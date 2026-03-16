Le linguiste Olivier Soutet élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Le président de la République, par un décret publié au Journal officiel du 15 mars 2026, a approuvé l'élection d'Olivier Soutet par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Le nouveau membre s'installe au fauteuil précédemment occupé par Pierre-Sylvain Filliozat, qui avait été lui-même élu membre de l'institution le 28 janvier 2000, au fauteuil de Raymond Bloch. Il est décédé à Paris, le 28 décembre 2024 à l’âge de 88 ans.

Professeur à l'université Paris-Sorbonne, Olivier Soutet est né à Paris le 1er novembre 1951. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, officier des Palmes académiques, il a notamment été professeur associé à l’Université Complutense de Madrid et professeur à l’Université de Paris-Sorbonne Abu Dhabi.

Il a signé plusieurs ouvrages, dont L'Ancien et le moyen français, avec Joëlle Ducos (PUF), Le subjonctif en français (Ophrys), Linguistique (PUF) ou, dans la collection Que sais-je ?, La Syntaxe du français et La littérature française de la Renaissance (PUF).

Il a par ailleurs été directeur de la collection Travaux de Linguistique et Stylistique Françaises, de 2001 à 2022, et directeur de la revue Diachroniques de 2011 à 2022, pour les Presses de l'université Paris-Sorbonne. Il est le codirecteur de la collection Bibliothèque de Grammaire et de Linguistique chez Champion depuis 1995.

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Fondée en 1663, sous le règne de Louis XIV et à l’initiative de Colbert, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est l’une des cinq Académies dont la réunion forme l’Institut de France. Elle est installée depuis 1805 dans le Palais de l’Institut, à Paris.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres « contribue tout particulièrement, par les communications et notes d’information présentées lors de ses séances, à la résonance nationale et internationale des études et des découvertes récentes en matière de science et d’érudition ; elle se distingue également par son inlassable activité d’édition qui en fait l’un des grands centres de publication scientifique français », précise l'institution sur son site internet.

Photographie : L'Institut de France, à Paris, qui abrite l'Académie des inscriptions et belles-lettres (illustration, Pietro Ferreira, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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