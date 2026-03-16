Culturissimo 2026 : un festival gratuit dans 60 villes de France

Pendant trois mois, l’événement proposera une série de rendez-vous artistiques dans de nombreuses villes, avec des formats centrés sur la lecture publique, la musique et la rencontre avec les auteurs.

Le festival s’inscrit dans une démarche de diffusion culturelle à l’échelle nationale. Les organisateurs entendent multiplier les événements de proximité, notamment dans des territoires où l’offre artistique peut être plus limitée. L’édition précédente avait attiré plus de 20.000 spectateurs.

Chaque étape repose sur une mise en scène sobre du texte, souvent accompagnée d’un dispositif musical. Les organisateurs privilégient des formats qui mettent en avant la parole des auteurs et l’interprétation des comédiens.

Un réseau de scènes pour rapprocher artistes et publics

Le festival s’appuie sur un maillage territorial étendu. Des villes comme Coutances, Paimpol ou Limoges accueilleront plusieurs rendez-vous, tout comme Saint-Leu, à La Réunion. Cette implantation vise à proposer des événements culturels au plus près des habitants.

La programmation repose en grande partie sur des lectures interprétées par des comédiens issus du théâtre et du cinéma. Denis Podalydès, Laurent Stocker et Éric Génovèse, membres de la Comédie-Française, feront notamment partie des participants.

D’autres personnalités du spectacle sont également annoncées, parmi lesquelles Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, Thibault de Montalembert, Liane Foly, Félix Moati et Fanny Cottençon. Des artistes familiers du festival, comme Nicole Garcia, Philippe Torreton, Clotilde Courau et Marie-Christine Barrault, participeront également à cette édition.

Entre classiques de la littérature et nouveautés éditoriales

Plusieurs rendez-vous mettront en valeur des œuvres du patrimoine littéraire. Julie Depardieu proposera ainsi une lecture du roman Les Hauts de Hurlevent, accompagnée par le mandoliniste Julien Martineau.

Le programme inclut également des textes récents. Denis Podalydès donnera voix à La maison vide de Laurent Mauvignier, Prix Goncourt et Prix Landerneau des lecteurs 2026. Marianne Denicourt et la violoncelliste Dom la Nena interpréteront Je suis Romane Monnier, le dernier roman de Delphine de Vigan.

Des rencontres avec des écrivains sont aussi prévues. Olivia Ruiz, David Foenkinos, Cécile Coulon, Éric-Emmanuel Schmitt, Bruce Toussaint, Alice Pol, Philippe Besson, Michel Bussi, Laetitia Milot et Mélissa Da Costa participeront à plusieurs étapes du festival.

Lectures musicales et performances scéniques

La programmation accorde également une place à des propositions mêlant musique et poésie. Des artistes comme Clara Ysé, Helena Noguerra, Camille Berthollet, Luiza ou le duo Birds on a Wire participeront à ces moments scéniques.

Ces formats hybrides associent lecture, interprétation musicale et performance vocale. Ils constituent l’un des axes de la programmation, qui cherche à croiser plusieurs disciplines artistiques.

Crédits illustration : Festival Culturissimo

Par Dépêche

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