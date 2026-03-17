Banquise, d'après le roman de Valentine Goby, bientôt au cinéma

Avis de grand froid sur les salles obscures, en fin d'année, avec la sortie du prochain long-métrage d'Emmanuel Courcol, Banquise. Après le succès rencontré par En fanfare (2024), le réalisateur s'est tourné vers le Groenland et une adaptation du roman homonyme de Valentine Goby.

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Scénariste de nombreux longs-métrages, dont L'Équipier (2004) Welcome (2009) et Toutes nos envies (2011) de Philippe Lioret, mais aussi Boomerang (2015) de François Favrat et La Promesse verte (2022) d'Édouard Bergeon, Emmanuel Courcol s'est essayé à la réalisation en 2016 avec Cessez-le-feu. Il poursuit avec Un triomphe, en 2020.

Depuis toujours, Lisa souffre du manque, celui de sa sœur disparue en 1982, jamais revenue d'un séjour au Groenland. Que s'est-il passé, là-bas, pour que Sarah s'enfonce dans le silence, se perde dans l'immensité blanche du Grand Nord ? Vingt-sept ans plus tard, Lisa décide de mettre ses pas dans ceux de Sarah. Sur place, elle découvre un territoire somptueux en même temps qu'éprouvé par le réchauffement climatique, et une population exsangue. En l'autorisant à revisiter son histoire, ce voyage lui permettra peut-être de trouver des réponses, de dépasser la colère et le vertige du vide. Et de guérir, enfin, d'un deuil impossible. – Le résumé de l'éditeur pour Banquise

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La distribution du film réunit Kali Boisson, Sandrine Kiberlain et Benoît Magimel, mais aussi Mathilde Courcol-Rozès et Valentin Pradier.

Sandrine Kiberlain et Benoît Magimel (Agat Films)

Côté scénario, Emmanuel Courcol a travaillé avec Irène Muscari, qui l'avait déjà accompagné sur En fanfare. La production du film a été assurée par Agat Films, en coproduction avec France 2 Cinéma.

Il s'agit de la première adaptation d'une oeuvre de Valentine Goby, qui a récemment publié Le palmier aux éditions Actes Sud.

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Par Antoine Oury

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