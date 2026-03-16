Jean-Marie Gleize, figure de la “postpoésie”, est mort

Né le 2 avril 1946 à Paris, Jean-Marie Gleize a construit une œuvre à la fois critique et littéraire, attentive aux mutations de la poésie moderne. Son travail, à la frontière de l’essai et de la création, a accompagné et interrogé les transformations de l’écriture poétique depuis les avant-gardes de la seconde moitié du XXe siècle.

Un parcours universitaire et critique

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud (promotion 1967), il enseigne ensuite la littérature à l’université d’Aix-en-Provence, avant de rejoindre l’École normale supérieure de Lyon.

Dans cette institution, il dirige le Centre d’études poétiques entre 1999 et 2009 et contribue à y développer un espace de réflexion consacré à la poésie contemporaine et à ses formes expérimentales. Il devient par la suite professeur émérite de littérature moderne et contemporaine.

Une œuvre entre critique et expérimentation poétique

Jean-Marie Gleize se fait connaître dès les années 1980 avec plusieurs essais et ouvrages consacrés à la poésie moderne. Son livre Poésie et figuration (1983) marque l’un des points de départ d’une réflexion critique qui interroge la tradition poétique, de Lamartine à Denis Roche, en passant par Francis Ponge ou Arthur Rimbaud.

En 1987, il propose la notion de « simplification lyrique », qui tente de penser un déplacement du lyrisme traditionnel vers une écriture plus dépouillée, débarrassée des conventions poétiques héritées. À partir des années 1990, son travail s’oriente vers une exploration plus radicale de la littéralité. Ce concept devient l’un des axes centraux de sa pensée critique et de sa pratique littéraire.

Le livre Léman (1990), publié aux éditions du Seuil dans la collection « Fiction & Cie », inaugure un cycle d’écriture souvent qualifié de « littéraliste », dans lequel l'auteur cherche à produire une poésie attentive au réel tout en reconnaissant l’impossibilité d’une objectivité pure.

Son écriture adopte alors des formes fragmentaires et hybrides : notes, citations, documents hétérogènes, références cinématographiques ou photographiques s’y mêlent. Les textes deviennent des dispositifs d’observation du réel autant que des expériences formelles.

La « littéralité », un projet poétique

La notion de littéralité occupe une place centrale dans la réflexion de Jean-Marie Gleize. Elle ne se limite pas à l’absence de métaphore ou à une écriture dénuée d’images. Elle renvoie plus profondément à une interrogation sur la nature même de la poésie.

Pour lui, la poésie moderne se caractérise par une remise en question constante de ses propres formes. La littéralité consiste ainsi à « laver la langue de la fatalité analogique », autrement dit à suspendre les mécanismes métaphoriques qui dominent traditionnellement l’écriture poétique. Dans cette perspective, la poésie cesse d’être le lieu du lyrisme ou de la représentation pour devenir un espace critique où le langage examine ses propres limites.

Cette démarche s’inscrit aussi dans une lecture particulière de Rimbaud, dont l'auteur reprend la formule « littéralement et dans tous les sens ». La littéralité ne renvoie donc pas à une pure univocité du sens, mais à une tension entre immédiateté du sens propre et pluralité des interprétations possibles.

La revue Nioques

Parallèlement à ses livres, Jean-Marie Gleize joue un rôle important dans la vie littéraire contemporaine à travers la revue Nioques, qu’il fonde en 1990. Cette publication devient un espace d’expérimentation où se déploient différentes formes d’écriture attentive au réel, dans le prolongement des avant-gardes des années 1960 et 1970. La revue accueille des contributions de nombreux auteurs et explore diverses pratiques littéraires, entre poésie, théorie et écriture documentaire.

L’œuvre de Jean-Marie Gleize se déploie sur plus de quatre décennies et comprend des essais, des recueils, des textes théoriques ainsi que des collaborations avec des artistes et photographes.

Parmi ses livres les plus marquants figurent notamment : A noir. Poésie et littéralité (1992), Le Principe de nudité intégrale (1995), Les Chiens noirs de la prose (1999), Néon, actes et légendes (2004), Film à venir (2007), Tarnac, un acte préparatoire (2011) ou encore Le Livre des cabanes (2015). Il publie également plusieurs ouvrages consacrés à Francis Ponge, dont il est l’un des commentateurs les plus attentifs.

Je deviens : séances

Ses livres paraissent majoritairement aux éditions du Seuil, notamment dans la collection « Fiction & Cie », mais aussi chez Al Dante, Questions théoriques, Les Presses du réel ou Contre-pied.

Au cours des dernières années, Jean-Marie Gleize poursuit son travail d’écriture avec plusieurs publications, dont Dans le style de l’attente (2022) et Je deviens : séances (2024), tous deux publiés aux Presses du réel. Ces ouvrages prolongent une recherche entamée plusieurs décennies plus tôt : celle d’une écriture qui explore les frontières entre poésie, prose et pensée critique.

La revue Cockpit, portée par Charlotte Rolland et Christophe Fiat, rend hommage à Jean-Marie Gleize, et rappelle avoir publié l’an dernier, en feuilleton sur plusieurs numéros, l’un de ses derniers textes inédits, Wuhan.

Crédits photo : Jean-Marie Gleize (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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