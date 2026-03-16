600 livres francophones gratuits pour lire et progresser en français

La chaîne francophone internationale a annoncé la refonte complète de sa Bibliothèque numérique, un service de lecture en ligne accessible gratuitement. Cette plateforme rassemble plusieurs centaines de textes issus de la littérature francophone et s’adresse notamment aux lecteurs et aux personnes qui apprennent le français dans différents pays.

Le catalogue regroupe des œuvres provenant de plusieurs espaces culturels de la francophonie. Les textes couvrent des genres et des thématiques variés, permettant d’explorer des productions littéraires issues de contextes nationaux différents. L’accès se fait directement en ligne, sans téléchargement préalable.

La chaîne indique avoir repensé l’outil afin de l’adapter aux pratiques actuelles de lecture sur écran et d’en améliorer l’ergonomie pour les utilisateurs.

Des outils pour organiser et suivre sa lecture

La nouvelle interface intègre plusieurs fonctionnalités destinées à accompagner la consultation des œuvres. Les lecteurs peuvent reprendre un livre là où ils ont interrompu leur lecture et enregistrer certains titres dans une liste d’ouvrages favoris. Des regroupements thématiques facilitent également la navigation dans le catalogue.

La plateforme permet aussi de publier des avis et de définir des objectifs de lecture. Un dispositif de suivi indique l’avancement dans les ouvrages consultés. L’utilisation de la liseuse reste possible sans création de compte préalable.

Certains titres sont proposés en version audio pour les amateurs du format et les apprenants qui souhaitent travailler la compréhension orale en français.

Un outil relié aux autres ressources éducatives du groupe

La Bibliothèque numérique est connectée aux autres contenus pédagogiques développés par TV5MONDE. Des liens renvoient vers les ressources d’apprentissage et d’enseignement du français disponibles sur TV5MONDE EDU, qui s’appuient notamment sur les programmes audiovisuels de la chaîne.

Des passerelles ont également été créées avec TV5MONDE+, la plateforme de streaming du groupe. Certaines œuvres littéraires présentes dans la bibliothèque disposent d’adaptations audiovisuelles accessibles sur ce service.

Le catalogue doit être enrichi progressivement avec de nouveaux titres. Un système de recommandations proposera par ailleurs aux lecteurs d’autres ouvrages susceptibles de correspondre à leurs lectures précédentes.

Crédits photo : TV5MONDE

Par Dépêche

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