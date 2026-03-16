À toute épreuve, de Philippe Croizon : l’accident qui l’a détruit… et sauvé

La vie bascule parfois dans une seconde. Une étincelle, un arc électrique, et tout un destin se disloque. À toute épreuve, récit autobiographique de Philippe Croizon, s’ouvre sur cette fracture brutale : celle d’un homme ordinaire, père de famille, ouvrier, dont l’existence se trouve pulvérisée par un accident domestique.

L’ouvrage reconstitue minutieusement ce moment inaugural, mais surtout la longue traversée physique et morale qui s’ensuit. Le texte articule ainsi deux mouvements : l’effondrement d’un corps et la lente reconstruction d’une volonté.

Le prologue installe déjà cette tension entre mort et survie. Face à la mer, Croizon convoque l’accident qui l’a amputé des quatre membres, mais refuse d’y voir une fin. Le récit pose d’emblée une dialectique centrale : la mort comme force d’attraction et la vie comme obstination. « La mort me retenait. Accrochée à mes extrémités, elle refusait de me laisser partir, me voulait pour elle seule. Elle avait déjà répandu dans mon sang le froid et la douleur des tout derniers instants et attendait tranquillement que mon cœur abandonne. »

L’écriture épouse une perception sensorielle aiguë : l’odeur des embruns, le vent contre les falaises, la présence indifférente de la nature. Cette ouverture donne au récit une dimension quasi métaphysique : l’homme n’est plus qu’une parcelle fragile du monde.

La première partie retrace la catastrophe du 5 mars 1994. Croizon raconte l’instant où l’antenne qu’il démonte frôle une ligne de vingt mille volts. La narration adopte alors un rythme heurté, scandé par les détonations et la douleur.

« Je ressens une détonation, un choc d’une puissance inouïe… Comme si un bruit assourdissant me traversait le corps, le bruit d’un transformateur colossal. Mon corps est celui d’un pantin. » Le récit se construit sur une expérience extrême : le corps brûlé, suspendu au câble, conscient durant de longues minutes. La présence des proches — Muriel, son épouse, la famille, les voisins — installe un contrepoint émotionnel constant. La catastrophe n’atteint pas seulement l’individu : elle déchire un tissu familial.

La seconde partie bascule vers l’hôpital et la survie médicale. Le texte s’attarde sur les amputations successives et le coma médicamenteux. « Je ne sais pas où je suis. Je ne suis nulle part. On me l’a fait à cette date-là, c’est tout. »

L’écriture devient clinique : greffes, dialyses, brûlures internes, décisions médicales. L’auteur restitue aussi la détresse psychique qui suit la survie : refus du handicap, tentation de mourir, sentiment d’exclusion du monde des vivants. Cette dimension introspective constitue l’un des axes théoriques du livre : la reconstruction psychologique naît moins de la médecine que du sens donné à la survie.

Ce basculement intervient avec une révélation intime : la paternité. Une phrase d’un proche agit comme un électrochoc moral et redéfinit la perspective du narrateur. « Car j’ai maintenant une nouvelle raison de vivre. Mon deuxième fils est né deux mois après l’accident lorsque je sors à peine de ma phase de sommeil prolongé. »

L’existence cesse alors d’être une épreuve individuelle pour devenir une responsabilité. Croizon développe ainsi une idée centrale : l’être humain possède une réserve de résistance insoupçonnée, qui se révèle dans les situations limites.

La dernière partie aborde la rééducation et la reconstruction mécanique du corps. Les prothèses, la kinésithérapie et l’apprentissage d’une nouvelle autonomie deviennent les étapes concrètes d’une renaissance. L’auteur insiste sur le rôle de l’humour et de la solidarité médicale : deux stratégies psychiques permettant de transformer la tragédie en défi.

Le livre possède une force brute : celle d’un témoignage direct, sans fard, porté par une narration sensorielle et souvent fulgurante. Quelques longueurs apparaissent dans les descriptions hospitalières, parfois répétitives, mais elles traduisent aussi la temporalité étirée de la convalescence. L’ensemble compose un récit de résilience radicale : l’histoire d’un corps détruit qui s’obstine à vivre.

Sortie le 1er avril.

Par Victor De Sepausy

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