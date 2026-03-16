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À toute épreuve, de Philippe Croizon : l’accident qui l’a détruit… et sauvé

Un accident électrique. Vingt mille volts. Et un homme suspendu entre la vie et la mort. Philippe Croizon raconte ce moment où tout s’arrête : le corps brûlé, les amputations, la plongée dans un gouffre médical et psychologique. À toute épreuve ne se contente pas de narrer un drame : le livre dissèque la naissance d’une volonté, celle qui transforme une survie improbable en défi existentiel. 

Le 16/03/2026 à 11:07 par Victor De Sepausy

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Publié le :

16/03/2026 à 11:07

Victor De Sepausy

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La vie bascule parfois dans une seconde. Une étincelle, un arc électrique, et tout un destin se disloque. À toute épreuve, récit autobiographique de Philippe Croizon, s’ouvre sur cette fracture brutale : celle d’un homme ordinaire, père de famille, ouvrier, dont l’existence se trouve pulvérisée par un accident domestique.

L’ouvrage reconstitue minutieusement ce moment inaugural, mais surtout la longue traversée physique et morale qui s’ensuit. Le texte articule ainsi deux mouvements : l’effondrement d’un corps et la lente reconstruction d’une volonté.

Le prologue installe déjà cette tension entre mort et survie. Face à la mer, Croizon convoque l’accident qui l’a amputé des quatre membres, mais refuse d’y voir une fin. Le récit pose d’emblée une dialectique centrale : la mort comme force d’attraction et la vie comme obstination. « La mort me retenait. Accrochée à mes extrémités, elle refusait de me laisser partir, me voulait pour elle seule. Elle avait déjà répandu dans mon sang le froid et la douleur des tout derniers instants et attendait tranquillement que mon cœur abandonne. »

L’écriture épouse une perception sensorielle aiguë : l’odeur des embruns, le vent contre les falaises, la présence indifférente de la nature. Cette ouverture donne au récit une dimension quasi métaphysique : l’homme n’est plus qu’une parcelle fragile du monde.

La première partie retrace la catastrophe du 5 mars 1994. Croizon raconte l’instant où l’antenne qu’il démonte frôle une ligne de vingt mille volts. La narration adopte alors un rythme heurté, scandé par les détonations et la douleur.

« Je ressens une détonation, un choc d’une puissance inouïe… Comme si un bruit assourdissant me traversait le corps, le bruit d’un transformateur colossal. Mon corps est celui d’un pantin. » Le récit se construit sur une expérience extrême : le corps brûlé, suspendu au câble, conscient durant de longues minutes. La présence des proches — Muriel, son épouse, la famille, les voisins — installe un contrepoint émotionnel constant. La catastrophe n’atteint pas seulement l’individu : elle déchire un tissu familial.

La seconde partie bascule vers l’hôpital et la survie médicale. Le texte s’attarde sur les amputations successives et le coma médicamenteux. « Je ne sais pas où je suis. Je ne suis nulle part. On me l’a fait à cette date-là, c’est tout. »

L’écriture devient clinique : greffes, dialyses, brûlures internes, décisions médicales. L’auteur restitue aussi la détresse psychique qui suit la survie : refus du handicap, tentation de mourir, sentiment d’exclusion du monde des vivants. Cette dimension introspective constitue l’un des axes théoriques du livre : la reconstruction psychologique naît moins de la médecine que du sens donné à la survie.

Ce basculement intervient avec une révélation intime : la paternité. Une phrase d’un proche agit comme un électrochoc moral et redéfinit la perspective du narrateur. « Car j’ai maintenant une nouvelle raison de vivre. Mon deuxième fils est né deux mois après l’accident lorsque je sors à peine de ma phase de sommeil prolongé. »

L’existence cesse alors d’être une épreuve individuelle pour devenir une responsabilité. Croizon développe ainsi une idée centrale : l’être humain possède une réserve de résistance insoupçonnée, qui se révèle dans les situations limites.

La dernière partie aborde la rééducation et la reconstruction mécanique du corps. Les prothèses, la kinésithérapie et l’apprentissage d’une nouvelle autonomie deviennent les étapes concrètes d’une renaissance. L’auteur insiste sur le rôle de l’humour et de la solidarité médicale : deux stratégies psychiques permettant de transformer la tragédie en défi.

Le livre possède une force brute : celle d’un témoignage direct, sans fard, porté par une narration sensorielle et souvent fulgurante. Quelques longueurs apparaissent dans les descriptions hospitalières, parfois répétitives, mais elles traduisent aussi la temporalité étirée de la convalescence. L’ensemble compose un récit de résilience radicale : l’histoire d’un corps détruit qui s’obstine à vivre.

Sortie le 1er avril.

 

 
 
 

 

 

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

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A toute épreuve

Philippe Croizon

Paru le 01/04/2026

256 pages

Flammarion

18,50 €

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9782080159830
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Abandonnée alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, la jeune Halla, orpheline, grandit d’abord au contact du monde sauvage. Recueillie par une ourse, puis élevée par un dragon, elle découvre peu à peu les mystères et les dangers de l’existence avant de croiser la route des humains.

13/03/2026, 18:12

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Le coquelicot noir de Diane Peylin : dans la solitude d’une secret étouffant

Jim est un jeune homme solitaire, peu bavard, timide avec les femmes, mal à l’aise dans les rapports physiques. Il tombe amoureux. Il en est même presque surpris. Elle l’appelle « son Indien », pour lui, c’est « son amoureuse ». Ils filent le parfait amour, mais, il y a un mais... Jim est parfois absent de lui-même, il a des crises d’angoisse, et ses crises vont s’accentuer lors de la naissance de sa fille.

13/03/2026, 17:30

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Survivre dans un monde où tout semble vouloir vous détruire

Alice, 26 ans, pensait avoir tout oublié de son agression par le mystérieux Lapin. Mais lorsqu’un incendie dévastateur embrase l’hôpital psychiatrique où elle est internée, la jeune femme se retrouve plongée dans les tréfonds de la Vieille Ville, un labyrinthe sordide aux allures de Pays des Merveilles cauchemardesque. 

13/03/2026, 07:00

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Les rêves des grands vus par une enfant

Comment imaginer son futur quand notre famille le fait déjà si bien pour nous ? Celle de la petite héroïne de Dans les rêves des grands n’imagine que le meilleur pour elle : sa maman rêve qu’elle devienne pilote, ou encore son papa la voit être la première femme présidente. 

12/03/2026, 08:00

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Adam Silvera publie un nouveau roman dans l’univers de Death-Cast

Celui qui survit veut mourir à la fin, roman d’Adam Silvera traduit de l’anglais par Fabien Le Roy et Cécile Ardilly, paraîtra le 23 avril aux éditions Robert Laffont. Dans ce nouveau volet situé dans l’univers de Et ils meurent tous les deux à la fin, l’auteur explore la rencontre entre deux jeunes hommes dont la trajectoire va être bouleversée par le service Death-Cast, capable d’annoncer à chacun le jour de sa mort.

12/03/2026, 07:14

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Fonction publique : quand la souffrance au travail devient une question politique

Avec Souffrance au travail dans le service public, l’avocate Christelle Mazza livre un ouvrage massif – plus de sept cents pages – qui se présente à la fois comme un diagnostic et comme un appel. Diagnostic d’une crise profonde du service public français ; appel à une prise de conscience juridique et politique de ceux qui y travaillent. Préfacé par le psychiatre du travail Christophe Dejours, ce livre s’inscrit dans une tradition critique qui interroge le destin des institutions publiques à l’heure du management et de la dématérialisation de l’État.

11/03/2026, 09:00

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Avec Brûle bébé, Matthieu Barbin raconte une trajectoire artistique et intime

Brûle bébé, premier livre de Matthieu Barbin, connu sur scène sous le nom de Sara Forever, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Au diable Vauvert. Ce récit suit la trajectoire d’Alex, jeune homme issu de la banlieue bordelaise dont la découverte de la danse ouvre un chemin artistique et intime où s’entremêlent quête identitaire, création et rupture avec son milieu d’origine.

11/03/2026, 08:15

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Romance challenge : quand une passionnée de BookTok cherche l’amour comme dans les livres

Romance challenge, de Susan Lee, paraît le 9 avril dans la collection dédiée aux romances chez Robert Laffont. Ce roman met en scène une passionnée de littérature sentimentale qui tente d’appliquer dans sa propre vie les codes narratifs qu’elle analyse et commente en ligne, avec l’espoir de vivre une histoire digne des romans qu’elle dévore. Un livre traduit par Karine Forestier. 

11/03/2026, 07:11

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Ambre d'Eclair et l'appel des dragons

10/03/2026, 18:00

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Le temps de la terreur : John Gwynne relance les Terres Bannies avec une fureur intacte

Ici, personne n’entre dans l’âge adulte à pas feutrés. Dans les Terres Bannies, on grandit sous la menace, entre fidélités imposées, récits officiels et violence prête à rompre ses chaînes. Avec Le temps de la terreur (trad. Thomas Bauduret), John Gwynne relance sa mythologie par l’héritage empoisonné : une génération née après les grandes batailles découvre que la paix n’était qu’une trêve armée, et que les vainqueurs, eux aussi, cachent leurs failles sous l’armure. par Théo.

10/03/2026, 11:34

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Un non pour un oui. Pensées-poèmes

10/03/2026, 10:57

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Un roman fait de voix et de sons : Bruits, l’expérience immersive d’Anne Savelli

Moi qui désormais ne me passionne plus guère que pour le doux silence de la nature ou pour les Suites pour violoncelle de Bach — et qui dois pourtant quotidiennement batailler avec l’horrible patron du bar sis au rez-de-chaussée de mon immeuble afin qu’il renonce aux basses abrutissantes de sa sono —, je dois confesser que Bruits, le titre du dernier roman d’Anne Savelli, avait de quoi m’agacer…

10/03/2026, 10:36

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Somber Jann : elle espionne ses voisins… et découvre qu’un tueur en série habite en face

Jaylen, Jonas et Joshua Jann viennent d’emménager dans la maison voisine. Trois frères, silencieux, presque insaisissables, dont la présence trouble immédiatement l’équilibre du quartier. Depuis la fenêtre de sa chambre, la narratrice les observe chaque nuit. Ce rituel d’observation devient rapidement une obsession. Somber jann : saison 1 de Cynthia Havendean, sera disponible le 16 avril.

10/03/2026, 09:00

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Un amour mort, une mémoire effacée : le thriller sombre de Tendre promesse assassine

Et si le danger ne résidait pas dans ce que l’on ignore, mais dans ce que la mémoire refuse de restituer ? Découvrez Tendre promesse assassine signé Laura Ezrena, à paraître le 16 avril...

10/03/2026, 08:30

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Le Pèse-Dieu : retrouver un être aimé dans un royaume des morts virtuel

Ian Soliane publie Le Pèse-Dieu chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs & Demain, un roman attendu en librairie le 16 avril, qui imagine un futur où les morts continuent d’exister dans un au-delà numérique. L’histoire suit un père qui décide de descendre dans cet espace virtuel pour retrouver sa fille disparue, dans un récit mêlant quête intime et exploration d’un monde situé à la frontière entre la vie et la mort.

10/03/2026, 07:07

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Naples avant Maradona : l’histoire mouvementée d’un royaume au cœur de l’Europe

Avant la Naples de Maradona et Marek Hamsik, il y eut le Royaume de Naples, et Diego n’en était pas le roi. Alain Blondy raconte une longue histoire, du Ve au XIXe siècle, avec des frontières mouvantes, des capitales qui basculent - Palerme ou Naples -, des dynasties qui se succèdent. Et surtout : l’histoire de Naples est indissociable de celle de la Sicile, tantôt jumelle, tantôt rivale, tantôt tenue par le même souverain, sans jamais se confondre vraiment.

09/03/2026, 18:33

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Les Maquettistes

09/03/2026, 15:18

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N’importe quel enfant : Les Orphelins, Une histoire de Billy the Kid d’Éric Vuillard

Billy the kid, petit gars né possiblement à New-York, possiblement en 1859, avait possiblement pour vrai nom William Henry Mac Carty, ou alors pas, c’est flou. À l’époque, celle de sa naissance, il n’était pas destiné à rester dans les mémoires. D’ailleurs l’est-il ? Resté dans les mémoires ? Ce qui est resté, c’est le mythe d’un jeune bandit habile au pistolet et dégommé par les autorités avant sa vingt-deuxième année. De ce mythe associé à une poignée de photos et faits avérés, Vuillard tire un portrait plutôt collectif et tout à fait captivant de quelques desperados de l’Ouest américain au XIXe siècle. 

09/03/2026, 15:05

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Avec Place de la Victoire, 1936, Alexandre Courban poursuit sa chronique du Paris ouvrier

Troisième épisode des enquêtes du commissaire Bornec du XIIIe arrondissement, chronique sociale du Paris des années 30, les années du Front populaire. Alexandre Courban poursuit sa chronique sociale, policière et bien documentée du Paris ouvrier de cette période.

09/03/2026, 11:42

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Frontières liquides

09/03/2026, 09:00

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Valerio Varesi revient avec La peur dans l’âme, une nouvelle enquête du commissaire Soneri

Avec La peur dans l’âme, de Valerio Varesi, (traduit par Gérard Lecas)à paraître le 16 avril chez Agullo Éditions, l’auteur italien poursuit les enquêtes du commissaire Soneri dans un polar situé dans les montagnes des Apennins, où un village isolé voit la peur s’installer après une fusillade inexpliquée et la traque d’un criminel en fuite.

09/03/2026, 07:06

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Iran : une mère perd quatre enfants dans la répression des mollahs

Il existe des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils ouvrent une cicatrice. Depuis la révolution de 1979, l’Iran vit sous un régime qui a transformé la foi en instrument de pouvoir et les familles en champs de bataille. Dans ce roman inspiré de faits réels, une mère voit ses enfants engloutis par la machine répressive. La littérature ne répare rien ; elle empêche seulement que les morts disparaissent une seconde fois.

07/03/2026, 15:06

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Désorientations d’un GPS algérien

Quand on entame la lecture de La partie immergée de l’iceberg. Éloge du GPS algérien, on adhère presque immédiatement à la démarche du nouvel essai que signe le cinéaste Lamine Ammar-Khodja. Par un usage rafraîchissant de l’auto-dérision, la mise en récit de ses déambulations introspectives sur l’histoire algéro-française et ses géographies « brumeuses » trouve un ton juste : agréable, frais, nonchalant et parfois féroce.

07/03/2026, 10:21

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Musique classique, santé numérique et désillusion cubaine

Dans le vacarme des algorithmes, des guerres culturelles et des diagnostics en ligne, les livres persistent : ils observent, dissèquent, contestent. Cette semaine, la Booksletter circule de Bach aux dactylos oubliées, des gourous de santé numérique à la désillusion cubaine de Leonardo Padura, jusqu’aux alliances secrètes du vivant. Autant de récits qui scrutent une même question : comment nos sociétés écrivent-elles leur propre partition ?  

07/03/2026, 10:09

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