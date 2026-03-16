Salon du livre de Genève 2026 : six prix pour mettre en lumière la création littéraire

Ces distinctions participent pleinement à l’une des missions du salon : valoriser la diversité et la vitalité de la création contemporaine, qu’il s’agisse de littérature, de bande dessinée, de photographie ou encore de littérature jeunesse.

Les prix Fabrizio Calvi, une nouvelle distinction pour l’enquête

Parmi les récompenses présentées figurent les prix Fabrizio Calvi, créés en 2025.

Ils rendent hommage à Fabrizio Calvi, journaliste d’investigation franco-italien disparu en 2021, connu pour avoir consacré sa carrière à l’enquête, à la transmission de l’information et à la recherche de la vérité.

Ces prix distinguent deux formes d’investigation : le prix Fabrizio Calvi du livre d’enquête, consacré aux ouvrages d’enquête journalistique, littéraire ou documentaire ; le prix Fabrizio Calvi du roman graphique d’enquête, dédié aux bandes dessinées ou romans graphiques qui explorent l’investigation. Les premiers lauréats seront dévoilés le samedi 21 mars à 15h, sur la scène Fenêtre sur le monde.

Le Prix Ahmadou Kourouma

Créé en 2004, le Prix Ahmadou Kourouma distingue chaque année un ouvrage dont l’esprit d’indépendance, de lucidité et de clairvoyance s’inscrit dans l’héritage de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma. Outre la reconnaissance littéraire et le rayonnement médiatique qu’il procure à son lauréat ou sa lauréate, le prix est doté de 5000 francs suisses.

Les titres finalistes de cette édition sont : Transhumances, de Bilguissa Diallo (Éditions Elyzad), La prière du cochon de Libar M. Fofana (Gallimard), Nation cannibale, d'In Koli Jean Bofane (Denoël), et Sœurs esclaves, de Maurice Bandaman (Présence Africaine / Éditions Eburnie).

Le jury est composé de plusieurs personnalités du monde universitaire, littéraire et journalistique. Il est présidé par : Romuald Fonkoua, professeur à la Sorbonne et directeur du Centre international d’études francophones. Les membres sont : Isabelle Chariatte, Nine Simon, Mohomodou Houssouba, Valérie Marin La Méslée et Iréna Wyss.

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En 2025, la distinction a été attribuée à Véronique Tadjo pour son roman Je remercie la nuit, publié chez Mémoire d’encrier. La remise du prix aura lieu le vendredi 20 mars à 18h, également sur la scène Fenêtre sur le monde.

Le prix RTS Littérature Ados

Le prix RTS Littérature Ados, fondé en 2006, vise à encourager la lecture chez les jeunes et à promouvoir la création littéraire destinée aux adolescents. Organisé par RTS Découverte, il est mis en place en partenariat avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et en collaboration avec la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP). Particularité de cette récompense : le jury est composé de jeunes lecteurs âgés de 13 à 15 ans.

L’édition 2026 a récompensé Laureline Maumelat pour son roman Vivre sans attendre, publié aux éditions Rageot. L’ouvrage a été choisi par un jury composé de six jeunes de 13 à 15 ans, représentant six des sept cantons romands. En amont, près de 600 adolescents issus de classes et de clubs de lecture de Suisse romande ont participé au processus en débattant des cinq livres finalistes.

Le roman suit Chloé, bouleversée par la mort de Noa, son ami et « frère de cœur ». Lorsque celui-ci lui apparaît, fantôme ou hallucination, la jeune fille ne cherche pas d’explication : cette présence l’aide à continuer d’avancer. Au fil des douze chapitres correspondant aux mois de l’année, le récit accompagne les différentes étapes du deuil. Entre autodérision, amitié et reconstruction, Chloé apprend peu à peu à s’ouvrir aux autres, notamment à Antoine, passionné de paranormal, et à Sandro, apprenti acteur.

Le jury d’adolescents a salué la capacité du livre à transmettre les émotions. Le prix sera remis le mercredi 18 mars à 13h30, sur le Forum du salon.

En 2025, ces jeunes jurés avaient choisi de primer Tristan Koëgel pour son roman Quand on dansait sur les toits, publié chez Didier Jeunesse.

Le prix Enfantaisie

Le prix Enfantaisie donne la parole aux lecteurs les plus jeunes. Organisé chaque année par Payot Libraire, en partenariat avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et avec le soutien de la Fondation Payot pour la promotion de la lecture (FPPL), ce prix invite les enfants de 7 à 12 ans à élire leurs ouvrages favoris.

Dans la catégorie « albums », les juré·e·s auront à choisir parmi cinq ouvrages sélectionnés par le comité de lecture : Est-ce qu’il dort ?, d’Olivier Tallec (Pastel), Mouette & Chouette, de Sandra Le Guen et Julien Arnal (Little Urban), La folle et incroyable aventure du chevalier Léon, de Vincent Mallié (Margot), Au fil de l’eau, de Nicolas Michel (La Joie de Lire), et L’histoire de la vache noire, de Brune Bottero et Amandine Meyer (Seuil Jeunesse).

Dans la catégorie « roman », les juré·e·s départageront également cinq titres : Impossibles Créatures, Tome 1, de Katherine Rundell et Tomislav Tomic (Gallimard Jeunesse), Le fantôme de Suzanne Fougères, de Marie Desplechin (L’École des loisirs), Tante Brigitte est revenue, de Laurent Rivelaygue et Olivier Tallec (L’École des loisirs), Le grand voyage de Tilbury, de Gill Lewis et Pippa Curnick (Poulpe Fictions), et Pauline et Marco, de Ralph Doumit et Charles Berberian (Hélium).

En 2025, le prix avait distingué : Pauline Pinson et Magali Le Huche pour l’album Poisson-Fesse (Les Fourmis rouges), et Hannah Gold pour le roman Rio et la baleine perdue (Seuil). La remise du prix aura lieu le mercredi 18 mars à 15h, sur l’Îlot jeunesse.

Le Prix SFFF Suisse

Le Prix SFFF Suisse est consacré à la littérature de l’imaginaire. Créé en 2023 à l’initiative du Collectif des Auteur·ices et Éditeur·ices Suisses de SFFF, il vise à valoriser les œuvres suisses relevant des genres de l’imaginaire : science-fiction, fantasy et fantastique.

Quatre romans sont en lice : À la conquête du chrysanthème, de Lionel Tardy, illustré par Sandrine Pilloud, Sous nos monts hallucinés, de 13 auteurices romands, illustré par Lucien Vuille, Carthage la nuit – Noire, de Lou M. Canaan, et Toujours la même bataille, de Jeanne Perrin.

Lors de l’édition 2025, le prix a été attribué à Sara Schneider pour son roman Places d’Âmes, publié chez PVH éditions. La remise du prix aura lieu le mercredi 18 mars à 12h, sur le chalet.

Le Prix du Photographe Voyageur

Enfin, le salon accueille également le Prix du Photographe Voyageur, qui récompense le travail photographique autour du voyage.

Pour cette édition, le thème proposé est « Symphonie du mouvement ». Les participants sont invités à saisir les instants de mouvement qui composent la richesse du voyage : des foules d’un marché animé aux vagues d’une plage isolée, du galop d’un cheval dans la steppe au vol d’oiseaux au crépuscule.

Les 15 finalistes verront leurs photographies exposées pendant toute la durée du salon, du 18 au 22 mars. Le prix sera remis le samedi 21 mars à 10h, sur la scène de la terrasse.

Avec ces six distinctions, le Salon du livre de Genève entend mettre en valeur une création culturelle plurielle, allant de la littérature d’enquête aux romans jeunesse, en passant par les imaginaires contemporains et la photographie de voyage.

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Un panorama qui reflète la diversité des pratiques artistiques réunies chaque année à Palexpo.

L’ensemble de la programmation du Salon du livre de Genève 2026 est consultable ici.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : @Pierre Albouy - Salon du livre 2025

Par Hocine Bouhadjera

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