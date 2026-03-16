La justice annule l’amende record infligée à Amazon au Luxembourg

La Cour administrative du Luxembourg a annulé, le 12 mars 2026, la décision de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) qui avait infligé en 2021 une amende de 746 millions d’euros à Amazon Europe Core dans un dossier lié à ses pratiques de publicité comportementale en ligne. La juridiction estime que l’autorité de contrôle n’avait pas mené certaines analyses juridiques nécessaires avant de prononcer la sanction. Le dossier est renvoyé à la CNPD, qui devra réexaminer l’affaire.
Le 16/03/2026 à 16:30 par Ewen Berton
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
16/03/2026 à 16:30
0
Commentaires
3
Partages
En juillet 2021, la CNPD avait sanctionné Amazon Europe Core à la suite d’une enquête portant sur ses pratiques de publicité comportementale en ligne. L’autorité luxembourgeoise reprochait au groupe de ne pas avoir respecté certaines dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) dans la manière dont les données des utilisateurs étaient utilisées à des fins publicitaires.
Amazon avait contesté la décision dès son annonce et engagé une procédure judiciaire. L’entreprise estimait que la sanction était injustifiée et disproportionnée. En mars 2025, le tribunal administratif du Luxembourg avait rejeté ce recours et confirmé la décision de la CNPD.
Amazon avait alors porté l’affaire devant la Cour administrative, dernière instance dans ce type de contentieux. L’amende de 746 millions d’euros constituait à l’époque la sanction la plus élevée prononcée en Europe au titre du RGPD.
Dans son arrêt du 12 mars 2026, la Cour administrative indique parvenir globalement aux mêmes conclusions que les premiers juges concernant les violations retenues dans le dossier. Elle relève toutefois que l’autorité de protection des données n’a pas examiné certains éléments juridiques indispensables avant de fixer une sanction.
Les juges estiment notamment que la CNPD n’a pas analysé l’existence d’une faute, c’est-à-dire si les violations reprochées à Amazon résultaient d’un comportement intentionnel ou d’une négligence. Cette analyse est devenue nécessaire à la suite de décisions récentes de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour considère également que la CNPD n’a pas étudié de manière suffisante le choix de la mesure la plus appropriée parmi celles prévues par le RGPD avant de prononcer une amende.
Sur cette base, la Cour administrative a annulé la décision de la CNPD dans son ensemble et renvoyé le dossier devant l’autorité de contrôle. Celle-ci devra reprendre l’analyse juridique demandée par les juges avant de décider d’une éventuelle sanction.
La juridiction souligne par ailleurs que les violations constatées concernaient la situation observée au moment de l’ouverture de l’enquête. Les problèmes identifiés auraient depuis été corrigés par Amazon, qui se serait conformé aux mesures demandées.
L’annulation de l’amende ne met donc pas un terme à la procédure. La CNPD devra réexaminer l’affaire et déterminer, à la lumière des critères fixés par la Cour administrative, si une sanction doit être prononcée à nouveau.
Crédits photo : Photographie : illustration, Alpha Photo, CC BY-NC 2.0
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Conseil constitutionnel s'est penché sur le code du patrimoine, et plus particulièrement sur la protection des biens culturels, afin de trancher quant à la constitutionnalité d'une de ses dispositions. Cette dernière habilite en effet les fonctionnaires, agents et gardiens de biens relevant des collections publiques « à procéder à toutes constatations » en cas de destruction, dégradation ou détérioration.
09/03/2026, 16:12
La polémique autour du roman de dark romance Corps à cœur prend un nouveau tournant judiciaire. Après les accusations d’« apologie de la pédophilie » formulées par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, l’autrice de l’ouvrage a déposé une plainte pour diffamation. Interrogé par ActuaLitté, le cabinet de la responsable politique indique maintenir ses propos.
04/03/2026, 14:23
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».
04/03/2026, 11:11
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alain Soral à deux ans d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt, notamment pour association de malfaiteurs, dans le cadre du procès lié à la chaîne Telegram « Axe de la Résistance ».
26/02/2026, 18:33
La polémique autour du roman À Cœur et à Corps, de Jessie Auriann, initialement publié via la plateforme Amazon, a pris une dimension nationale : la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, affirme que « la justice est saisie », dans un message appelant à agir « face à l’inceste » et à « combattre le silence pour l’enfance ». La veille, l’association Face à l’inceste faisait savoir qu’elle avait déposé plainte contre « l’autrice et les revendeurs ».
26/02/2026, 14:02
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a saisi le tribunal supérieur de San Francisco d’une demande d’injonction préliminaire visant Amazon. L’État cherche un ordre judiciaire interdisant, pendant la procédure, des pratiques décrites comme un mécanisme de fixation des prix dans le commerce en ligne. La plainte engagée en 2022 invoque le droit antitrust californien et réclame aussi la restitution de profits présentés comme illicites.
26/02/2026, 10:48
Le roman Corps à cœur de Jessie Auryann, classé dans la catégorie dark romance, déclenche depuis plusieurs jours une vive controverse. Accusé par des lecteurs et internautes de mettre en scène des passages érotiques impliquant des mineurs, l’ouvrage fait l’objet d’une pétition en ligne réclamant son retrait immédiat des plateformes de vente. Celle-ci a déjà dépassé les 40.000 signatures. Après avoir indiqué procéder à un examen « en urgence » du titre, Amazon nous confirme avoir décidé de le retirer de la vente.
24/02/2026, 16:58
Poursuivi pour diffamation par un inspecteur qui s’est reconnu dans son récit d’inspection, William Lafleur, alias Monsieur Le Prof, comparaît ce 24 février à Toulouse. Si l’auteur conteste les accusations et évoque un sentiment d’abandon de la part de son éditeur, Flammarion affirme que la plainte ne vise pas le livre lui-même, mais des propos publiés sur les réseaux sociaux.
24/02/2026, 16:33
Des courriels révélés par la justice américaine font apparaître, dès 2012, la promesse de 100.000 € de Jeffrey Epstein pour soutenir un projet de livre porté par Jack Lang. Un ouvrage qui ne verra jamais le jour. Treize ans plus tard, alors qu’un autre livre de l’ancien ministre est reporté par son éditeur dans un contexte judiciaire tendu, la question du financement éditorial s’invite dans le dossier.
20/02/2026, 13:06
Déposé au Sénat en décembre dernier, un projet de proposition de loi instaurant la culpabilité a priori des opérateurs d’IA sera examiné prochainement par le Conseil d’État. Les porteurs de ce texte cherchent l’approbation de cette autorité juridique, pour défendre ce véritable chamboulement des règles du droit, indique L'Informé.
20/02/2026, 11:09
Une décision rendue le 12 janvier 2026 par la cour d’appel fédérale du 5th Circuit dans l’affaire Vetter v. Resnik modifie la compréhension de nombreux contrats culturels internationaux. Elle porte sur les « termination rights », un mécanisme du droit américain qui permet à un auteur ou à ses ayants droit de résilier, après plusieurs décennies, certaines cessions anciennes de droits d’auteur.
16/02/2026, 14:33
Une effraction dans une maison de Tall Pine Lane a débouché, quelques jours plus tard, sur une scène inattendue au comptoir d’une grande librairie d’occasion : des objets de collection, issus du cambriolage, ont refait surface au moment d’une tentative de revente. Selon une déclaration sous serment de la police de Chattanooga, l’intrusion se situe le 4 janvier 2026, sur un créneau d’absence du propriétaire, entre 13 h et 17 h 20. Les enquêteurs relèvent des traces d’arrachement sur la porte d’entrée, cohérentes avec une entrée forcée.
14/02/2026, 12:24
Réuni le 9 février 2026, le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas réussi à statuer sur la contestation du licenciement de Guillaume Meurice par Radio France. Le dossier sera rejugé par un magistrat professionnel, dans un délai compris entre six mois et deux ans.
11/02/2026, 14:32
Une plainte déposée contre l'autrice-compositrice Amanda Palmer et son ex-mari, l'auteur britannique Neil Gaiman, dans l'État du Massachusetts, a été classée sans suite par la justice américaine le vendredi 6 février dernier. Le tribunal a estimé que la procédure devait se dérouler en Nouvelle-Zélande, où les faits allégués d'agressions sexuelles se seraient produits.
11/02/2026, 10:46
Dans l'émission Touche pas à mon poste ! du 8 février 2023, Isabelle Saporta, alors PDG des éditions Fayard — et éditrice du présentateur Cyril Hanouna lui-même — présentait le livre PPDA le Prince Noir, de Romain Verley. Elle évoquait à cette occasion une « enquête incroyable » et revenait sur les accusations d'agressions sexuelles et de viols à l'encontre de l'homme de télévision. Celui-ci l'a assignée en justice, avec Fayard, C8 et le groupe Canal +, pour « atteinte portée à son droit au respect de la présomption d'innocence ».
09/02/2026, 15:17
Un courrier ministériel du 15 janvier 2026 révèle ce que beaucoup redoutaient : les ministères de tutelle s'opposent officiellement à deux votes du conseil d'administration de la SSAA qui mettaient un terme aux appels systématiques contre les victimes du scandale AGESSA.Une victoire morale annulée, et une violence institutionnelle qui se poursuit.
07/02/2026, 08:50
Le 26 janvier 2026, Daniel Křetínský lance l’offensive sur Fnac Darty. 36 € par action, cash, et une ligne rouge : dépasser 50 % ou l’offre s’effondre. Derrière le geste financier, une secousse industrielle. Car dès qu’Editis plane dans le décor, l’opération quitte le terrain boursier pour entrer dans la zone grise du droit de la concurrence. Distribution, édition, données, accès au lecteur : tout se rejoue ici, brutalement.
04/02/2026, 18:39
La condamnation est désormais irrévocable. Par un arrêt rendu le 27 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Éric Zemmour et par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, directeur de la publication de CNews. La plus haute juridiction judiciaire a ainsi rendu définitive leur condamnation pour diffamation publique envers l’Institut national d’études démographiques, l’Ined, confirmant une procédure engagée près de cinq ans plus tôt.
01/02/2026, 09:55
Dans la série grosse boulette, il semble que les éditions MA-ESKA ait frappé fort : le PDG Serge Kebabtchieff informe ActuaLitté de l’annonce « par erreur » de deux parutions, dont Richard Marlet est présenté comme co-auteur. Ce que l’intéressé nie formellement.
30/01/2026, 19:51
Poursuivie dans une affaire liée à la diffusion d’images à caractère sexuel, sur fond de relations intimes mêlant l’écrivain Yann Moix et plusieurs de ses ex-compagnes, Emma H. a été relaxée par le tribunal correctionnel. Cette décision clôt, à ce stade, une seconde procédure, distincte d’un premier dossier ayant donné lieu à une condamnation, dans un long enchevêtrement judiciaire aux lourdes conséquences personnelles et professionnelles.
28/01/2026, 18:33
Les logiques fiscales sont parfois subtiles. À Rouen, le tribunal administratif vient ainsi de souligner qu'un livre n'est pas toujours un livre, d'après le code général des impôts, et la société Dis-moi tout en a fait les frais. Visée par un rappel de TVA, elle a tenté de contester ce dernier, sans succès, en raison du caractère très particulier des ouvrages qu'elle vend...
19/01/2026, 10:53
En décembre 2022, à l'occasion du déplacement à Nice de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, la librairie Les Parleuses avait exposé en vitrine Impunité d'Hélène Devynck, et affiché plusieurs messages, dont « Impunité » et « Qui sème l'impunité récolte la colère ». Les forces de l'ordre avaient recouvert les vitrines d'un rideau noir, afin de ne pas froisser le ministre, accusé de viol, mais bénéficiant d'un non-lieu prononcé en juillet 2022. Le tribunal administratif de Nice a annulé, ce 14 janvier, la décision de procéder à l’occultation de la librairie.
15/01/2026, 12:54
La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives à l’Hôtel de Ville de Paris continue d’alimenter la controverse. Après la réaction de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce, cette fois, son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester le jugement, estimant que le dossier est « loin d’être terminé ».
14/01/2026, 18:44
À deux jours de la sortie de l’autobiographie de Gabriella Papadakis, Pour ne pas disparaître, chez Robert Laffont, Guillaume Cizeron a décidé de contre-attaquer. Le patineur artistique français a annoncé, mardi 13 janvier, avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de ses avocats, son ancienne partenaire de danse sur glace ainsi que son éditeur. Il conteste la présence, dans l’ouvrage, de propos qu’il juge « faux » et « diffamatoires ».
13/01/2026, 17:26
L'écrivain australien Craig Silvey, auteur particulièrement en vue dans son pays, a été interpelé ce lundi 12 janvier à son domicile de Fremantle, sur la côte ouest de l'Australie. Inculpé pour possession et distribution de contenus pédopornographiques, il aurait été pris sur le fait en train d'« échanger avec d'autres pédocriminels en ligne », selon les enquêteurs.
13/01/2026, 11:06
Paru au Seuil en août 2023, le premier roman de Cécile Desprairies, La Propagandiste, est au cœur d'une action en justice porté par le frère et un cousin de l'autrice. Ils lui reprochent une « atteinte à la mémoire des morts » par la présentation de plusieurs membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale.
12/01/2026, 15:28
Arnoldo Mondadori Editore, un des plus importants groupes éditoriaux italiens, appartient aujourd'hui à la Finanziaria di Investimento Fininvest S.p.A. — ou Fininvest —, holding de la famille Berlusconi, qui en a fait l'acquisition en 1991. Ce rachat avait toutefois été entaché de faits de corruption de magistrats, afin d'obtenir une décision favorable face à un concurrent, le groupe CIR de Carlo De Benedetti. Les héritiers Berlusconi ont contesté, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la condamnation de Fininvest en 2011, sans succès.
12/01/2026, 12:11
La querelle autour de l’écriture inclusive a franchi, fin 2023, un seuil supplémentaire. En rejetant un recours dirigé contre l’usage du point médian sur deux plaques commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, le Conseil d’État a clos un contentieux apparemment mineur, mais lourd de portée symbolique.
11/01/2026, 16:57
Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils utiliser librement des œuvres protégées sans rémunérer leurs auteurs ? L’épineuse question de ce bras de fer juridique mondial entrera dans une phase décisive en 2026. Après une salve de procès retentissants et un accord historique en 2025, la nouvelle année apportera des décisions majeures, susceptibles de redéfinir l’application du droit d’auteur à l’ère de l’IA.
11/01/2026, 16:12
La justice française a définitivement refermé un dossier emblématique des tensions persistantes entre création contemporaine et protection du droit d’auteur. Par un arrêt récemment confirmé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé la décision rendue en première instance dans l’affaire dite des « bustes de Tintin », reconnaissant la contrefaçon d’œuvres issues de l’univers imaginé par Tintin et la violation des droits patrimoniaux et moraux des ayants droit d’Hergé.
08/01/2026, 10:46
Péchés et Guérison, un ouvrage de l'imam et théologien sunnite Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) publié par les éditions Tawbah dans une traduction de Nabil Aliouane, a été retiré de la vente par la Fnac et Amazon. Affichant des formules haineuses à l'égard des homosexuels, mais aussi des personnes juives et chrétiennes, le livre a été repéré par des groupes et députés d'extrême droite. Qui, curieusement, ont oublié que la Bible et la Torah colportent des propos du même ordre...
07/01/2026, 15:50
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
23/12/2025, 12:52
Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.
23/12/2025, 11:09
Plusieurs perquisitions ont été menées, ce jeudi 18 décembre, visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture est soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », lorsqu'elle était élue au Parlement européen.
19/12/2025, 15:12
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, ce jeudi 18 décembre, un arrêt très attendu dans l'affaire C‑366/24, qui oppose Amazon au ministère de la Culture français. La multinationale américaine conteste en effet la réglementation sur les frais de port minimum pour la livraison à domicile des livres neufs, considérant qu'elle est contraire au droit européen. Dans son arrêt, la CJUE écarte certains arguments d'Amazon, mais rappelle toutefois que la mesure « doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises ».
18/12/2025, 13:08
Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
17/12/2025, 18:23
Autres articles de la rubrique Métiers
Partie pour sillonner les routes du département de l'Ardèche, la librairie itinérante généraliste La Semeuse de Mots prépare son itinéraire. Axelle Salesse aménage un camion, afin d'en faire le colporteur idéal pour environ 1500 références et desservir une douzaine de communes. Le départ est prévu pour dans quelques semaines...
16/03/2026, 16:21
Le ministère de la Culture annonce une nouvelle session de comptage des entrées en bibliothèques, après un premier essai en novembre 2025. L'objectif affiché reste l'obtention de données plus solides, afin d'améliorer le suivi des politiques publiques, mais aussi valoriser le rôle social et l'attractivité des établissements.
16/03/2026, 14:40
Le poète et essayiste Jean-Marie Gleize est mort le 12 mars 2026 à Volx, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’âge de 79 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, théoricien d’une écriture qu’il nommait « littérale » et animateur de la revue Nioques, il aura marqué plusieurs décennies de réflexion sur les formes poétiques et leurs limites.
16/03/2026, 12:34
Le conseiller d'État Philippe Barbat, chargé depuis 2022 de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, a été nommé président de la commission consultative des trésors nationaux. Cette dernière examine notamment les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels considérés comme des trésors nationaux.
16/03/2026, 11:50
Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.
16/03/2026, 10:56
Dans les allées bien cirées de la London Book Fair, le livre mondial avance avec deux jambes inégales. L’une traîne en Europe, lestée par la fatigue des vieux marchés ; l’autre file vers l’Inde, le Brésil ou le Mexique, là où la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques bousculent les hiérarchies. Le décor sent moins la crise terminale que le déplacement du centre de gravité éditorial, commercial et symbolique, sous les néons du salon.
16/03/2026, 10:54
On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.
14/03/2026, 20:07
Aux États-Unis, les bibliothèques sont devenues un champ de bataille culturel. Les disputes autour de quelques titres controversés débordent désormais les étagères : elles redessinent les collections, les budgets et même les métiers. Au cœur de cette secousse, un public fragile : les adolescents. Entre politiques locales, pressions militantes et prudence institutionnelle, les rayons qui leur étaient dédiés s’effacent parfois en silence.
14/03/2026, 09:53
Dans les industries culturelles, les anniversaires servent parfois de couperet. On souffle les bougies d’une maison, puis l’actionnaire change la serrure. Chez Dark Horse, la sortie de Mike Richardson ne relève pas seulement d’un jeu de chaises musicales : elle révèle un monde où l’imaginaire circule sous surveillance, où le mot création s’efface derrière celui de franchise, et où chaque fondateur découvre, un jour, que sa propre œuvre a changé de propriétaire.
14/03/2026, 09:19
Des commerces de Forbach, en Moselle, dont la Librairie-Pâtisserie Autonome, ouverte en 2025, s'inquiètent de l'implantation prochaine de l'enseigne Cultura et des conséquences pour leurs chiffres d'affaires. Plusieurs candidats aux élections municipales ont réagi, tandis que le maire sortant, Alexandre Cassaro, investi par le parti Les Républicains, se réjouit de l'arrivée de l'enseigne.
13/03/2026, 16:18
Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
13/03/2026, 13:45
Le groupe Vivendi a fait état, ce jeudi 12 mars, d'un chiffre d'affaires en progression de 4,3 %, pour atteindre 307 millions €, pour un résultat net de 20 millions €. L'entité a par ailleurs considérablement réduit sa dette, qui s'élève à 1,5 milliard €, contre 2,6 milliards € un an plus tôt.
13/03/2026, 11:27
L'autrice et traductrice Agnès Desarthe s'est portée candidate pour la prochaine élection, au fauteuil 18, de la prestigieuse Académie française. Elle succéderait, à cette place, à Mario Vargas Llosa, mort en avril 2025. L'élection aura lieu le 7 mai prochain.
13/03/2026, 10:25
Une nouvelle collection jeunesse entend accompagner les jeunes enfants dans leurs premières interrogations sur le monde et sur eux-mêmes. Dans le jardin d’Oscar propose une série de contes illustrés destinés aux enfants dès 3 ans, conçus pour ouvrir le dialogue entre adultes et enfants autour des grandes questions de l’existence. Les premiers titres de la collection paraîtra en librairie le 7 mai.
12/03/2026, 18:11
Charles Garatynski raconte une filiation accidentelle : une enfance française traversée par les ombres de la Pologne, des livres, des peintres et des histoires familiales disloquées par le XXᵉ siècle. Entre atelier maternel, cambriolage fondateur et bibliothèque polonaise improvisée, se forme une mémoire littéraire. Witkacy, Gombrowicz, Schulz : autant de figures qui structurent une identité sans territoire stable. Écrire devient alors moins un choix qu’une dette à honorer.
12/03/2026, 17:51
Le groupe indépendant de presse So Press, qui publie notamment les titres So Foot, Society, Tsugi et So Film, a créé sa maison d'édition, So Éditions, apprend ActuaLitté. La structure s'est déjà essayée à la publication d'ouvrages, présentés sous sa marque So Lonely, ainsi qu'à la coédition de livres de true crime avec 10/18 (Editis).
12/03/2026, 16:10
Les éditions Pika annoncent la nomination de Manon Cousin et Elsa Duvignacq en tant que nouvelles responsables éditoriales, en remplacement de Mehdi Benrabah. Les deux éditrices, déjà présentes au sein de la maison, prennent désormais la tête de l’éditorial avec l’ambition d’accompagner le développement du catalogue manga.
12/03/2026, 16:08
L’écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique est mort le 10 mars 2026 à Lima, à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre abondante mêlant roman, nouvelles, chroniques et mémoires, il reste particulièrement associé à son livre Un monde pour Julius (trad. Albert Bensoussan), publié en 1970, considéré comme l’un des grands romans de la littérature latino-américaine contemporaine.
12/03/2026, 15:13
Dans l’écosystème foisonnant des chroniques littéraires en ligne, certaines voix avancent à contre-courant. Entre passion irrépressible de lecture, héritage journalistique et immersion dans les littératures de l’imaginaire, Anne-Charlotte Mariette construit, avec Les mots délivrent et désormais La Toile Cosmique, un espace critique où la science-fiction devient laboratoire d’idées, terrain d’analyse et conversation permanente avec les livres. Et désormais, son blog sera à retrouver sur ActuaLitté !
12/03/2026, 14:41
La Cour suprême autrichienne a sollicité la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) afin d'obtenir son avis sur plusieurs dispositions encadrant le prix de vente des livres et déterminer si ces dernières sont conformes avec le droit communautaire. La directive de 2000 sur le commerce électronique et l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne seront notamment examinés par l'institution.
12/03/2026, 13:15
Après 27 ans chez Gallimard, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’apprête à changer d’éditeur. Selon La Lettre, le jeune académicien a informé Antoine Gallimard de son intention de publier son prochain livre chez Hachette Livre, groupe contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
12/03/2026, 13:02
À force de parler du livre comme d’un marché, l’Europe a parfois oublié qu’il fut aussi une ligne de front. Non celle des canons, mais celle des idées, des fidélités, des refus. Chez Feltrinelli, cette mémoire ne dort pas en vitrine : elle travaille encore le présent. Quand le vacarme politique monte et que la culture se voit sommée de distraire, certains éditeurs rappellent qu’un catalogue peut aussi tenir lieu de colonne vertébrale.
12/03/2026, 11:27
Entré en tant que directeur de projet au sein de la SAS pass Culture, Pierre Mainguy a été nommé directeur général délégué. Il devient ainsi le numéro deux de la structure et travaillera en étroite collaboration avec sa présidente exécutive, Laurence Tison-Vuillaume.
12/03/2026, 09:50
Leïla Slimani rejoint l’agent le plus redouté de l’édition mondiale, apprend ActuaLitté. Après Christine Angot, Édouard Louis ou Yasmina Reza, l’autrice du Goncourt intègre la structure d’Andrew Wylie afin d’accompagner le développement international de son œuvre.
11/03/2026, 19:01
La maison d’édition Flammarion accueille une nouvelle éditrice dans ses équipes. Guillemette Magnin a rejoint l’éditeur parisien en mars 2026, après plusieurs expériences dans l’édition publique, la presse et le secteur éducatif.
11/03/2026, 18:33
De l'autre côté du Rhin, une récompense saluant chaque année le travail des libraires indépendants, dotée par le ministère de la Culture, suscite un intérêt peu commun. La liste des lauréats publiée en février 2026 aurait en effet été expurgée des noms de trois commerces engagés à gauche. La lutte contre « l'extrémisme » aurait motivé l'action du ministère, qui aurait par ailleurs dissimulé son intervention aux gérants des librairies.
11/03/2026, 16:36
Fermé depuis le 11 février 2026 à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Perpignan, le magasin Cultura situé dans la zone de la Porte d’Espagne a rouvert ses portes mardi 10 mars, avant même que la cour d’appel ne se prononce sur le recours de l’enseigne. Cultura affirme avoir trouvé une solution juridique avec son bailleur afin de préserver l’activité du site et les 25 emplois concernés. Les commerçants du centre-ville à l’origine de la procédure dénoncent pour leur part un contournement de la décision de justice.
11/03/2026, 12:17
À la tête des éditions Espaces 34 depuis juillet 2025, Stanislas Nordey présente les premières orientations éditoriales de la maison fondée à Montpellier par Sabine Chevallier. Le projet s’inscrit dans la continuité du catalogue consacré aux écritures dramatiques contemporaines, tout en annonçant de nouvelles collections et un développement du théâtre jeunesse.
11/03/2026, 10:40
Deux semaines après sa nomination au ministère de la Culture, Catherine Pégard constitue un cabinet qui renouvelle un certain nombre de personnalités à leur poste. C'est le cas de la conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Fleur d'Harcourt, arrivée rue de Valois en février 2025.
11/03/2026, 09:41
Les biographies aiment les vies déjà rangées, classées, vernies, prêtes à entrer en rayon comme des destins stabilisés. Quelques frasques, mais point trop n'en faut. Puis un fait surgit, et le vernis craque. En Espagne, le cas Julio Iglesias rappelle qu’un livre n’échappe pas au présent, surtout quand le présent revient avec des accusations lourdes et un bruit public impossible à contourner. Ce n’est plus seulement une affaire de chanson, d’image ou de célébrité…
10/03/2026, 18:13
Les éditions Panini annoncent la publication en France de plusieurs séries de comics inédites issues des univers Disney, produites aux États-Unis par Dynamite Entertainment en partenariat avec le géant du divertissement. Ce programme éditorial, qui a débuté à l’automne 2025, illustre une mécanique désormais bien rodée dans l’industrie culturelle : l’exploitation transmédia des licences.
10/03/2026, 17:48
La Foire du Livre de Londres, important rendez-vous professionnel de l'édition mondiale, a ouvert ses portes ce mardi 10 mars, et les refermera ce jeudi 12 au soir. Éditeurs et auteurs mènent une campagne pour interpeler le gouvernement sur l'encadrement des technologies liées à l'intelligence artificielle générative. Transparence et compensation quant à l'utilisation des œuvres sont au cœur des revendications.
10/03/2026, 15:54
Après près de deux décennies au sein du groupe Bragelonne, Claire Renault Deslandes annonce son départ de la maison d’édition. Une décision qui marque la fin d’un long chapitre professionnel, mais pas celle de son engagement dans le monde du livre : l’éditrice indique vouloir se consacrer à de nouveaux projets, tout en confirmant qu’elle poursuivra son parcours dans l’édition.
10/03/2026, 13:07
La maison d'édition Original Watts, créée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, longtemps installée à Lyon, tire sa révérence. Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement rendu fin février, a prononcé sa liquidation judiciaire. La structure se consacrait notamment à la réédition de comics, en particulier ceux portés par les éditions Lug dans les années 1980.
10/03/2026, 13:05
Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
10/03/2026, 11:07
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“
Commenter cet article