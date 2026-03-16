Ardèche : la librairie itinérante La Semeuse de Mots en bonne voie

Partie pour sillonner les routes du département de l'Ardèche, la librairie itinérante généraliste La Semeuse de Mots prépare son itinéraire. Axelle Salesse aménage un camion, afin d'en faire le colporteur idéal pour environ 1500 références et desservir une douzaine de communes. Le départ est prévu pour dans quelques semaines...
Le 16/03/2026 à 16:21 par Antoine Oury
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16/03/2026 à 16:21
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Ardéchoise d'adoption, Axelle Salesse s'est installée dans le département à la faveur d'un projet d'exploitation agricole imaginé avec son compagnon. Mais la vie, imprévisible, lui a fait emprunter une autre route, sur laquelle les panneaux indicateurs ont des allures de livres ouverts. « L'agriculture ne me tentait plus tellement, et j'ai alors réalisé que les bases de mes connaissances restaient les livres. Trois bibliothèques, à mon domicile, ne sont remplies qu'avec des ouvrages sur les plantes », s'amuse Axelle Salesse.
Une première tentative pour travailler aux côtés d'une libraire des environs s'avèrera infructueuse, mais elle ne s'avouera pas si facilement vaincue. « Ce jour-là, je suis rentrée chez moi un peu dépitée, je me suis préparé une tisane que j'ai bue devant ma fenêtre... Je regardais mon camion, et l'idée s'est imposée d'elle-même », raconte-t-elle encore.
Cette idée se concrétise aujourd'hui avec La Semeuse de Mots, la librairie-itinérante, installée dans ce fameux camion, un Opel Movano de 2014, qu'elle s'apprête à faire démarrer d'ici quelques semaines, sans doute autour de la mi-avril.
« Il faut jouer sur les mesures, parce que rien n'est droit à l'intérieur », témoigne Axelle Salesse, contactée alors que les travaux d'aménagement du véhicule battent leur plein. Avec son compagnon, elle confectionne plusieurs bibliothèques, ainsi que des placards fermés, afin de tirer pleinement parti des 6 m2 à l'arrière. « Les clients pourront entrer pour choisir leurs livres et j'installerai une à deux tables thématiques devant le camion », détaille la libraire.
L'itinéraire de La Semeuse de Mots est déjà finalisé, avec une tournée qui desservira une douzaine de communes de l'Ardèche. « Je m'arrêterai une fois par mois dans certaines, plusieurs fois dans d'autres, à l'occasion de marchés communaux ou de sorties des établissements scolaires, l'après-midi », explique Axelle Salesse.
Généraliste, la librairie itinérante transportera environ 1500 références, des livres neufs, mais aussi quelques puzzles, jeux de société et autres petits articles.
Afin d'améliorer la pertinence de sa proposition commerciale, Axelle Salesse a réalisé un sondage auprès de la population. « Plusieurs personnes m'ont témoigné de difficultés pour se procurer des ouvrages, parce qu'il peut y avoir 20 à 30 minutes de route entre des villages, voire une heure de trajet pour s'acheter un livre. »
Selon les situations, « certains habitants se tournent vers Amazon, mais beaucoup témoignent malgré tout d'une volonté d'acheter auprès de libraires indépendants et de bénéficier de leurs conseils ». Axelle Salesse a pris soin, à cette fin, d'inscrire La Semeuse de Mots sur la plateforme du réseau Chez Mon Libraire, gérée par l'association régionale de librairies indépendantes homonyme. Lecteurs et lectrices pourront ainsi y avoir un aperçu de son stock, et éventuellement commander un titre.
Avant de s'asseoir derrière le volant de sa librairie itinérante, Axelle Salesse a fait un crochet chez des collègues. Au sein de la librairie-papeterie L'Indépendante, à Strasbourg - elle est Alsacienne d'origine —, et auprès d'Élisabeth Françon, elle-même gérante d'une librairie roulante, Les bouquins nomades, inaugurée en 2024.
« La relation avec les clients n'est pas du tout la même que dans une librairie classique », témoigne aujourd'hui Axelle Salesse. « Sur les marchés, notamment, une grande proximité se construit avec des personnes que l'on retrouve d'une semaine à l'autre. Les temps de discussions sont souvent plus importants, car le moment du marché est propice à la flânerie. Sans oublier le temps de partage avec les autres commerçants, qui est très agréable. »
À LIRE - À Strasbourg, la Librairie Gutenberg reprise par ses employées
Parmi les ouvrages qu'elle compte conseiller, Axelle Salesse cite Une histoire d'ours, de l'autrice américaine Eowyn Ivey (trad. Jacques Mailhos, Gallmeister), « une sorte d'OVNI que j'ai trouvé incroyable », souligne-t-elle. Habituée de la fantasy, elle s'ouvre à présent à la littérature générale et pointe aussi, au sein ses lectures récentes, un autre favori, Le cœur des louves, de Stéphane Servant (Le Rouergue).
Accompagnée par la Chambre de Commerce et d'Industrie pour la maturation de son projet, Axelle Salesse a également réuni 3000 € grâce à une campagne de financement participatif. Mais le carburant principal de son aventure reste l'impatience des lecteurs et lectrices, comme celui des communes ardéchoises, dont certaines lui ont même réclamé des arrêts spécifiques, le temps de séances de lectures à voix haute dans les écoles...
Photographie : Axelle Salesse devant son camion-librairie, en cours d'aménagement (crédits : La Semeuse de Mots)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Deux semaines après sa nomination au ministère de la Culture, Catherine Pégard constitue un cabinet qui renouvelle un certain nombre de personnalités à leur poste. C'est le cas de la conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Fleur d'Harcourt, arrivée rue de Valois en février 2025.
11/03/2026, 09:41
Les biographies aiment les vies déjà rangées, classées, vernies, prêtes à entrer en rayon comme des destins stabilisés. Quelques frasques, mais point trop n'en faut. Puis un fait surgit, et le vernis craque. En Espagne, le cas Julio Iglesias rappelle qu’un livre n’échappe pas au présent, surtout quand le présent revient avec des accusations lourdes et un bruit public impossible à contourner. Ce n’est plus seulement une affaire de chanson, d’image ou de célébrité…
10/03/2026, 18:13
Les éditions Panini annoncent la publication en France de plusieurs séries de comics inédites issues des univers Disney, produites aux États-Unis par Dynamite Entertainment en partenariat avec le géant du divertissement. Ce programme éditorial, qui a débuté à l’automne 2025, illustre une mécanique désormais bien rodée dans l’industrie culturelle : l’exploitation transmédia des licences.
10/03/2026, 17:48
La Foire du Livre de Londres, important rendez-vous professionnel de l'édition mondiale, a ouvert ses portes ce mardi 10 mars, et les refermera ce jeudi 12 au soir. Éditeurs et auteurs mènent une campagne pour interpeler le gouvernement sur l'encadrement des technologies liées à l'intelligence artificielle générative. Transparence et compensation quant à l'utilisation des œuvres sont au cœur des revendications.
10/03/2026, 15:54
Après près de deux décennies au sein du groupe Bragelonne, Claire Renault Deslandes annonce son départ de la maison d’édition. Une décision qui marque la fin d’un long chapitre professionnel, mais pas celle de son engagement dans le monde du livre : l’éditrice indique vouloir se consacrer à de nouveaux projets, tout en confirmant qu’elle poursuivra son parcours dans l’édition.
10/03/2026, 13:07
La maison d'édition Original Watts, créée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, longtemps installée à Lyon, tire sa révérence. Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement rendu fin février, a prononcé sa liquidation judiciaire. La structure se consacrait notamment à la réédition de comics, en particulier ceux portés par les éditions Lug dans les années 1980.
10/03/2026, 13:05
Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
10/03/2026, 11:07
Dans l’empire Amazon, le prix n’apparaît jamais seul : il traîne avec lui le rapport de force, la peur du déclassement et la mécanique opaque des plateformes tentaculaires. En Californie, le décor change : derrière les écrans, la guerre porte moins sur quelques centimes que sur la main invisible qui les place. Cette fois, le contentieux ne discute plus seulement un abus possible ; il ausculte une souveraineté privée sur l’ordre du marché.
10/03/2026, 10:55
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