Ebooks achetés, mais impossibles à revendre : le coût caché qui plombe le livre numérique

Le livre numérique s’est vendu comme une promesse de fluidité. Achat immédiat, stockage infini, accès partout. Mais sous ce vernis confortable, il a installé une anomalie majeure : l’impossibilité presque totale de revendre ce que l’on a pourtant payé.

En Europe, depuis l’arrêt Tom Kabinet rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en décembre 2019, la revente d’un ebook sans l’accord du titulaire des droits ne relève pas de l’épuisement du droit de distribution, mais d’une « communication au public ». L’acheteur règle le prix, télécharge, lit parfois, puis demeure avec un bien qu’il ne peut remettre en circulation. Il possède moins qu’il ne le croit.

Je pars d’un constat presque trivial, mais politiquement explosif. Tout a commencé par une frustration simple : pourquoi ne peut-on pas revendre un ebook que l’on a pourtant acheté ? C’est en discutant avec des lecteurs et des auteurs qu’on a réalisé quelque chose d’absurde : le numérique a supprimé le marché secondaire… sans le remplacer. Quand on bloque totalement la revente légale, on ne supprime pas le besoin de circulation. On le déplace.

Alimenter piratage et marché noir

On voit émerger des pratiques informelles : partage de fichiers, revente illégale, comptes mutualisés... et des milliers d’ebooks achetés restent dormants dans des bibliothèques numériques figées. Invisibles. Cette frustration n’a rien d’anecdotique. Elle dit le cœur du problème : un objet culturel acheté, mais immobilisé ; payé, mais amputé d’une part essentielle de sa valeur sociale et économique.

Ce verrou engendre un coût invisible. Pour le lecteur d’abord, qui accumule des achats sans horizon de transmission ni possibilité de récupération partielle de valeur. Pour l’auteur ensuite, parce qu’aucune circulation secondaire encadrée ne prolonge la vie commerciale de l’œuvre tout en le rémunérant. Pour la filière enfin, qui laisse prospérer des usages informels au lieu d’assumer un marché organisé.

Les données disponibles montrent que, parmi les lecteurs de livres numériques ayant acquis des titres gratuitement, des canaux illicites persistent : réseaux sociaux, échanges de mails, forums, sites de partage ou P2P figurent encore dans les modes d’obtention déclarés. À l’échelle mondiale, MUSO a recensé 66,4 milliards de visites liées au piratage dans l’édition en 2024, soit une hausse de 4,3 % sur un an. Je n’y vois pas une simple dérive marginale. J’y vois la conséquence directe d’un système qui interdit toute seconde vie légale aux exemplaires numériques.

Redonner une seconde vie au numérique

Le paradoxe français devient alors saisissant. Le baromètre 2024 de la Sofia, du SNE et de la SGDL estime à 11,7 millions le nombre de lecteurs de livres numériques en 2023. Parmi eux, 69 % recourent au paiement à l’acte par téléchargement ; mais 50 % mentionnent aussi le prêt entre particuliers, 50 % les livres offerts et 48 % le prêt en bibliothèque.

Autrement dit, le désir de circulation ne disparaît pas avec la dématérialisation. Il persiste, il se déplace, il cherche des issues. Faute de cadre marchand secondaire, cette circulation reste non marchande, latérale ou opaque.

Des bibliothèques virtuelles entières se changent alors en réserves mortes : des œuvres achetées, parfois lues une seule fois, puis oubliées dans l’interface d’un vendeur, d’une application ou d’une liseuse. Capital immobilisé pour le lecteur, potentiel relationnel perdu pour l’auteur, manque à gagner culturel pour l’ensemble du secteur.

C’est sur cette faille que Thotario s’est construit. La société, éditée par COMVERSE et dirigée par Dylan Tosti, se présente comme une marketplace française dédiée à la revente de produits numériques. Son modèle repose sur un « passeport numérique » adossé à la blockchain, destiné à garantir l’unicité d’un exemplaire, la traçabilité de son parcours et le reversement automatique de royalties aux créateurs à chaque transaction.

Lecteurs et auteurs dans l'impasse

Notre plateforme indique ne demander ni exclusivité ni cession des droits et annonce vouloir accueillir ebooks, bandes dessinées et jeux indépendants. Le point décisif se situe là : il ne s’agit pas de maquiller une transgression, mais de reconstruire une circulation contractuelle, lisible et rémunératrice là où le marché a laissé un vide.

Je défends donc une idée nette : le marché secondaire numérique ne menace pas l’économie du livre ; il peut au contraire la réparer. Dans l’univers imprimé, l’occasion n’a jamais détruit la création. Elle a élargi les usages, prolongé la durée de vie des textes, multiplié les portes d’entrée vers les catalogues. Le numérique, lui, a concentré toute la valeur dans la première transaction, puis a condamné l’exemplaire à l’immobilité.

Thotario cherche exactement l’inverse : redonner une mobilité aux œuvres sans effacer l’auteur, sans dissoudre la rémunération, sans abandonner les fichiers à la zone grise du piratage ou de la revente clandestine. C’est en cela que le projet mérite mieux que l’étiquette d’innovation produit. Une innovation produit ajoute une fonction. Une réponse structurelle corrige un défaut d’architecture. Ici, ce défaut porte un nom : l’absence de propriété circulante dans le monde numérique.

Le sujet dépasse d’ailleurs largement l’ebook. Il touche à notre définition même de l’achat culturel à l’âge des plateformes.

Quand l’usager découvre qu’il n’a acquis qu’un droit d’accès corseté par des conditions générales, la défiance s’installe.

Quand aucune revente licite n’existe, la tentation du contournement progresse.

Quand des milliers d’œuvres demeurent enfermées dans des bibliothèques personnelles sans débouché, c’est une part entière de la promesse numérique qui se délite.

Je refuse cette hypocrisie confortable. Soit nous admettons que le numérique ne produit que des licences closes et des stocks morts. Soit nous organisons enfin une circulation régulée, traçable et rémunératrice.

Thotario choisit cette seconde voie, non pour ajouter un gadget au marché, mais pour rendre au livre numérique ce qu’on lui a retiré dès l’origine : une vie réelle après la première lecture.

Dylan Tosti, fondateur de Thotario

Crédits photo : Iffany CC 0

DOSSIER - Thotario, ou l'ambition d'un nouveau lien autour des oeuvres numériques

Par Auteur invité

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