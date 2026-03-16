Prix des libraires du Québec 2026 : 48 finalistes dévoilés avant le gala d’avril

Les finalistes ont été retenus à l’issue d’un nouveau cycle de lectures et de délibérations mené par les comités de sélection du prix. Ces groupes, composés de libraires provenant de différentes régions du Québec, ont examiné les titres figurant sur la liste préliminaire rendue publique le 17 février avant de réduire la sélection.

Chaque catégorie compte quatre finalistes. Les ouvrages retenus couvrent plusieurs secteurs de l’édition, dont les albums illustrés, la littérature jeunesse et adolescente, la bande dessinée, la poésie, l’essai et les romans, nouvelles ou récits.

Au total, 48 titres figurent dans cette sélection. Les comités ont comparé les ouvrages initialement retenus afin d’établir une liste finale limitée à quatre titres par catégorie.

Une sélection resserrée après les délibérations

Le passage de la liste préliminaire à la sélection finale implique d’écarter une partie des ouvrages initialement retenus. Les membres des comités évaluent alors les titres entre eux afin de constituer une sélection jugée représentative de la production récente.

Corinne Boutterin, membre du comité Essai, décrit ce travail d’arbitrage : « La liste préliminaire comporte les titres qui nous ont le plus marqués, il peut alors être déchirant de laisser aller 4 des titres qui la composent, puisque nous en connaissons la valeur. [...] Les deuils sont parfois douloureux, mais nous sommes fiers du résultat ! »

Les finalistes sont désormais soumis au vote des libraires du Québec, qui détermineront les lauréats dans chacune des catégories.

Les résultats seront annoncés lors du Gala du Prix des libraires du Québec, prévu le 28 avril 2026 au Théâtre Paradoxe, à Montréal.

Les finalistes par catégorie :

Essai

Protéger nos enfants : Queerness et adultisme — Gabrielle Richard (Remue-ménage)

Devenir fasciste : Ma thérapie de conversion — Mark Fortier (Lux éditeur)

Une brève histoire de l'espoir — Mathieu Bélisle (Lux éditeur)

Dans la crypte — Sara Danièle Michaud (Triptyque)

Poésie

Précieux sang — Marie-Hélène Voyer (La Peuplade)

Uashtenamu | Allumer quelque chose — Marie-Andrée Gill (La Peuplade)

Post-espoir — Lula Carballo (Le Noroît)

Un carré de poussière — Olivia Tapiero (Rue Dorion)

Bande dessinée (Québec)

Globe-trotteuses : Le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland — Julian Voloj (Dargaud)

Migrasyon — Jimmy Suzan (La Pastèque)

La Nuit aux loups, T.1 — Van (Casterman)

Les canots de Satan — Alexandre Fontaine Rousseau (Pow Pow)

Bande dessinée (hors Québec)

Silent Jenny — Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)

Detroit Roma — Elene Usdin et Boni (Sarbacane)

Revoir Comanche — Romain Renard (Le Lombard)

Runes, T.1 : Les mille visages — Carlos Sánchez (trad. Basile Béguerie, Casterman)

Roman | Nouvelles | Récit (Québec)

La mère des larves — Maude Jarry (Ta Mère)

Foule monstre — Simon Brousseau (Héliotrope)

La maison du rang Lynch — Alexie Morin (Le Quartanier)

L'embouchure — Myriam de Gaspé (Les Herbes rouges)

Roman | Nouvelles | Récit (hors Québec)

La nuit au cœur — Nathacha Appanah (Gallimard)

Mon vrai nom est Elisabeth — Adèle Yon (Éditions du sous-sol)

Solito — Javier Zamora (trad. Carole d'Yvoire, Gallimard)

Toutes les nuances de la nuit — Chris Whitaker (trad. Cindy Colin-Kapen, Sonatine)

Album illustré (Québec)

L'étonnante maison de Madame Victoria — Nicolas F. Paquin (La Bagnole)

Je n'aurai plus peur — Jean-François Sénéchal (Comme des géants)

Un cadeau de Noël en novembre — Stéphane Laporte (La Bagnole)

Le jardin de Monsieur Kuroki — Anne Renaud (Monsieur Ed)

Album illustré (hors Québec)

Pour toujours : l'enfant, la taupe, le renard, le cheval et la tempête — Charlie Mackesy (trad. Seymourina Cruse, Les Arènes)

Je choisis — Olivier Dupin (Alice)

Origine — Nat Cardozo (trad. Laurana Serres-Giardi, Rue du monde)

Zizanie à la chocolaterie — Elys Dolan (trad. InTexte, Kimane)

Littérature jeunesse (Québec)

Comment sauver les chevaux sauvages — Andrée Poulin (Bayard Canada)

Au nord de l'impossible — Jérôme Bérubé (Planète rebelle)

Oui, non, peut-être? — Lou Beauchesne (La courte échelle)

Sans retour — Isabelle Trépanier (Station T)

Littérature jeunesse (hors Québec)

Coyote perdue et retrouvée — Dan Gemeinhart (trad. Isabelle Troin, Pocket Jeunesse)

Chansons des bois : 40 poèmes sur la nature — Rachel Piercey (trad. Emmanuelle Kécir-Lepetit, Gallimard Jeunesse)

Dragon des tempêtes, T.1 : L'éclair de magie — Julie Kagawa (trad. Isabelle Troin, Gallimard Jeunesse)

L'étoile de Mo — Yeonju Choi (trad. Elvire Beaule, Hélium)

Littérature adolescente (Québec)

De l'or dans les fissures — Katerine Martin (Isatis)

Coup bas — Laurie Léveillé (La courte échelle)

Les différences invisibles — Maude Nepveu-Villeneuve (Écosociété)

Mathéo fait des vagues — Pierre-Alexandre Bonin (Hurtubise)

Littérature adolescente (hors Québec)

Only this Beautiful Moment — Abdi Nazemian (trad. Georges Content, Milan)

Un banc pour deux — Sophie Adriansen (Tom Pousse)

Asuka — Aurélien Police (Marmaille et compagnie)

Dans la forêt profonde — Kate Pearsall (trad. Madeleine Nasalik, Robert Laffont)

Un prix créé par les libraires

Créé en 1994 et organisé par l’Association des libraires du Québec, le Prix des libraires du Québec distingue des œuvres choisies par des libraires de différentes régions de la province. Le prix vise à mettre en valeur leur rôle dans la recommandation et la circulation des livres.

L’Association des libraires du Québec souligne également l’appui de plusieurs institutions publiques, dont la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que de partenaires du secteur du livre.

Le palmarès 2025 du Prix des libraires du Québec est accessible à cette adresse.

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Crédits illustration : Prix des libraires du Québec

Par Ewen Berton

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