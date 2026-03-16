Chine : comment Pékin utilise ses livres pour étendre son soft power dans 33 pays

Le livre voyage léger, dit-on. Pas cette fois. Derrière les couvertures, les vitrines du Nouvel An au Cheval de Feu et les pinceaux offerts en supplément, Pékin pousse une machine parfaitement huilée : maisons d’État, export culturel, foires internationales, récit national calibré. La Chine ne vend pas seulement des ouvrages à l’étranger ; elle met en rayon une image d’elle-même, polie, cadrée, traduite, et surtout très consciente de ce qu’elle veut faire lire du pays.
Le 16/03/2026 à 18:00 par Nicolas Gary
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16/03/2026 à 18:00
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Nouvel An chinois, vitrines rouges, nœuds porte-bonheur et rayons alignés comme une démonstration de force tranquille. Avec la seizième édition de « China Books Around Worldwide », Pékin n’exporte pas seulement des livres : il expédie un récit, soigneusement emballé, vers 33 pays et régions.
L’opération, pilotée par China National Publications Import and Export, ou CNPIEC, se déploie simultanément de l’Amérique du Nord à l’Europe, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique du Nord, avec une sélection d’ouvrages contemporains chinois et tout l’attirail festif associé au Nouvel An lunaire.
Le dispositif, sur le papier, ressemble à une campagne commerciale, quoiqu’en réalité, il raconte tout autre chose. Le communiqué de lancement annonce une présence dans 33 pays et régions, de la France au Japon, de l’Allemagne à la Tunisie, avec des titres couvrant sciences sociales, culture traditionnelle, littérature, arts et jeunesse.
Les lecteurs n’y débusqueront pas que des ouvrages : calendriers, pinceaux, décorations « Fu » et nœuds chinois agrémentent l’nsemble. Le livre sert ici de pièce maîtresse dans une scénographie culturelle complète. Autrement dit, la lecture arrive entourée de symboles nationaux, comme s’il fallait rappeler que la page ne voyage jamais seule.
Le cœur de l’opération importe autant que son habillage. CNPIEC n’est pas un acteur privé improvisant une tournée de librairies : le groupe se présente lui-même comme une « entreprise culturelle d’État de grande taille », membre de China Publishing Group depuis 2002, et comme une « société nationale clé d’exportation culturelle ».
Ses objectifs incluent la promotion de la culture chinoise « dans le monde entier », s'il était nécessaire de le souligner. Le vocabulaire a le mérite de la franchise. Quand une structure publique spécialisée dans l’export culturel orchestre une diffusion coordonnée de livres sur plusieurs continents, il ne s’agit pas d’une simple promenade bibliophile.
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Le catalogue exposé confirme la logique. Parmi les maisons mises en avant figurent People’s Publishing House, People’s Literature Publishing House, Foreign Languages Press, China Science and Technology Press ou Peking University Press.
Or Foreign Languages Press, autre pilier du dispositif extérieur, explique noir sur blanc qu’elle « sert la communication internationale du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois ». Mieux : elle contribue à « faire entendre la voix de la Chine, bien raconter les histoires de la Chine, diffuser la culture chinoise ». Plus explicite, il faudrait presque un sous-titre fluorescent.
L’expression n’a rien d’anecdotique. En 2021, Xi Jinping demandait d’améliorer la manière dont le pays raconte ses histoires au public mondial et d’offrir de la Chine une image « vraie, multidimensionnelle et complète ». Reuters relevait alors la volonté de Pékin de renforcer sa capacité à diffuser ses messages à l’échelle internationale.
Cette ligne s’est installée au centre de la politique de communication extérieure du pouvoir. La chercheuse Maria Repnikova, dans un ouvrage de Cambridge University Press consacré au soft power chinois, range d’ailleurs la « communication internationale » parmi les canaux majeurs de cette influence culturelle.
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« China Books Around Worldwide » s’inscrit exactement dans cette matrice. Le choix des genres n’a rien de neutre : sciences sociales, culture traditionnelle, littérature, jeunesse. Il s’agit moins d’ouvrir au hasard des cartons de libraire que de proposer une image totalisante du pays, à la fois classique, savante, moderne, familiale et parfaitement fréquentable.
La puissance publique ne dit pas seulement : lisez-nous. Elle dit : regardez-nous comme nous avons décidé de nous montrer. Nuance capitale.
Le calendrier récent renforce cette lecture. À la London Book Fair 2026, la délégation chinoise aura débarqué avec plus de 4000 titres et plus de 40 événements. Même logique, autre scène : multiplier les vitrines, occuper le terrain des droits, des rencontres, des conversations professionnelles, et installer la production éditoriale chinoise dans le paysage mondial comme une évidence.
Le livre devient un outil de présence, de réputation et d’influence. Plus souple qu’un traité, moins bruyant qu’une base militaire, souvent plus efficace qu’un discours diplomatique. Le point frappant réside dans la cohérence d’ensemble. CNPIEC pilote l’export, Foreign Languages Press traduit la ligne politique en livres multilingues, les foires internationales servent de caisse de résonance, et le slogan consistant à « bien raconter la Chine » fournit la colonne vertébrale idéologique.
Le soft power, ici, ne flotte pas dans l’air du temps. Il avance avec logisticiens, stocks, partenaires, points de vente, maisons sélectionnées et vocabulaire verrouillé. Opération culturelle, certes, mais opération d’influence, surtout. Reste une question : que lit-on, au juste, quand un État exporte ses livres comme il exporte son image ? La réponse ne tient pas seulement au contenu des ouvrages, mais au dispositif qui les porte – subtile déclinaison inspirée de L'Art de la guerre.
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« China Books Around Worldwide » révèle moins un simple appétit de lecteurs étrangers qu’une stratégie de projection culturelle mûrement organisée. Sous les lanternes et les pinceaux calligraphiques, Pékin pousse une idée simple : la bataille de l’influence se joue aussi en librairie. Et dans cette partie-là, le pouvoir chinois ne montre aucune envie de laisser les rayons aux autres.
Crédits photo : YangGuangWu CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Fermé depuis le 11 février 2026 à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Perpignan, le magasin Cultura situé dans la zone de la Porte d’Espagne a rouvert ses portes mardi 10 mars, avant même que la cour d’appel ne se prononce sur le recours de l’enseigne. Cultura affirme avoir trouvé une solution juridique avec son bailleur afin de préserver l’activité du site et les 25 emplois concernés. Les commerçants du centre-ville à l’origine de la procédure dénoncent pour leur part un contournement de la décision de justice.
11/03/2026, 12:17
À la tête des éditions Espaces 34 depuis juillet 2025, Stanislas Nordey présente les premières orientations éditoriales de la maison fondée à Montpellier par Sabine Chevallier. Le projet s’inscrit dans la continuité du catalogue consacré aux écritures dramatiques contemporaines, tout en annonçant de nouvelles collections et un développement du théâtre jeunesse.
11/03/2026, 10:40
Deux semaines après sa nomination au ministère de la Culture, Catherine Pégard constitue un cabinet qui renouvelle un certain nombre de personnalités à leur poste. C'est le cas de la conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Fleur d'Harcourt, arrivée rue de Valois en février 2025.
11/03/2026, 09:41
Les éditions Panini annoncent la publication en France de plusieurs séries de comics inédites issues des univers Disney, produites aux États-Unis par Dynamite Entertainment en partenariat avec le géant du divertissement. Ce programme éditorial, qui a débuté à l’automne 2025, illustre une mécanique désormais bien rodée dans l’industrie culturelle : l’exploitation transmédia des licences.
10/03/2026, 17:48
Après près de deux décennies au sein du groupe Bragelonne, Claire Renault Deslandes annonce son départ de la maison d’édition. Une décision qui marque la fin d’un long chapitre professionnel, mais pas celle de son engagement dans le monde du livre : l’éditrice indique vouloir se consacrer à de nouveaux projets, tout en confirmant qu’elle poursuivra son parcours dans l’édition.
10/03/2026, 13:07
La maison d'édition Original Watts, créée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, longtemps installée à Lyon, tire sa révérence. Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement rendu fin février, a prononcé sa liquidation judiciaire. La structure se consacrait notamment à la réédition de comics, en particulier ceux portés par les éditions Lug dans les années 1980.
10/03/2026, 13:05
Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
10/03/2026, 11:07
Le monde de l’édition scientifique et technique est en deuil. Marc Jammet, ancien responsable éditorial chez Eyrolles et figure reconnue de l’édition universitaire, est décédé. Au fil de plusieurs décennies de carrière, il aura marqué à la fois l’édition spécialisée et la formation de nombreuses générations d’étudiants aux métiers du livre.
10/03/2026, 10:18
Les éditions Gallimard annoncent le lancement, en avril 2026, d’une nouvelle collection intitulée Hors-fiction, consacrée à la narrative nonfiction, ou littérature du réel. Cette collection ambitionne d’explorer le monde contemporain en mêlant exigence littéraire et regard documentaire.
09/03/2026, 18:06
La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.
09/03/2026, 16:39
Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.
09/03/2026, 16:24
Le Conseil constitutionnel s'est penché sur le code du patrimoine, et plus particulièrement sur la protection des biens culturels, afin de trancher quant à la constitutionnalité d'une de ses dispositions. Cette dernière habilite en effet les fonctionnaires, agents et gardiens de biens relevant des collections publiques « à procéder à toutes constatations » en cas de destruction, dégradation ou détérioration.
09/03/2026, 16:12
L’écrivain américain Dan Brown sera décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 mars 2026 à Paris. L’information a été révélée par RTL. Cette distinction, remise par le ministère de la Culture, salue l’ensemble de la carrière de l’auteur, dont les romans ont rencontré un succès mondial.
09/03/2026, 11:23
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