Philippe Barbat nommé président de la commission consultative des trésors nationaux

Le conseiller d'État Philippe Barbat, chargé depuis 2022 de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, a été nommé président de la commission consultative des trésors nationaux. Cette dernière examine notamment les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels considérés comme des trésors nationaux.
Le 16/03/2026 à 11:50 par Antoine Oury
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16/03/2026 à 11:50
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Philippe Barbat a occupé les fonctions d'adjoint au directeur chargé des Archives de France, où il a exercé pendant cinq années, avant de conseiller Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture et de la Communication, sur les questions relatives au patrimoine et à l’architecture. Ce rôle a été prolongé dans le cabinet de Fleur Pellerin, quand elle était locataire de la rue de Valois.
À partir de janvier 2015, Philippe Barbat devient directeur de l’Institut national du patrimoine. En 2018, il est rappelé au ministère de la Culture pour y prendre la tête de la Direction générale des patrimoines.
En 2022, il est donc chargé de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, dont les travaux, aux dernières nouvelles, doivent démarrer en ce début d'année 2026, pour une ouverture au public en 2027. Elle doit s'installer rue du Pont-de-Lodi, à Paris, dans le 6e arrondissement.
La commission consultative des trésors nationaux, dont le secrétariat est assuré par le service des musées de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la Culture, est saisie par les services chargés du contrôle des exportations, au sein de ce dernier.
À LIRE - L'État veut acquérir un plat au décor inspiré d'un récit d'Apulée
En cas de refus d'autorisation d'exportation, les biens culturels peuvent être classés au titre de trésor national ou d'œuvres d’intérêt patrimonial majeur, classement qui s'effectue après examen et proposition de la commission consultative des trésors nationaux. L'État doit ensuite s'assurer de pouvoir retenir le trésor national sur le territoire, généralement en procédant à son acquisition auprès du propriétaire.
La commission compte 11 membres, dont 6 personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par le ministère de la Culture.
Le décret annonçant la nomination de Philippe Barbat est accessible à cette adresse.
Photographie : détail de l'oeuvre Les Deux Plateaux, de Daniel Buren, dans la cour d'honneur du ministère de la Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.
09/03/2026, 16:39
Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.
09/03/2026, 16:24
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