Philippe Barbat nommé président de la commission consultative des trésors nationaux

Philippe Barbat a occupé les fonctions d'adjoint au directeur chargé des Archives de France, où il a exercé pendant cinq années, avant de conseiller Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture et de la Communication, sur les questions relatives au patrimoine et à l’architecture. Ce rôle a été prolongé dans le cabinet de Fleur Pellerin, quand elle était locataire de la rue de Valois.

À partir de janvier 2015, Philippe Barbat devient directeur de l’Institut national du patrimoine. En 2018, il est rappelé au ministère de la Culture pour y prendre la tête de la Direction générale des patrimoines.

En 2022, il est donc chargé de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, dont les travaux, aux dernières nouvelles, doivent démarrer en ce début d'année 2026, pour une ouverture au public en 2027. Elle doit s'installer rue du Pont-de-Lodi, à Paris, dans le 6e arrondissement.

La commission consultative des trésors nationaux, dont le secrétariat est assuré par le service des musées de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la Culture, est saisie par les services chargés du contrôle des exportations, au sein de ce dernier.

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En cas de refus d'autorisation d'exportation, les biens culturels peuvent être classés au titre de trésor national ou d'œuvres d’intérêt patrimonial majeur, classement qui s'effectue après examen et proposition de la commission consultative des trésors nationaux. L'État doit ensuite s'assurer de pouvoir retenir le trésor national sur le territoire, généralement en procédant à son acquisition auprès du propriétaire.

La commission compte 11 membres, dont 6 personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par le ministère de la Culture.

Le décret annonçant la nomination de Philippe Barbat est accessible à cette adresse.

Photographie : détail de l'oeuvre Les Deux Plateaux, de Daniel Buren, dans la cour d'honneur du ministère de la Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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