarrassez-vous-en. Si vous ne l’utilisez pas, débarrassez-vous-en », résumait-elle auprès du média suédois The Local, défendant une approche pragmatique mais aussi sensible des objets. Le tri devient ainsi un moment de mémoire et de transmission, parfois douloureux, mais souvent libérateur.

Cette réflexion s’ancre dans son expérience personnelle. Après la mort de son mari, avec qui elle avait vécu pendant plusieurs décennies, elle s’était retrouvée à devoir trier ses affaires en quittant leur maison familiale. Elle en tire une conviction centrale : passer par les objets d’un proche disparu fait partie du processus de deuil. Anticiper ce travail, c’est aussi épargner cette épreuve à ceux qui restent.

Loin de toute vision morbide, Margareta Magnusson insistait sur la dimension positive de cette pratique. Le « nettoyage de la mort », expliquait-elle, peut être « joyeux et intéressant », à condition de ne pas attendre la toute fin de vie pour s’y engager. Mettre de l’ordre dans ses affaires, c’est aussi mettre de l’ordre dans son existence.

L’art de vieillir

Née le 31 décembre 1934 à Göteborg, Margareta Magnusson - de son nom de naissance Margareta Elisabeth Bothén - avait d’abord mené une carrière d’artiste. Diplômée de l’école de design Beckmans à Stockholm, elle a exposé ses œuvres dans plusieurs pays, notamment en Asie, avant de se tourner vers l’écriture sur le tard.

Le succès de La vie en ordre a contribué à diffuser largement cette pratique issue des traditions domestiques scandinaves. Elle a même inspiré une émission de télévision aux États-Unis, où des spécialistes accompagnaient des particuliers dans le tri de leurs objets, mêlant désencombrement et récits de vie.

À LIRE - Jean-Marie Gleize, figure de la “postpoésie”, est mort

Margareta Magnusson avait prolongé cette réflexion avec un second ouvrage, The Swedish Art of Aging Exuberantly (L’art suédois de bien vieillir avec enthousiasme, 2022), consacré à l’art de vieillir et de continuer à vivre pleinement, à ce jour non traduit en français.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com