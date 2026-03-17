La colo, en théorie, vend du grand air, des copines pour la vie et des souvenirs en polaroid. En pratique, on y trouve aussi des anims à bout de souffle, une reine des abeilles bien décidée à piquer tout ce qui bouge, et parfois un pirate fantôme qui débarque en pleine nuit. Aurélie C. Moulin prend ce décor usé jusqu’à la corde, le secoue très fort, et en tire un roman qui grince, file vite et vise juste.

Aurélie C. Moulin lance Team fantôme et beurre salé sur un mauvais départ, et c’est précisément ce qui fait mouche. Jo, ado envoyée contre son gré dans une colonie bretonne, attaque tout le monde de front : animateurs pénibles, camarades formatées, météo hostile, chambrées bancales. Le ton est donné très tôt : « Elle est belle l’histoire, hein ? Belle, mais archifausse, désolée. » Jo annonce la couleur, casse le cliché du roman de colo et impose une narratrice abrasive, drôle et nettement moins docile que prévu.

Le récit avance sur deux rails. D’un côté, la guerre sociale miniature : Léana règne sur le groupe, Yaren encaisse, Jo cogne par la parole. De l’autre, le glissement vers le fantastique, avec une pièce ancienne ramassée sur la plage, un décor trempé, puis l’irruption d’un pirate fantôme. « Il grimpe une marche supplémentaire. Je me sens liquide lorsque j’aperçois sa main translucide tendue vers moi. » Le roman change alors d’allure sans perdre son cap.

La vraie réussite tient à l’équilibre entre les deux. La violence ordinaire de la colo n’est jamais traitée comme un simple décor, et l’amitié naissante entre Jo et Yaren ne tombe pas dans le sirop. La narration à la première personne donne du nerf, du mordant, parfois une vraie justesse dans la colère rentrée. Jo est dure, mais lisible. Yaren, d’abord reléguée au rang de victime idéale, gagne peu à peu en présence.

Quelques limites apparaissent. Léana reste par moments très programmatique dans son rôle de peste en chef, et certains effets comiques appuient un peu fort. Mais le livre compense par une énergie constante, une bonne mécanique de suspense et une héroïne qui tient la page.

Sous ses airs de comédie grinçante, Team fantôme et beurre salé parle de domination, de solitude et de courage. Sans lourdeur. Et avec assez de vent, de sel et d’ombre pour donner envie de suivre Jo jusqu’au bout.