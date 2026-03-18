Une assurance pas comme les autres pour des clients venus d’ailleurs

En attendant sa sortie, l’équipe de Ki-oon propose un nouvel aperçu de l’œuvre, accompagné d’une bande-annonce, après la publication d’un premier extrait.

L’histoire part d’une idée simple : et si les extraterrestres existaient réellement et vivaient parmi nous ? Sur Terre, la vie peut déjà être complexe pour les humains ; elle peut l’être encore davantage pour des visiteurs venus d’ailleurs. Dans cet univers, la compagnie d’assurance intergalactique COSMOS intervient pour gérer les problèmes rencontrés par ces voyageurs de l’espace.

En librairie le 2 avril 2026.

Par Clément Solym

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