Précieuse(s), ou Molière rejoué à l'aune du féminisme

La réalisatrice Fanny Guiard-Norel a elle-même été confrontée au décalage qui peut s'installer entre une œuvre du passé et le regard contemporain, pendant une représentation d'une pièce de Feydeau, où elle s'était rendue avec son fils âgé de 10 ans. Un personnage féminin y est représenté comme un simple faire-valoir des hommes, livré à leurs désirs et volontés.

« La salle rit, comme si rien n'avait changé depuis le XIXe siècle. Je bouillonne de savoir que cette représentation délétère de la femme est en train de s’imprimer insidieusement en mon fils… comme elle a dû s’imprimer en moi au même âge par d’autres textes présentés eux aussi comme inoffensifs. Si je n’avais pas été là, après la pièce, pour en discuter avec lui, cette vision aurait tout simplement sédimenté, sans même qu’il s’en aperçoive », explique-t-elle.

L'expérience de son amie Cécile Roy-Fleury a fait écho à la sienne, d'autant plus que Les Précieuses ridicules retire « l’outil même de [la] libération [des femmes] : la pensée », selon la documentariste. Précieuse(s) interroge ainsi les sujets et les conditions de la dérision, mais valorise aussi l'empouvoirement que permet, notamment, l'enseignement...

Le documentaire sera en salles ce mercredi 18 mars.

Par Antoine Oury

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