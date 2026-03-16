Des romans à Hollywood : les adaptations littéraires marquent les Oscars 2026

La cérémonie a remis 24 récompenses. Dix films étaient nommés dans la catégorie du meilleur film : One Battle after Another, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners et Train Dreams.

Au moment des nominations, Sinners dominait la sélection avec 16 citations, un record pour un film aux Oscars, rappelle l'Associated Press. Le résultat final a toutefois consacré One Battle after Another, qui a remporté six statuettes, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation pour Paul Thomas Anderson.

Parmi les films sélectionnés cette année, plusieurs étaient adaptés d’œuvres littéraires. Leur présence apparaît notamment dans la catégorie du meilleur scénario adapté, qui distingue les films issus d’un matériau préexistant, comme un roman ou une nouvelle.

Les films nommés aux Oscars 2026 adaptés de livres

Dans la catégorie du meilleur scénario adapté, quatre films nommés proviennent directement d’un livre.

Une bataille après l'autre, réalisé par Paul Thomas Anderson, est inspiré du roman Vineland, publié en 1990 par l’écrivain américain Thomas Pynchon (trad. Michel Doury, Seuil). L’adaptation transpose l’univers politique et satirique du livre dans une intrigue plus contemporaine.

Hamnet est adapté du roman éponyme de l’écrivaine irlandaise Maggie O’Farrell paru en 2020. Le livre, traduit en français par Sarah Tardy (10/18), raconte la mort du fils de William Shakespeare et ses conséquences sur la famille du dramaturge. Le film figurait aussi parmi les candidats du meilleur film.

Frankenstein, réalisé par Guillermo del Toro, reprend le roman gothique de Mary Shelley, publié en 1818. L’œuvre originale raconte l’histoire d’un scientifique qui crée une créature à partir de corps humains assemblés.

Train Dreams est tiré du court récit du même nom de l’écrivain américain Denis Johnson, publié en 2011 et traduit en français sous le titre Rêves de train, par Brice Matthieussent chez Christian Bourgois. Le récit suit la vie d’un ouvrier dans l’Ouest américain au début du XXᵉ siècle.

Les adaptations de livres récompensées lors de la cérémonie

Au moment du palmarès, plusieurs des films tirés de livres présents dans la sélection ont obtenu des récompenses. Une bataille après l'autre, réalisé par Paul Thomas Anderson, a dominé la soirée. Le film a remporté six Oscars : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur montage et meilleur casting. Ce résultat en fait le long métrage le plus récompensé de cette 98e cérémonie.

L’adaptation de Hamnet a été distinguée dans les catégories d’interprétation. Jessie Buckley a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film. Cette victoire marque une première pour une actrice irlandaise dans cette catégorie.

Frankenstein, réalisé par Guillermo del Toro, a été récompensé dans plusieurs catégories techniques. Le film a reçu trois Oscars : meilleurs décors, meilleurs costumes et meilleur maquillage et coiffure.

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En revanche, Train Dreams n’a pas remporté de statuette malgré ses nominations. Le film figurait notamment parmi les candidats au meilleur film et au meilleur scénario adapté, mais il est reparti sans récompense.

Au total, lors de cette cérémonie, les adaptations littéraires ont obtenu dix Oscars, répartis entre catégories principales et catégories techniques.

Crédits photo : CC BY 2.0 Alexandre Chassignon - Flickr

Par Ewen Berton

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