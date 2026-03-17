Le dernier clan : une fresque préhistorique où vacille notre idée de Néandertal

Éloi Audoin-Rouzeau n’écrit pas une préhistoire de carton-pâte. Il installe un monde rituel, dense, menacé, où chaque geste relie les vivants aux morts. Yaretzi, veilleur du clan des Mers, guette les aurochs, attend les tribus sœurs et espère revoir celle qu’il veut nommer Ayasha, « promesse ». Le Dernier clan réside dans cette tension : désir amoureux, fidélité aux ancêtres, peur sourde d’un dérèglement.

« Patience, ils viendront. Les aurochs ne peuvent résister au goût salé des plantes grasses qui poussent dans le marais au sortir de l’hiver. » La phrase dit le tempo : attente, observation, confiance encore intacte dans l’ordre du monde.

La grande force du récit tient à sa cohérence symbolique. Les clans vivent dans une continuité où la chasse, les unions, les danses et les sépultures relèvent d’un même système de sens. « Il est crucial de se concilier les bonnes grâces des défunts. Certains esprits, s’ils se sentent méprisés ou délaissés, reviennent de l’autre monde pour persécuter les vivants. » Cette charpente spirituelle donne au roman sa gravité. Elle éloigne le folklore et impose une civilisation complète, avec ses rites, ses interdits, ses transmissions.

La trame avance par signes faibles : une fumée inhabituelle, une présence furtive, des récits anciens sur « les autres », une inquiétude qui gagne les anciens avant d’atteindre le clan tout entier. L’auteur ne cherche pas l’effet brutal. Il préfère l’infiltration. Cette montée lente fait naître une menace plus forte qu’un surgissement spectaculaire, parce qu’elle fissure de l’intérieur un univers que Yaretzi croyait stable.

Le livre vaut aussi par son axe amoureux. Yaretzi n’aime pas dans l’abstraction : il veut mériter, tenir sa danse, gagner un regard. « Le lendemain, après mon échec à la danse de l’Échassier blanc, celle pour qui je m’étais risqué à monter sur la dalle, et devant laquelle j’avais chuté, m’ignora. Elle continua de m’éviter de son mieux les jours suivants. »

Plus loin, le défi se précise : « Mes yeux croisèrent ceux de la fille de la Forêt. Et cette fois, elle ne détourna pas le regard. » La relation n’a rien d’une bluette ; elle passe par l’épreuve, la honte, l’endurance.

L’interaction des personnages secondaires enrichit cette ligne principale. Azari incarne l’exemple à atteindre ; l’Oiseleur, une forme de dissidence ; les anciens portent la mémoire et la peur. Cette peinture du collectif est particulièrement réussie. « Nos trois tribus ne sont pas censées se rapprocher après la nuit tombée. Les Anciens veillent au bon respect des règles. » En peu de mots, toute une organisation sociale apparaît, ferme, codée, jamais décorative.

Le plus beau surgit peut-être quand l’écriture rejoint la question de la trace. Humilié, Yaretzi peint ; il cherche dans l’image ce que la danse ne lui a pas donné. « Un jour, mes couleurs elles aussi auront perdu leur éclat et mes dessins finiront par se fondre parmi les autres. Les hommes ne disparaissent vraiment que lorsqu’ils tombent dans l’oubli. » Là, le texte cesse d’être narratif pour devenir une méditation sur la survivance.

On peut relever quelques faiblesses. L’oralité travaillée finit parfois par lisser les voix. Certaines répétitions rituelles ralentissent la progression. Mais ces réserves pèsent peu face à la réussite d’ensemble : une langue tenue, un imaginaire puissant, un héros vulnérable sans mollesse, et surtout un monde qui semble vécu plutôt qu’inventé. Le dernier clan raconte une fin possible ; il le fait avec une douceur grave qui serre lentement la gorge.

Par Nicolas Gary

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