600 livres francophones gratuits pour lire et progresser en français

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, TV5MONDE met en ligne une nouvelle version de sa Bibliothèque numérique. La plateforme gratuite donne accès à plus de 600 œuvres francophones et s’inscrit dans l’offre éducative TV5MONDE EDU consacrée à l’apprentissage du français.
Le 16/03/2026 à 14:40 par Dépêche
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16/03/2026 à 14:40
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La chaîne francophone internationale a annoncé la refonte complète de sa Bibliothèque numérique, un service de lecture en ligne accessible gratuitement. Cette plateforme rassemble plusieurs centaines de textes issus de la littérature francophone et s’adresse notamment aux lecteurs et aux personnes qui apprennent le français dans différents pays.
Le catalogue regroupe des œuvres provenant de plusieurs espaces culturels de la francophonie. Les textes couvrent des genres et des thématiques variés, permettant d’explorer des productions littéraires issues de contextes nationaux différents. L’accès se fait directement en ligne, sans téléchargement préalable.
La chaîne indique avoir repensé l’outil afin de l’adapter aux pratiques actuelles de lecture sur écran et d’en améliorer l’ergonomie pour les utilisateurs.
La nouvelle interface intègre plusieurs fonctionnalités destinées à accompagner la consultation des œuvres. Les lecteurs peuvent reprendre un livre là où ils ont interrompu leur lecture et enregistrer certains titres dans une liste d’ouvrages favoris. Des regroupements thématiques facilitent également la navigation dans le catalogue.
La plateforme permet aussi de publier des avis et de définir des objectifs de lecture. Un dispositif de suivi indique l’avancement dans les ouvrages consultés. L’utilisation de la liseuse reste possible sans création de compte préalable.
Certains titres sont proposés en version audio pour les amateurs du format et les apprenants qui souhaitent travailler la compréhension orale en français.
La Bibliothèque numérique est connectée aux autres contenus pédagogiques développés par TV5MONDE. Des liens renvoient vers les ressources d’apprentissage et d’enseignement du français disponibles sur TV5MONDE EDU, qui s’appuient notamment sur les programmes audiovisuels de la chaîne.
Des passerelles ont également été créées avec TV5MONDE+, la plateforme de streaming du groupe. Certaines œuvres littéraires présentes dans la bibliothèque disposent d’adaptations audiovisuelles accessibles sur ce service.
Le catalogue doit être enrichi progressivement avec de nouveaux titres. Un système de recommandations proposera par ailleurs aux lecteurs d’autres ouvrages susceptibles de correspondre à leurs lectures précédentes.
Crédits photo : TV5MONDE
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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19/01/2026, 17:42
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
Ce 15 janvier 2026, l’Association of American Publishers (AAP) a annoncé une étape nouvelle dans ce combat judiciaire : deux grands éditeurs, Cengage Group et Hachette Book Group, ont déposé une motion pour intervenir directement dans l’affaire In re Google Generative AI Copyright Litigation, jusqu’ici portée par un groupe d’illustrateurs et d’écrivains.
15/01/2026, 20:35
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“
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