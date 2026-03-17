Utah : l’autrice d’un livre sur le deuil reconnue coupable du meurtre de son mari

L’Amérique adore ses récits de rédemption, ses drames familiaux empaquetés dans le velours du développement personnel, ses livres pour enfants qui promettent de border la douleur. Puis la mécanique se retourne. Dans l’Utah, Kouri Richins, autrice d’un album autoédité sur le deuil après la mort de son mari, a été reconnue coupable du meurtre aggravé d’Eric Richins, mort en mars 2022 après avoir ingéré du fentanyl.

Le verdict, rendu lundi à Park City, scelle l’un des dossiers criminels les plus déroutants de ces dernières années : celui d’une femme devenue figure publique du chagrin avant d’être condamnée pour l’avoir provoqué.

Une affaire bien glaçante

Le jury a délibéré un peu moins de trois heures avant de déclarer Kouri Richins coupable de l’ensemble des chefs retenus contre elle. Outre le meurtre aggravé, elle a aussi été reconnue coupable d’avoir tenté d’empoisonner son mari quelques semaines plus tôt, le jour de la Saint-Valentin, avec un sandwich au fentanyl qui l’aurait fait perdre connaissance, ainsi que de fraude et de faux liés aux suites financières du décès. Selon CBS News, l’audience de détermination de la peine a été fixée au 13 mai.

L’accusation a soutenu qu’Eric Richins avait bu, à son domicile situé près de Park City, un Moscow Mule préparé par son épouse et chargé d’une dose de cet analgésique présentée comme proche de cinq fois la quantité létale. Les procureurs ont décrit un crime mû par l’argent.

D’après l’Associated Press, Kouri Richins croulait sous environ 4,5 millions de dollars de dettes et croyait, à tort, hériter d’une succession évaluée à plus de 4 millions de dollars. Le procureur Brad Bloodworth a résumé l’argument central de l’accusation en une formule brutale, traduite ainsi : « Elle voulait quitter Eric Richins, mais pas quitter son argent. »

Le dossier n’a pas reposé sur une seule intuition psychologique, mais sur un empilement d’indices matériels et financiers. L’accusation a mis en avant plusieurs polices d’assurance-vie ouvertes à l’insu du mari, pour un total d’environ 2 millions de dollars, des échanges de messages avec Robert Josh Grossman, présenté comme l’homme avec lequel elle envisageait un autre avenir, ainsi qu’un historique de recherches internet.

Parmi les requêtes citées au procès figuraient des formulations sur la dose mortelle de fentanyl, sur les « prisons de luxe pour riches » ou encore sur la manière dont un empoisonnement apparaîtrait sur un certificat de décès.

Le “true crime” qui dépasse la fiction

Ce qui donne à l’affaire sa charge presque obscène, c’est le livre. Un an après la mort de son mari, Kouri Richins avait autoédité Are You With Me ?, un album destiné, selon sa présentation publique, à aider ses enfants à traverser la disparition de leur père. Elle en avait fait la promotion à la télévision locale avant son arrestation, en mai 2023.

La chronologie suffit à glacer : d’un côté, l’image d’une mère transformant la perte en outil de consolation ; de l’autre, l’accusation, puis désormais la condamnation, pour avoir fabriqué cette perte. Le livre n’est pas la preuve du crime. Il en devient le miroir le plus sinistre.

La défense, elle, a tenté d’imposer une autre lecture. D’après l’AP, les avocates de Kouri Richins ont soutenu que l’accusation sélectionnait les faits dans un seul sens. L’une d’elles a lancé cette formule, elle aussi traduite : « L’accusation regarde les faits d’une certaine manière et y voit une sorcière ; si vous les regardez autrement, vous voyez une veuve. »

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La ligne était claire : contester la cohérence du récit adverse, fragiliser certains témoins, rappeler qu’un procès pénal exige davantage qu’un portrait moral accablant. Mais cette stratégie n’a pas résisté à la convergence des éléments produits à l’audience.

Le contraste public reste saisissant. Dans les comptes rendus des médias américains, Kouri Richins apparaît tour à tour comme agente immobilière, mère de trois enfants, autrice d’un livre pour la jeunesse, puis accusée centrale d’un homicide prémédité. Cette superposition d’identités explique aussi la puissance de l’affaire dans l’espace médiatique : elle touche à la famille, à l’argent, à l’image sociale, au commerce de l’émotion.

Elle dit quelque chose de l’époque, où la douleur se raconte, se publie, se monétise parfois, et où la justice vient soudain démonter le décor planche après planche.

Du temps pour lire et écrire ?

Il reste, bien sûr, la part judiciaire encore ouverte. Kouri Richins fait aussi face à 26 autres chefs d’accusation distincts dans une affaire financière séparée, qui n’a pas encore été jugée. Le verdict de lundi ne clôt donc pas tout. Il fixe en revanche une vérité pénale nette sur le cœur du dossier : Eric Richins n’est plus, aux yeux de la justice, un mari mort d’une overdose inexpliquée, mais la victime d’un empoisonnement criminel.

Et l’album sur le deuil, lui, entre dans une zone plus sombre que n’importe quelle quatrième de couverture : celle où le langage du réconfort se retrouve souillé par les faits.

Crédits photo : capture d'écran

Par Clément Solym

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