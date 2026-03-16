Après 900 ans d’histoire, les moines de l’abbaye de la Trappe annoncent leur départ

Au-delà d’un événement religieux et patrimonial, cette décision marque aussi la fin d’une présence monastique qui a profondément contribué à la vie intellectuelle et écrite de la région. Car l’abbaye de la Trappe n’est pas seulement un haut lieu du monachisme cistercien : elle s’inscrit dans une longue tradition de production et de transmission des savoirs, dans laquelle le livre occupe une place centrale.

Un monastère né au XIIe siècle

L’histoire de l’abbaye Notre-Dame de la Trappe remonte au début du XIIᵉ siècle. En 1122, un oratoire est édifié à Soligny à l’initiative du comte Rotrou, en mémoire de son épouse disparue lors du naufrage de la Blanche-Nef. Quelques années plus tard, une communauté monastique s’y installe : des moines venus de l’abbaye du Breuil-Benoît fondent officiellement le monastère en 1140.

Comme d’autres établissements issus de la congrégation de Savigny, la Trappe rejoint l’ordre cistercien en 1147. L’abbaye se développe alors progressivement, bénéficiant de donations et d’un rayonnement spirituel croissant. L’église abbatiale est consacrée en 1214.

Mais comme beaucoup de monastères médiévaux, elle traverse aussi de longues périodes de crise. La guerre de Cent Ans entraîne destructions et incendies, forçant les moines à quitter temporairement les lieux. La communauté se relève cependant, poursuivant son existence au fil des siècles.

La réforme trappiste : naissance d’un nom

Au XVIIᵉ siècle, l’abbaye connaît un tournant majeur avec l’arrivée d’Armand Jean Le Bouthillier de Rancé. Ce dernier entreprend une réforme radicale de la vie monastique, visant à revenir à une observance très stricte de la règle bénédictine.

Cette réforme, d’abord appelée « étroite observance », devient progressivement connue sous le nom de « stricte observance ». Elle donnera naissance à l’appellation populaire de « trappistes », directement liée au nom de l’abbaye. Le mouvement dépasse rapidement les murs de Soligny : la Trappe devient un modèle de renouveau monastique et attire de nombreuses vocations.

La Révolution française bouleverse profondément la vie du monastère. Comme tous les établissements religieux, l’abbaye est fermée en 1790. Les bâtiments sont vendus comme biens nationaux et en grande partie démantelés. Les moines prennent alors le chemin de l’exil. Sous la conduite d’Augustin de Lestrange, une partie de la communauté s’établit en Suisse avant de se disperser à travers l’Europe, jusqu’en Russie ou en Allemagne.

Ce n’est qu’en 1814, avec la chute de Napoléon et le retour de la monarchie, que les trappistes peuvent revenir à la Trappe. L’ordre cistercien de la Stricte Observance se reconstitue alors et se diffuse à nouveau dans le monde.

Un lieu de prière… mais aussi d’écriture

Si l’abbaye est d’abord connue pour la rigueur de sa vie monastique, elle s’inscrit aussi dans la longue tradition intellectuelle des monastères occidentaux. Depuis le Moyen Âge, les communautés religieuses ont constitué des lieux essentiels de production et de transmission des savoirs : copie de manuscrits, rédaction de chroniques, conservation d’archives, travaux théologiques ou historiques. Les cisterciens participent pleinement à cette culture de l’écrit, même si leur idéal monastique valorise avant tout la simplicité et la vie retirée.

En effet, l’ordre entend revenir à une observance plus stricte de la règle de saint Benoît et privilégie avant tout la lectio divina, la prière, l’ascèse et le travail manuel. Cette orientation tend à limiter l’activité intellectuelle systématique que l’on pouvait trouver dans certains grands centres monastiques médiévaux. Cela ne signifie pas pour autant que les cisterciens se soient tenus à l’écart de la culture écrite. Leur production prend simplement d’autres formes : traités spirituels, correspondances, chroniques monastiques ou écrits historiques destinés à conserver la mémoire des communautés et de l’ordre.

Un exemple emblématique en est le travail réalisé à la fin du XVIIᵉ siècle par Dom Pierre Lenain, alors sous-prieur du monastère. Entre 1696 et 1697, il rédige un vaste ouvrage consacré à l’histoire de l’ordre cistercien : Essais sur l’histoire de l’ordre de Cîteaux. L’ensemble, composé de neuf volumes au format in-12, témoigne de l’ampleur de l’entreprise. Dans cette étude, Lenain retrace l’évolution de l’ordre depuis ses origines, documente ses institutions et ses figures majeures, et contribue à fixer une mémoire historique du mouvement cistercien.

Cette activité s’inscrit dans une tradition plus large : depuis les premiers siècles du monachisme occidental, les abbayes jouent un rôle déterminant dans la conservation des textes et dans l’élaboration d’une culture écrite. Les scriptoria médiévaux ont permis la copie et la transmission de nombreux ouvrages religieux et classiques.

À la Trappe, cette dimension intellectuelle accompagne la diffusion du mouvement trappiste lui-même. La réforme initiée par Rancé au XVIIᵉ siècle, qui prône un retour à une observance très stricte de la règle bénédictine, suscite débats et écrits dans le monde cistercien. Les discussions autour de l’« étroite observance » et de la « commune observance » donnent lieu à une abondante production de textes, lettres et traités, qui participent à structurer l’identité spirituelle de l’ordre.

À travers ces travaux historiques, théologiques ou spirituels, l’abbaye de la Trappe prend place dans une tradition où l’écriture, l’étude et la transmission du savoir accompagnent la vie religieuse.

Une présence monastique aujourd’hui fragilisée

Au XXIᵉ siècle, la communauté de Soligny-la-Trappe ne compte plus qu’une douzaine de moines. Cette diminution progressive des effectifs reflète une tendance plus large qui touche de nombreuses communautés religieuses en Europe. Dans un communiqué publié début mars, les trappistes expliquent que la combinaison de deux facteurs rend désormais la situation difficile : la rareté des vocations et la gestion d’un patrimoine foncier considérable.

Le domaine de l’abbaye s’étend sur environ 250 hectares. L’entretien des bâtiments, de l’accueil des visiteurs et des activités économiques constitue une charge de plus en plus lourde pour une communauté réduite. Les moines évoquent d’un départ « exigeant et douloureux », rapporte France 3 Normandie, mais estiment qu’il s’agit d’une décision nécessaire pour préserver la vie monastique elle-même.

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La communauté a fixé l’échéance de son départ aux alentours de 2028. D’ici là, la vie du monastère se poursuit normalement. Les frères continuent leurs activités quotidiennes, mêlant prière, travail et accueil du public. Le magasin de l’abbaye reste ouvert, tout comme les différentes productions artisanales qui participent à la vie économique du monastère.

Les moines ont également tenu à démentir certaines rumeurs : l’abbaye n’est pas vendue et ne fermera pas immédiatement ses portes. Reste la question du devenir du site. Les trappistes espèrent désormais que l’abbaye pourra conserver une vocation religieuse après leur départ.

Crédits photo : à gauche, Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (Domaine public) /à droite : Abbaye Notre-Dame de La Trappe (Stucki, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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