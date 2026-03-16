Chine : comment Pékin utilise ses livres pour étendre son soft power dans 33 pays

Nouvel An chinois, vitrines rouges, nœuds porte-bonheur et rayons alignés comme une démonstration de force tranquille. Avec la seizième édition de « China Books Around Worldwide », Pékin n’exporte pas seulement des livres : il expédie un récit, soigneusement emballé, vers 33 pays et régions.

L’opération, pilotée par China National Publications Import and Export, ou CNPIEC, se déploie simultanément de l’Amérique du Nord à l’Europe, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique du Nord, avec une sélection d’ouvrages contemporains chinois et tout l’attirail festif associé au Nouvel An lunaire.

Le dispositif, sur le papier, ressemble à une campagne commerciale, quoiqu’en réalité, il raconte tout autre chose. Le communiqué de lancement annonce une présence dans 33 pays et régions, de la France au Japon, de l’Allemagne à la Tunisie, avec des titres couvrant sciences sociales, culture traditionnelle, littérature, arts et jeunesse.

Les lecteurs n’y débusqueront pas que des ouvrages : calendriers, pinceaux, décorations « Fu » et nœuds chinois agrémentent l’nsemble. Le livre sert ici de pièce maîtresse dans une scénographie culturelle complète. Autrement dit, la lecture arrive entourée de symboles nationaux, comme s’il fallait rappeler que la page ne voyage jamais seule.

Une mécanique d’État

Le cœur de l’opération importe autant que son habillage. CNPIEC n’est pas un acteur privé improvisant une tournée de librairies : le groupe se présente lui-même comme une « entreprise culturelle d’État de grande taille », membre de China Publishing Group depuis 2002, et comme une « société nationale clé d’exportation culturelle ».

Ses objectifs incluent la promotion de la culture chinoise « dans le monde entier », s'il était nécessaire de le souligner. Le vocabulaire a le mérite de la franchise. Quand une structure publique spécialisée dans l’export culturel orchestre une diffusion coordonnée de livres sur plusieurs continents, il ne s’agit pas d’une simple promenade bibliophile.

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Le catalogue exposé confirme la logique. Parmi les maisons mises en avant figurent People’s Publishing House, People’s Literature Publishing House, Foreign Languages Press, China Science and Technology Press ou Peking University Press.

Or Foreign Languages Press, autre pilier du dispositif extérieur, explique noir sur blanc qu’elle « sert la communication internationale du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois ». Mieux : elle contribue à « faire entendre la voix de la Chine, bien raconter les histoires de la Chine, diffuser la culture chinoise ». Plus explicite, il faudrait presque un sous-titre fluorescent.

« Raconter la Chine » au-delà des frontières

L’expression n’a rien d’anecdotique. En 2021, Xi Jinping demandait d’améliorer la manière dont le pays raconte ses histoires au public mondial et d’offrir de la Chine une image « vraie, multidimensionnelle et complète ». Reuters relevait alors la volonté de Pékin de renforcer sa capacité à diffuser ses messages à l’échelle internationale.

Cette ligne s’est installée au centre de la politique de communication extérieure du pouvoir. La chercheuse Maria Repnikova, dans un ouvrage de Cambridge University Press consacré au soft power chinois, range d’ailleurs la « communication internationale » parmi les canaux majeurs de cette influence culturelle.

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« China Books Around Worldwide » s’inscrit exactement dans cette matrice. Le choix des genres n’a rien de neutre : sciences sociales, culture traditionnelle, littérature, jeunesse. Il s’agit moins d’ouvrir au hasard des cartons de libraire que de proposer une image totalisante du pays, à la fois classique, savante, moderne, familiale et parfaitement fréquentable.

La puissance publique ne dit pas seulement : lisez-nous. Elle dit : regardez-nous comme nous avons décidé de nous montrer. Nuance capitale.

Londres comme vitrine, le monde comme rayon

Le calendrier récent renforce cette lecture. À la London Book Fair 2026, la délégation chinoise aura débarqué avec plus de 4000 titres et plus de 40 événements. Même logique, autre scène : multiplier les vitrines, occuper le terrain des droits, des rencontres, des conversations professionnelles, et installer la production éditoriale chinoise dans le paysage mondial comme une évidence.

Le livre devient un outil de présence, de réputation et d’influence. Plus souple qu’un traité, moins bruyant qu’une base militaire, souvent plus efficace qu’un discours diplomatique. Le point frappant réside dans la cohérence d’ensemble. CNPIEC pilote l’export, Foreign Languages Press traduit la ligne politique en livres multilingues, les foires internationales servent de caisse de résonance, et le slogan consistant à « bien raconter la Chine » fournit la colonne vertébrale idéologique.

Le soft power, ici, ne flotte pas dans l’air du temps. Il avance avec logisticiens, stocks, partenaires, points de vente, maisons sélectionnées et vocabulaire verrouillé. Opération culturelle, certes, mais opération d’influence, surtout. Reste une question : que lit-on, au juste, quand un État exporte ses livres comme il exporte son image ? La réponse ne tient pas seulement au contenu des ouvrages, mais au dispositif qui les porte – subtile déclinaison inspirée de L'Art de la guerre.

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« China Books Around Worldwide » révèle moins un simple appétit de lecteurs étrangers qu’une stratégie de projection culturelle mûrement organisée. Sous les lanternes et les pinceaux calligraphiques, Pékin pousse une idée simple : la bataille de l’influence se joue aussi en librairie. Et dans cette partie-là, le pouvoir chinois ne montre aucune envie de laisser les rayons aux autres.

Crédits photo : YangGuangWu CC 0

Par Nicolas Gary

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