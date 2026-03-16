La BnF révèle les carnets inédits d’Henri Gaudin

Architecte, enseignant, théoricien, Gaudin a marqué plusieurs générations par une approche singulière de l’espace. Une architecture attentive aux usages, aux corps, aux circulations, mais aussi aux formes parfois discrètes, ces éléments modestes qui composent le paysage urbain autant que les bâtiments.

L’exposition trouve son origine dans un don récent. En 2023, les fils de l’architecte, Bruno Gaudin et Hadrien Gaudin-Hamama, ont remis à la Bibliothèque nationale de France un ensemble de 253 carnets couvrant plus de quarante ans de travail, de 1969 à 2012.

Conservé au département des Estampes et de la photographie, ce corpus constitue un témoignage exceptionnel sur la manière dont un architecte élabore sa pensée. Ces cahiers — parfois compacts, parfois plus aérés — rassemblent esquisses de bâtiments, notes personnelles, réflexions théoriques, paysages ou encore portraits et autoportraits.

Henri Gaudin décrivait lui-même ces carnets comme un « vivier ». Une image parlante : un lieu où les idées circulent, se croisent, parfois disparaissent, avant de réapparaître sous une autre forme. À l’encre, au graphite, à l’aquarelle ou au fusain, chaque page semble prolonger la précédente. Le geste du dessin accompagne la réflexion. L’écriture, elle, enregistre les intuitions — parfois fugaces — qui nourrissent les projets.

La genèse des projets architecturaux

Ces carnets permettent aussi de suivre la naissance de certaines réalisations majeures. On y aperçoit les premières recherches liées à des projets importants, comme l’École normale supérieure de Lyon ou encore la rénovation du musée Guimet.

Mais tous les projets n’aboutissent pas. Certains restent à l’état de tentative, de variation, de piste abandonnée. Et c’est précisément ce qui fait l’intérêt de l’ensemble : ces pages montrent une pensée en mouvement, faite d’essais successifs, de corrections, d’ajustements. Volumes, rapports entre les formes, circulation des espaces… Les questions fondamentales de l’architecture apparaissent ici dans leur phase la plus fragile, celle où rien n’est encore fixé.

On y trouve des croquis inspirés par l’art ancien comme par la création contemporaine. Sans hiérarchie particulière : peinture, sculpture, architecture ou objets modestes se côtoient librement. Une manière de regarder le monde — attentive, curieuse, ouverte.

Au fil des pages, se dessine ainsi une pratique du dessin presque quotidienne. Un outil de travail, bien sûr, mais aussi un compagnon de route.

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Pour l’exposition, une sélection d’une quarantaine de carnets a été retenue parmi les 253 conservés par la BnF. Ils dialoguent avec plusieurs dessins et estampes présentés dans le parcours. L’ensemble compose une sorte d’« édifice intérieur », dense et foisonnant, où le visiteur peut suivre au plus près la trace du geste de l’architecte.

Par Dépêche

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