La BnF révèle les carnets inédits d’Henri Gaudin

Au printemps 2026, la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition aux carnets d’Henri Gaudin. Du 12 mai au 12 juillet, la galerie des Donateurs du site François-Mitterrand présente ces cahiers de travail, mêlant esquisses, notes et réflexions, réalisés par l’architecte entre 1969 et 2012. Récemment entrés dans les collections de l’institution, ces documents offrent un aperçu rare du processus créatif d’Henri Gaudin (1933-2021), figure marquante de l’architecture contemporaine française.
Le 16/03/2026 à 15:03 par Dépêche
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16/03/2026 à 15:03
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Architecte, enseignant, théoricien, Gaudin a marqué plusieurs générations par une approche singulière de l’espace. Une architecture attentive aux usages, aux corps, aux circulations, mais aussi aux formes parfois discrètes, ces éléments modestes qui composent le paysage urbain autant que les bâtiments.
L’exposition trouve son origine dans un don récent. En 2023, les fils de l’architecte, Bruno Gaudin et Hadrien Gaudin-Hamama, ont remis à la Bibliothèque nationale de France un ensemble de 253 carnets couvrant plus de quarante ans de travail, de 1969 à 2012.
Conservé au département des Estampes et de la photographie, ce corpus constitue un témoignage exceptionnel sur la manière dont un architecte élabore sa pensée. Ces cahiers — parfois compacts, parfois plus aérés — rassemblent esquisses de bâtiments, notes personnelles, réflexions théoriques, paysages ou encore portraits et autoportraits.
Henri Gaudin décrivait lui-même ces carnets comme un « vivier ». Une image parlante : un lieu où les idées circulent, se croisent, parfois disparaissent, avant de réapparaître sous une autre forme. À l’encre, au graphite, à l’aquarelle ou au fusain, chaque page semble prolonger la précédente. Le geste du dessin accompagne la réflexion. L’écriture, elle, enregistre les intuitions — parfois fugaces — qui nourrissent les projets.
Ces carnets permettent aussi de suivre la naissance de certaines réalisations majeures. On y aperçoit les premières recherches liées à des projets importants, comme l’École normale supérieure de Lyon ou encore la rénovation du musée Guimet.
Mais tous les projets n’aboutissent pas. Certains restent à l’état de tentative, de variation, de piste abandonnée. Et c’est précisément ce qui fait l’intérêt de l’ensemble : ces pages montrent une pensée en mouvement, faite d’essais successifs, de corrections, d’ajustements. Volumes, rapports entre les formes, circulation des espaces… Les questions fondamentales de l’architecture apparaissent ici dans leur phase la plus fragile, celle où rien n’est encore fixé.
On y trouve des croquis inspirés par l’art ancien comme par la création contemporaine. Sans hiérarchie particulière : peinture, sculpture, architecture ou objets modestes se côtoient librement. Une manière de regarder le monde — attentive, curieuse, ouverte.
Au fil des pages, se dessine ainsi une pratique du dessin presque quotidienne. Un outil de travail, bien sûr, mais aussi un compagnon de route.
À LIRE - Jean-Marie Gleize, figure de la “postpoésie”, est mort
Pour l’exposition, une sélection d’une quarantaine de carnets a été retenue parmi les 253 conservés par la BnF. Ils dialoguent avec plusieurs dessins et estampes présentés dans le parcours. L’ensemble compose une sorte d’« édifice intérieur », dense et foisonnant, où le visiteur peut suivre au plus près la trace du geste de l’architecte.
Par Dépêche
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05/03/2026, 14:47
La société de distribution Le Pacte a daté la sortie du film Histoires de la nuit, adapté du roman de Laurent Mauvignier paru en septembre 2020 aux éditions de Minuit. Le long-métrage, qui réunit notamment Hafsia Herzi, Benoît Magimel et Bastien Bouillon, sera en salles le 16 septembre prochain.
05/03/2026, 10:31
La controverse autour de la présence d’Amazon au Festival du Livre de Paris touche-t-elle à sa fin ? L’entreprise a annoncé son retrait de l’édition à venir, évoquant une polémique qu’elle juge artificielle après les critiques du Syndicat de la librairie française (SLF).
04/03/2026, 17:09
Le festival Atlantide – Littératures • Monde se déroule à Nantes du 19 au 22 mars 2026, principalement au Lieu Unique, tout en proposant de nombreux rendez-vous disséminés dans la ville afin d’aller à la rencontre de publics variés.
04/03/2026, 16:59
Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse depuis 2001, Sylvie Vassallo a marqué l’histoire du rendez-vous montreuillois, organisé par le Centre de promotion du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis (CPLJ-93), en y imprimant une ligne mêlant ambition européenne, médiation culturelle, attention aux publics éloignés du livre et développement du numérique. Arrivée en 1999 au sein de l’équipe, elle y commence par structurer le secteur numérique, avant de prendre la direction au départ de la fondatrice, Henriette Zoughebi.
04/03/2026, 15:25
Le festival Rue des livres dévoile la programmation de sa 18ᵉ édition, placée cette année sous le thème « Amitié(s) ». L’événement se tiendra les 14 et 15 mars 2026 aux Cadets de Bretagne à Rennes, pour deux journées consacrées au livre, à la lecture et à l’écriture.
04/03/2026, 13:33
Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
04/03/2026, 12:04
Le partenariat entre Amazon et le Festival du Livre de Paris 2026 a ouvert une fracture profonde dans la filière. Après le retrait du Syndicat de la librairie française, éditeurs, libraires et organisateurs se retrouvent face à un choix stratégique, économique et symbolique. Entre défense du prix unique, contraintes financières et malaise institutionnel, l’événement parisien cristallise des tensions bien plus larges que la seule question d’un sponsor.
03/03/2026, 17:51
Le statut d’Amazon, partenaire du Festival du livre de Paris 2026, organisé du 17 au 19 avril 2026 au Grand Palais, provoque une rupture nette au sein de la profession. Le Syndicat de la librairie française (SLF) annonce son retrait de la manifestation et appelle les libraires à en faire de même.
02/03/2026, 15:50
Face aux tempêtes, certains baissent le rideau, d'autres ouvrent de nouveaux horizons. C’est le pari d’Amandine et Pascal Ardouin. Après une année 2023 marquée par les incertitudes économiques et une baisse de fréquentation, les propriétaires de la Librairie Saint Pierre ont choisi la contre-attaque : la transparence et l'audace.
02/03/2026, 11:55
Les visiteurs en auront traversé les allées comme on entre dans un pays qui change de peau. À Damas, les livres sortent de l’ombre en même temps que le régime tombe. Les couvertures claquent, les interdits s’évaporent, les stands officiels sourient. On parle de liberté, on murmure « cohésion ». Ici, chaque pile de volumes ressemble à un pari : celui d’un pluralisme encore fragile, exposé plein jour.
28/02/2026, 16:53
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