Avec La Vallée aux échos, Scott Alexander Howard frappe très fort

On croyait ouvrir un roman d’anticipation, on entre dans une chambre froide où l’amour, l’administration et la mort signent les mêmes formulaires. Sous les pins, dans l’ombre des archives et des salles de classe, Scott Alexander Howard serre la gorge avec une idée simple et monstrueuse : un pouvoir tient d’autant mieux qu’il règle nos deuils. Et soudain, la douceur d’un violon suffit à faire vaciller tout l’édifice, jusque dans nos élans les plus intimes.
Le 16/03/2026 à 11:52 par Lucy L.
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16/03/2026 à 11:52
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Il y a des romans d’anticipation qui bâtissent un monde : celui-ci organise un vertige. Dans cette vallée close, répliquée de part et d’autre de la montagne, le temps, le deuil et l’autorité se répondent selon une mécanique qui a la froideur d’un rite civil. Scott Alexander Howard installe d’emblée une adolescente en lisière : Odile, seize ans, solitaire, élève brillante, mais mutique, fille d’archives plus que de tribune.
Son entrée dans l’âge adulte prend la forme d’un examen politique. Son trouble intime, lui, naît d’une révélation plus violente encore : la découverte que la mort circule ici comme une information différée.
Le grand mérite du livre tient d’abord à son dispositif. Les vallées se répètent, les existences s’y décalent, les passages obéissent à un strict régime compassionnel. La fiction énonce sa loi sans surcharge didactique. Elle la laisse sourdre par notations brèves, par usages, par peur incorporée. « C’est une question piège, Odile. Pense au but de ta candidature. Ces gens ne veulent pas d’apprentis curieux de savoir comment c’est là-bas. Les conseillers disent plutôt aux gens qu’ils ne peuvent pas aller voir. » Tout est déjà là : une pédagogie de la retenue, une police du désir, une morale publique qui confond ordre et renoncement.
Le récit suit alors une double ligne, sentimentale et institutionnelle, qui ne cesse de se croiser. Odile se présente au Conseil, poussée par sa mère, employée des archives, dont l’ambition contrariée s’est reportée sur sa fille. Dans le même temps, elle se rapproche d’Edmé Pira, garçon musicien, gracieux, attentif, dont la présence desserre peu à peu l’étau de son isolement.
L’un des plus beaux fils du roman naît de cette contradiction : Odile voit enfin quelqu’un au moment précis où elle apprend que cet être est déjà condamné ailleurs. « Je savais ce que ça signifiait, que ses parents soient venus. Dans les faits, et pas dans l’hypothèse d’un sujet d’essai, l’autorisation de passer d’une vallée à l’autre était exclusivement accordée en cas de deuil. De leur côté de la montagne, à vingt années d’ici, Edmé devait forcément être mort. »
Et c’est de cette idée que jaillit la tension qui nous suivra désormais.
Howard excelle dans l’analyse des effets politiques du secret. Le Conseil ne gouverne pas seulement des corps ou des déplacements : il administre des interprétations, organise l’ignorance légitime, transforme la compassion en procédure.
Odile le comprend avec une netteté glaçante : « Dans mon essai, je déconseillais de visiter les autres vallées. Et Pichegru avait dit que je n’avais pas répondu à la question posée. Pourtant j’avais doublement raison, je le voyais à présent. On devait décourager les gens d’exercer ce droit de visite, non seulement parce qu’ils risquaient de n’en retirer aucune consolation, comme je l’avais écrit, mais parce que les visites pouvaient faire peser un fardeau injuste sur les épaules des passants surprenant accidentellement les visiteurs. »
Le livre développe là son noyau théorique : voir n’apaise pas ; savoir détruit ; le pouvoir prospère en définissant la juste dose d’information que chacun peut supporter.
Cette matière spéculative resterait abstraite sans la justesse des relations humaines. Edmé n’est pas un simple objet d’amour tragique : il apporte une douceur mobile, une hésitation, une liberté encore possible. Alain, lui, injecte une énergie plus brute, bravache, presque burlesque, qui empêche le roman de se figer dans la pure mélancolie. Jo, ambitieuse et mieux armée socialement, sert de contrepoint à Odile. Quant à la mère et à Pichegru, ils incarnent l’ordre intériorisé ou sa brutalité sèche.
À ce titre, la scène de la cabane constitue un sommet discret. « Plus tard, je devais repenser pendant des nuits entières à ce moment, alors qu’il ne s’était rien passé de spécial. Je revois Alain et Edmé, en contrebas, me mettre dans les mains ce qu’ils ont trouvé. Moi je me tiens en équilibre sur des affleurements de gypse, sans trop appuyer pour ne pas provoquer d’éboulis. Edmé me passe une grosse pierre criblée de trous, tout humide en dessous. » En quelques phrases, Howard saisit la politique secrète de l’amitié : tenir, transmettre, recevoir, appartenir enfin.
La narration à la première personne sert admirablement cette matière. La voix d’Odile demeure précise, sensorielle. Les paysages, les odeurs, les matières minérales ou végétales donnent au livre une densité physique qui contrebalance son architecture conceptuelle. On peut toutefois relever deux limites. D’une part, la lenteur calculée du premier mouvement risque d’éprouver les lecteurs les moins sensibles aux fictions d’atmosphère. D’autre part, certaines séquences d’évaluation morale au Conseil refroidissent parfois l’élan affectif au profit de la démonstration.
Reste que cette maîtrise impressionne. Sous son apparente douceur, le roman pense dur : la contingence contre le déterminisme, le deuil contre son administration, l’amour contre la prescience, l’apprentissage contre l’obéissance. « Le sujet, c’est la contingence, a-t-elle déclaré. Les choses que vous avez citées pourraient toutes être différentes sans votre diligence et celle des autres conseillers. » Cette phrase pourrait servir de clef à tout l’ouvrage.
Car derrière l’histoire d’Odile, sans jamais livrer trop tôt son jeu, se déploie une interrogation redoutable : que devient une vie quand les institutions prétendent gérer jusqu’à l’horizon de sa perte ? Howard répond par une fiction sentimentale, politique et métaphysique, dont l’étrangeté persiste longtemps après la dernière page.
La Vallée aux échos (trad. Hélène Collon) sera à visiter le 29 avril.
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 29/04/2026
352 pages
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20,90 €
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Ici, personne n’entre dans l’âge adulte à pas feutrés. Dans les Terres Bannies, on grandit sous la menace, entre fidélités imposées, récits officiels et violence prête à rompre ses chaînes. Avec Le temps de la terreur (trad. Thomas Bauduret), John Gwynne relance sa mythologie par l’héritage empoisonné : une génération née après les grandes batailles découvre que la paix n’était qu’une trêve armée, et que les vainqueurs, eux aussi, cachent leurs failles sous l’armure. par Théo.
10/03/2026, 11:34
Moi qui désormais ne me passionne plus guère que pour le doux silence de la nature ou pour les Suites pour violoncelle de Bach — et qui dois pourtant quotidiennement batailler avec l’horrible patron du bar sis au rez-de-chaussée de mon immeuble afin qu’il renonce aux basses abrutissantes de sa sono —, je dois confesser que Bruits, le titre du dernier roman d’Anne Savelli, avait de quoi m’agacer…
10/03/2026, 10:36
Jaylen, Jonas et Joshua Jann viennent d’emménager dans la maison voisine. Trois frères, silencieux, presque insaisissables, dont la présence trouble immédiatement l’équilibre du quartier. Depuis la fenêtre de sa chambre, la narratrice les observe chaque nuit. Ce rituel d’observation devient rapidement une obsession. Somber jann : saison 1 de Cynthia Havendean, sera disponible le 16 avril.
10/03/2026, 09:00
Et si le danger ne résidait pas dans ce que l’on ignore, mais dans ce que la mémoire refuse de restituer ? Découvrez Tendre promesse assassine signé Laura Ezrena, à paraître le 16 avril...
10/03/2026, 08:30
Ian Soliane publie Le Pèse-Dieu chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs & Demain, un roman attendu en librairie le 16 avril, qui imagine un futur où les morts continuent d’exister dans un au-delà numérique. L’histoire suit un père qui décide de descendre dans cet espace virtuel pour retrouver sa fille disparue, dans un récit mêlant quête intime et exploration d’un monde situé à la frontière entre la vie et la mort.
10/03/2026, 07:07
Avant la Naples de Maradona et Marek Hamsik, il y eut le Royaume de Naples, et Diego n’en était pas le roi. Alain Blondy raconte une longue histoire, du Ve au XIXe siècle, avec des frontières mouvantes, des capitales qui basculent - Palerme ou Naples -, des dynasties qui se succèdent. Et surtout : l’histoire de Naples est indissociable de celle de la Sicile, tantôt jumelle, tantôt rivale, tantôt tenue par le même souverain, sans jamais se confondre vraiment.
09/03/2026, 18:33
Billy the kid, petit gars né possiblement à New-York, possiblement en 1859, avait possiblement pour vrai nom William Henry Mac Carty, ou alors pas, c’est flou. À l’époque, celle de sa naissance, il n’était pas destiné à rester dans les mémoires. D’ailleurs l’est-il ? Resté dans les mémoires ? Ce qui est resté, c’est le mythe d’un jeune bandit habile au pistolet et dégommé par les autorités avant sa vingt-deuxième année. De ce mythe associé à une poignée de photos et faits avérés, Vuillard tire un portrait plutôt collectif et tout à fait captivant de quelques desperados de l’Ouest américain au XIXe siècle.
09/03/2026, 15:05
Troisième épisode des enquêtes du commissaire Bornec du XIIIe arrondissement, chronique sociale du Paris des années 30, les années du Front populaire. Alexandre Courban poursuit sa chronique sociale, policière et bien documentée du Paris ouvrier de cette période.
09/03/2026, 11:42
Avec La peur dans l’âme, de Valerio Varesi, (traduit par Gérard Lecas)à paraître le 16 avril chez Agullo Éditions, l’auteur italien poursuit les enquêtes du commissaire Soneri dans un polar situé dans les montagnes des Apennins, où un village isolé voit la peur s’installer après une fusillade inexpliquée et la traque d’un criminel en fuite.
09/03/2026, 07:06
Il existe des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils ouvrent une cicatrice. Depuis la révolution de 1979, l’Iran vit sous un régime qui a transformé la foi en instrument de pouvoir et les familles en champs de bataille. Dans ce roman inspiré de faits réels, une mère voit ses enfants engloutis par la machine répressive. La littérature ne répare rien ; elle empêche seulement que les morts disparaissent une seconde fois.
07/03/2026, 15:06
Quand on entame la lecture de La partie immergée de l’iceberg. Éloge du GPS algérien, on adhère presque immédiatement à la démarche du nouvel essai que signe le cinéaste Lamine Ammar-Khodja. Par un usage rafraîchissant de l’auto-dérision, la mise en récit de ses déambulations introspectives sur l’histoire algéro-française et ses géographies « brumeuses » trouve un ton juste : agréable, frais, nonchalant et parfois féroce.
07/03/2026, 10:21
Dans le vacarme des algorithmes, des guerres culturelles et des diagnostics en ligne, les livres persistent : ils observent, dissèquent, contestent. Cette semaine, la Booksletter circule de Bach aux dactylos oubliées, des gourous de santé numérique à la désillusion cubaine de Leonardo Padura, jusqu’aux alliances secrètes du vivant. Autant de récits qui scrutent une même question : comment nos sociétés écrivent-elles leur propre partition ?
07/03/2026, 10:09
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