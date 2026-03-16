La justice annule l’amende record infligée à Amazon au Luxembourg

En juillet 2021, la CNPD avait sanctionné Amazon Europe Core à la suite d’une enquête portant sur ses pratiques de publicité comportementale en ligne. L’autorité luxembourgeoise reprochait au groupe de ne pas avoir respecté certaines dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) dans la manière dont les données des utilisateurs étaient utilisées à des fins publicitaires.

Amazon avait contesté la décision dès son annonce et engagé une procédure judiciaire. L’entreprise estimait que la sanction était injustifiée et disproportionnée. En mars 2025, le tribunal administratif du Luxembourg avait rejeté ce recours et confirmé la décision de la CNPD.

Amazon avait alors porté l’affaire devant la Cour administrative, dernière instance dans ce type de contentieux. L’amende de 746 millions d’euros constituait à l’époque la sanction la plus élevée prononcée en Europe au titre du RGPD.

Deux analyses jugées indispensables

Dans son arrêt du 12 mars 2026, la Cour administrative indique parvenir globalement aux mêmes conclusions que les premiers juges concernant les violations retenues dans le dossier. Elle relève toutefois que l’autorité de protection des données n’a pas examiné certains éléments juridiques indispensables avant de fixer une sanction.

Les juges estiment notamment que la CNPD n’a pas analysé l’existence d’une faute, c’est-à-dire si les violations reprochées à Amazon résultaient d’un comportement intentionnel ou d’une négligence. Cette analyse est devenue nécessaire à la suite de décisions récentes de la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour considère également que la CNPD n’a pas étudié de manière suffisante le choix de la mesure la plus appropriée parmi celles prévues par le RGPD avant de prononcer une amende.

Une procédure relancée

Sur cette base, la Cour administrative a annulé la décision de la CNPD dans son ensemble et renvoyé le dossier devant l’autorité de contrôle. Celle-ci devra reprendre l’analyse juridique demandée par les juges avant de décider d’une éventuelle sanction.

La juridiction souligne par ailleurs que les violations constatées concernaient la situation observée au moment de l’ouverture de l’enquête. Les problèmes identifiés auraient depuis été corrigés par Amazon, qui se serait conformé aux mesures demandées.

L’annulation de l’amende ne met donc pas un terme à la procédure. La CNPD devra réexaminer l’affaire et déterminer, à la lumière des critères fixés par la Cour administrative, si une sanction doit être prononcée à nouveau.

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Par Ewen Berton

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