Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir

Histoire de l'empire colonial chinois

François Joyaux

Si la France, l'Angleterre ou les États-Unis ont été et peuvent être encore impériaux, la Chine a été « un peu impériale » ? Histoire de l’Empire colonial chinois, le titre de l'ouvrage du spécialiste de l'Asie du Sud-Est, François Joyaux est formel. Ce dernier se demande : pourquoi parle-t-on sans trembler d’empire colonial britannique, français ou japonais, mais presque jamais d’empire colonial chinois ?

Si l’on considère le Tibet, le Turkestan oriental - autrement dit le Xinjiang - et la Mongolie du Sud non comme de simples périphéries ethniques d’un grand État pluriel, mais comme des territoires conquis, soumis, administrés et intégrés par la force, alors il faut rouvrir le dossier avec des mots plus exacts.

La Chine, elle, aurait échappé à cette catégorie pour une raison presque étrange : son empire n’était pas d’outre-mer. Une colonie, rappelle l'auteur en substance, n’a pas besoin d’être au bout de l’océan pour être une colonie. La dynastie mandchoue n’a pas simplement « agrandi » la Chine : elle a opéré des conquêtes, déplacé des populations, détruit des civilisations locales, imposé un contrôle administratif et idéologique sur des territoires qui n’étaient pas de simples provinces naturelles du cœur han.

On parlera de construction de l’État, de nationalisation, de périphéries, d’intégration, d’autonomie, de minorités, de sécurité. La Chine n’a pas copié les Britanniques ou les Français, et son histoire impériale ne se confond pas avec celle des puissances maritimes occidentales. L'auteur ne dit pas que la Chine est l’exact double de la France coloniale. Il dit : il existe une histoire coloniale chinoise, avec ses formes propres, ses continuités, ses justifications, ses silences, et elle mérite d’être nommée comme telle.

L’autre apport du livre, c’est de montrer que la rupture entre empire mandchou, République de Chine et République populaire est peut-être moins nette qu’on ne le raconte souvent. Le décor idéologique change, les drapeaux changent, les récits changent, mais une partie du travail territorial continue.

L’unité nationale devient alors le grand mot magique qui permet de recycler une logique de conquête en évidence historique. Ce qui était annexion devient réunification. Ce qui était domination devient intégration. Ce qui était colonisation devient gestion de la diversité.

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Hocine Bouhadjera

Publiée le
16/03/2026 à 18:11

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Histoire de l'empire colonial chinois

François Joyaux

Paru le 19/02/2026

384 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262107116
9782262107116
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.