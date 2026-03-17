In Waves : l'adaptation animée de la BD d'AJ Dungo prévue pour juillet

Produite par Priscilla Bertin (Silex Films) et distribuée par Diaphana, l'adaptation de la bande dessinée In Waves a réuni, au sein de son casting vocal, Lyna Khoudri (Kristen), Rio Vega (AJ), Paul Kircher (Eon), Birane Ba (Francisco) ou encore Gauthier Battoue (Jeff).

La bande dessinée d'AJ Dungo, publiée en version originale en 2019 chez Nobrow Press, a été traduite en français en 2020 par Basile Béguerie et publiée par Casterman. Saluée par la critique, elle s'est écoulée à plus de 85.000 exemplaires (chiffre Edistat).

In Waves, de Phuong Mai Nguyen (Silex Films/Diaphana)

La maison d'édition a multiplié les éditions différentes, avec une parution, en 2022, sous une couverture souple et en petit format à 10 €, puis une version luxe, en novembre 2024, à 45 €. Une nouvelle édition augmentée du titre est prévue pour le 27 mai prochain, en amont de la sortie du film, au prix de 26 €.

Avec beaucoup de finesse et de pudeur, AJ Dungo, immortalise les instants de grâce de sa relation avec Kristen. La légèreté et l'émotion des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie, la noblesse de la jeune femme qui se bat avec calme. Il évoque en parallèle leur passion commune pour le surf, l'océan. Et évite très justement l'écueil du pathos en intercalant dans son récit personnel, un petit précis d'histoire du surf. – Le résumé de l'éditeur pour In Waves

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« Quand j’ai acheté la bande dessinée In Waves, j’ignorais de quoi ça parlait, je ne savais pas encore que cette histoire serait celle de mon premier film… “Une histoire d’amour sur fond de surf, en Californie”, on m’avait dit. Je n’ai jamais vécu en Californie, le seul “surf” que je pratique, c’est internet, et les profondeurs de l’océan m’angoissent au plus haut point ! Mais au cours de ma lecture, j’ai été submergée par une émotion inattendue », se rappelait la réalisatrice Phuong Mai Nguyen en 2023.

Écrit par Fanny Burdino et Samuel Doux, le long-métrage d'animation In Waves bénéficiera par ailleurs d'une musique originale composée par Rob (Revenge, Le Bureau des Légendes, La Venue de l'avenir, Vie privée) et Oklou, dont l'album choke enough est sorti en 2025.

Par Antoine Oury

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