Avec La Vallée aux échos, Scott Alexander Howard frappe très fort

Il y a des romans d’anticipation qui bâtissent un monde : celui-ci organise un vertige. Dans cette vallée close, répliquée de part et d’autre de la montagne, le temps, le deuil et l’autorité se répondent selon une mécanique qui a la froideur d’un rite civil. Scott Alexander Howard installe d’emblée une adolescente en lisière : Odile, seize ans, solitaire, élève brillante, mais mutique, fille d’archives plus que de tribune.

Son entrée dans l’âge adulte prend la forme d’un examen politique. Son trouble intime, lui, naît d’une révélation plus violente encore : la découverte que la mort circule ici comme une information différée.

Le grand mérite du livre tient d’abord à son dispositif. Les vallées se répètent, les existences s’y décalent, les passages obéissent à un strict régime compassionnel. La fiction énonce sa loi sans surcharge didactique. Elle la laisse sourdre par notations brèves, par usages, par peur incorporée. « C’est une question piège, Odile. Pense au but de ta candidature. Ces gens ne veulent pas d’apprentis curieux de savoir comment c’est là-bas. Les conseillers disent plutôt aux gens qu’ils ne peuvent pas aller voir. » Tout est déjà là : une pédagogie de la retenue, une police du désir, une morale publique qui confond ordre et renoncement.

Un piège pour le lecteur

Le récit suit alors une double ligne, sentimentale et institutionnelle, qui ne cesse de se croiser. Odile se présente au Conseil, poussée par sa mère, employée des archives, dont l’ambition contrariée s’est reportée sur sa fille. Dans le même temps, elle se rapproche d’Edmé Pira, garçon musicien, gracieux, attentif, dont la présence desserre peu à peu l’étau de son isolement.

L’un des plus beaux fils du roman naît de cette contradiction : Odile voit enfin quelqu’un au moment précis où elle apprend que cet être est déjà condamné ailleurs. « Je savais ce que ça signifiait, que ses parents soient venus. Dans les faits, et pas dans l’hypothèse d’un sujet d’essai, l’autorisation de passer d’une vallée à l’autre était exclusivement accordée en cas de deuil. De leur côté de la montagne, à vingt années d’ici, Edmé devait forcément être mort. »

Et c’est de cette idée que jaillit la tension qui nous suivra désormais.

Howard excelle dans l’analyse des effets politiques du secret. Le Conseil ne gouverne pas seulement des corps ou des déplacements : il administre des interprétations, organise l’ignorance légitime, transforme la compassion en procédure.

Odile le comprend avec une netteté glaçante : « Dans mon essai, je déconseillais de visiter les autres vallées. Et Pichegru avait dit que je n’avais pas répondu à la question posée. Pourtant j’avais doublement raison, je le voyais à présent. On devait décourager les gens d’exercer ce droit de visite, non seulement parce qu’ils risquaient de n’en retirer aucune consolation, comme je l’avais écrit, mais parce que les visites pouvaient faire peser un fardeau injuste sur les épaules des passants surprenant accidentellement les visiteurs. »

Le livre développe là son noyau théorique : voir n’apaise pas ; savoir détruit ; le pouvoir prospère en définissant la juste dose d’information que chacun peut supporter.

Une redoutable mécanique

Cette matière spéculative resterait abstraite sans la justesse des relations humaines. Edmé n’est pas un simple objet d’amour tragique : il apporte une douceur mobile, une hésitation, une liberté encore possible. Alain, lui, injecte une énergie plus brute, bravache, presque burlesque, qui empêche le roman de se figer dans la pure mélancolie. Jo, ambitieuse et mieux armée socialement, sert de contrepoint à Odile. Quant à la mère et à Pichegru, ils incarnent l’ordre intériorisé ou sa brutalité sèche.

À ce titre, la scène de la cabane constitue un sommet discret. « Plus tard, je devais repenser pendant des nuits entières à ce moment, alors qu’il ne s’était rien passé de spécial. Je revois Alain et Edmé, en contrebas, me mettre dans les mains ce qu’ils ont trouvé. Moi je me tiens en équilibre sur des affleurements de gypse, sans trop appuyer pour ne pas provoquer d’éboulis. Edmé me passe une grosse pierre criblée de trous, tout humide en dessous. » En quelques phrases, Howard saisit la politique secrète de l’amitié : tenir, transmettre, recevoir, appartenir enfin.

La narration à la première personne sert admirablement cette matière. La voix d’Odile demeure précise, sensorielle. Les paysages, les odeurs, les matières minérales ou végétales donnent au livre une densité physique qui contrebalance son architecture conceptuelle. On peut toutefois relever deux limites. D’une part, la lenteur calculée du premier mouvement risque d’éprouver les lecteurs les moins sensibles aux fictions d’atmosphère. D’autre part, certaines séquences d’évaluation morale au Conseil refroidissent parfois l’élan affectif au profit de la démonstration.

Reste que cette maîtrise impressionne. Sous son apparente douceur, le roman pense dur : la contingence contre le déterminisme, le deuil contre son administration, l’amour contre la prescience, l’apprentissage contre l’obéissance. « Le sujet, c’est la contingence, a-t-elle déclaré. Les choses que vous avez citées pourraient toutes être différentes sans votre diligence et celle des autres conseillers. » Cette phrase pourrait servir de clef à tout l’ouvrage.

Car derrière l’histoire d’Odile, sans jamais livrer trop tôt son jeu, se déploie une interrogation redoutable : que devient une vie quand les institutions prétendent gérer jusqu’à l’horizon de sa perte ? Howard répond par une fiction sentimentale, politique et métaphysique, dont l’étrangeté persiste longtemps après la dernière page.

La Vallée aux échos (trad. Hélène Collon) sera à visiter le 29 avril.

Par Lucy L.

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