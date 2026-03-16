Mort blanche : un sniper finlandais au cœur de la guerre d’hiver

Un récit de guerre inspiré par deux histoires vraies mais qui souffre beaucoup de l'ombre portée par le roman d'Olivier Norek (Les guerriers de l'hiver).
Le 16/03/2026 à 10:49 par Bruno Ménétrier
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16/03/2026 à 10:49
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Au dessin, le basque Iñaki Holgado est un habitué des récits de guerre, comme la série Verdun par exemple.
Au scénario, le Belge Kid Toussaint s'est inspiré de deux incroyables histoires.
Celle du Japonais Hirō Onoda, ce fameux soldat nippon oublié sur une île des Philippines avec trois autres camarades et qui refusait de croire à la fin de la guerre : il ne fut retrouvé qu'en 1974, près de trente ans après la défaite japonaise.
L'autre histoire vraie est celle du sniper finlandais Simo Häyhä qu'Olivier Norek vient de rendre célèbre avec son livre Les guerriers de l'hiver, un des meilleurs bouquins de l'année 2024.
À partir de ces deux histoires vraies, les auteurs ont bâti un récit de fiction, conservant le surnom donné par les soviétiques au sniper finlandais : la Mort blanche, mais s'écartant librement de la biographie historique en le baptisant Riku.
Le petit Riku Virtnanen de cette BD a une enfance difficile, c'était le mal aimé de sa famille.
Mais en 1939 dans la petite Finlande, l'immense Armée Rouge arrive et l'hiver aussi. La mobilisation finlandaise est générale, ses frères sont rapidement tués et le courageux Riku reste seul sur le front à tendre des embuscades aux soviétiques.
Le soldat Riku s'aguerrit et devient un terrible sniper, du genre à mâcher de la neige pour ne pas trahir sa position par la vapeur de son souffle.
Les planches de la BD affichent le score de ses tirs au but : 6, 11, 27, 88, 200, ...
Ses frères d'armes tiennent les comptes de ses cibles.
Et on peut dire qu'il fait des dégâts.
Les soviétiques l'ont surnommé "mort blanche".
Ils ont mis sa tête à prix, et ont même formé un escadron pour l'arrêter.
Étrangement, le décompte des morts avait commencé à ... 2.
Mais on ne reste pas indemne quand on accumule ainsi les cadavres sur ses traces, alors les saisons passent, les années bientôt et Riku est devenu Mort Blanche, un fantôme dans les forêts enneigées de Finlande, un fantôme hanté par ses cadavres et ses souvenirs ...
Après le formidable récit d'Olivier Norek, on ne peut qu'être déçu par cette BD qui ne prétend d'ailleurs pas en être une adaptation. Mais voilà, le bouquin de Norek, Les guerriers de l'hiver, nous a déjà fait découvrir l'histoire du sniper finlandais, nous a déjà enthousiasmés aux côtés de La Mort Blanche, nous a déjà frigorifiés pendant des heures d'attente en embuscade dans la neige et le froid, alors il ne reste plus beaucoup d'intérêt à suivre l'histoire de Riku, même si la fin du dernier soldat japonais vient prendre le relais dans la dernière partie de l'album.
Un album qui ne fait qu'une soixantaine de pages et qui traite beaucoup trop rapidement et de la guerre contre les Russes, et de la fin tragique d'un sniper hanté par ses fantômes.
Alors on se dit que le succès du roman de Norek est peut-être une formidable publicité pour cet album mais que c'est aussi un parrainage tragique qui fait beaucoup d'ombre à cette bande dessinée.
Le dessin aurait pu sauver la mise mais on regrette que Iñaki Holgado ne soit pas plus « lâché » dans les paysages blancs de neige, pourtant réputés très graphiques : la mise en case est trop sage et les planches enneigées trop rares.
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
Paru le 04/03/2026
64 pages
Bamboo Editions
15,90 €
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Le premier roman de Matthieu Barbin s’ouvre dans le tumulte d’un rassemblement politique place de la République. Sur scène, Alex prend la parole face à une foule compacte. L’instant est survolté, collectif, traversé par la peur d’un basculement politique et par l’énergie d’une mobilisation.
09/03/2026, 10:20
Avec La peur dans l’âme, de Valerio Varesi, (traduit par Gérard Lecas)à paraître le 16 avril chez Agullo Éditions, l’auteur italien poursuit les enquêtes du commissaire Soneri dans un polar situé dans les montagnes des Apennins, où un village isolé voit la peur s’installer après une fusillade inexpliquée et la traque d’un criminel en fuite.
09/03/2026, 07:06
Lucette Routaboul : une histoire mondiale, de Jean-Robert Jouanny, paraît aux Éditions de l’Aube dans la collection « Regards croisés » le 3 avril 2026. L’ouvrage retrace la trajectoire de Lucette Routaboul, maire d’une petite commune du Tarn, dont la vie permet de parcourir près d’un siècle d’histoire rurale française et d’en saisir les transformations à hauteur d’individu.
07/03/2026, 07:30
Votre cerveau va vous sauver, de Mohamed Boclet, paraît chez Robert Laffont le 9 avril. Dans cet essai consacré aux capacités d’apprentissage et à la plasticité cérébrale, l’auteur propose d’explorer le rôle que peut jouer une meilleure compréhension de notre fonctionnement mental pour améliorer le bien-être et la santé psychique.
07/03/2026, 07:00
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