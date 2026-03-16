Amélie Nothomb, Christiane Taubira… le programme complet du Marathon des mots

Le principe reste simple : faire circuler les mots dans la ville. Bibliothèques, théâtres, librairies, lieux patrimoniaux ou espaces publics accueillent écrivains, artistes et lecteurs pour une série de lectures, de conversations et de créations où les textes quittent la page pour retrouver leur dimension orale.

Le festival revendique cette expérience directe de la littérature : entendre un auteur lire son œuvre, découvrir un texte par la voix d’un comédien, ou encore assister à des performances mêlant musique, image et récit.

Cette édition rassemble une large constellation d’écrivains venus d’horizons différents. Parmi les invités d’honneur figurent Amélie Nothomb et Christiane Taubira, deux voix dont les œuvres et les prises de parole traversent la scène littéraire et politique contemporaine. Autour d’elles, une longue liste d’autrices et d’auteurs — romanciers, essayistes, poètes — viendra dialoguer avec le public et partager lectures inédites ou créations conçues pour le festival.

Comme souvent au Marathon des mots, la programmation se déploie autour de plusieurs fils thématiques. L’un d’eux, « Que d’eau, que d’eau, et pourtant la Terre a soif ! », interroge la place de l’eau dans nos imaginaires et dans les bouleversements écologiques contemporains. D’autres parcours s’intéressent à la création sous contrainte ou sous menace, aux mots qui manquent pour dire le monde, ou encore aux regards féminins sur la société et la littérature.

Le festival reste aussi fidèle à son ambition initiale : élargir le cercle des lecteurs. Les organisateurs rappellent que si certains vivent déjà dans la familiarité des livres, beaucoup d’autres restent à distance de la lecture. Le Marathon des mots cherche précisément à combler cet écart en faisant de la littérature un événement partagé, accessible, vivant — un moment où l’on écoute autant qu’on lit.

Porté par une équipe artistique et soutenu par de nombreux partenaires culturels et institutionnels, le festival s’inscrit désormais dans le paysage culturel toulousain comme un rendez-vous attendu. Chaque année, il fait de la ville un laboratoire de lectures publiques, où les textes circulent entre écrivains, comédiens et lecteurs.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Le Marathon des mots

Par Hocine Bouhadjera

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