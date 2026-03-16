Prix René Goscinny : les lauréats 2026

Le Prix René Goscinny du meilleur scénariste est décerné à Jean-Christophe Deveney pour l’album Soli Deo Gloria, dessiné par Édouard Cour et publié aux éditions Dupuis.

Le Prix René Goscinny du jeune scénariste revient à Fabienne Blanchut et Catherine Locandro pour Les Cheveux d’Édith, dessiné par Dawid et publié aux éditions Dargaud.

Remis depuis des années dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, le prix fait cette année exception. Dotés de 2500 € chacun, les deux Prix Goscinny ont été remis en présence des lauréats à l’Institut de France, lors d’un événement consacré à la bande dessinée, « Le Trait et l’Esprit. L’Institut de France fête la BD », organisé le samedi 14 mars 2026 à 17h.

Le jury chargé de décerner les prix était présidé par Anne Goscinny et composé de Bérengère Dubrulle et Patrick Flandrin, membres de l’Académie des sciences, Thierry Groensteen, correspondant de la section gravure et dessin de l’Académie des beaux-arts, Emmanuel Guibert, membre de l’Académie des beaux-arts, Dominique Michelet, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Pascal Ory, membre de l’Académie française, et Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

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Le Prix René Goscinny du meilleur scénariste de bande dessinée distingue un scénariste pour l’ensemble de son œuvre ou pour un album paru dans l’année dont il a été exclusivement l’auteur du scénario.

Le Prix René Goscinny du jeune scénariste de bande dessinée récompense quant à lui un scénariste exclusivement auteur du scénario d’un album paru dans l’année et n’étant pas l’auteur de plus de trois albums. Cette distinction met en lumière de jeunes scénaristes dont la fonction, souvent méconnue, joue pourtant un rôle déterminant dans l’essor de la bande dessinée.

Créé en 1988 par Gilberte Goscinny, le prix s’inscrit dans le prolongement de l’action menée par René Goscinny en faveur des scénaristes de bande dessinée. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de cette profession. Premier auteur de bande dessinée à défendre les droits des scénaristes, il a contribué, par ses engagements et ses actions, à structurer le statut actuel du métier.

Depuis près de quarante ans, ce prix s’est imposé comme l’une des distinctions les plus prestigieuses du 9e art. Dans cette continuité, l’Institut René Goscinny œuvre pour mettre en lumière l’écriture scénaristique, un art encore trop souvent délaissé en France, contrairement à la place centrale qui lui est accordée aux États-Unis ou au Japon, selon elle.

Créer des univers, leur insuffler un esprit et une cohérence narrative exige un talent singulier que l’Institut René Goscinny a pour mission de soutenir et d’encourager.

L’an dernier, le Prix René Goscinny du meilleur scénariste a distingué Serge Lehman pour l’album Les Navigateurs, réalisé avec Stéphane De Caneva et publié aux éditions Delcourt. Le Prix René Goscinny de la meilleure jeune scénariste a été attribué à Elizabeth Holleville pour Contes de la Mansarde, réalisé avec Iris Pouy et publié chez L’Employé du Moi.

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Crédits photo : Prix René Goscinny

Par Hocine Bouhadjera

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