Reminders Of Him : un nouveau livre de Colleen Hoover au cinéma

L'adaptation du récit pour le grand écran a été assurée par Colleen Hoover elle-même, avec Lauren Levine (également productrice du film et de Verity, une autre adaptation d'un livre de Hoover attendue en septembre 2026).

Le casting réunit Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham ou encore Bradley Whitford. « De nombreux lecteurs me disent qu'ils se sont retrouvés dans cette histoire, où il s'agit avant tout de vivre avec et de surpasser une tragédie, de construire son chemin imparfait et sinueux vers la guérison et la capacité de tourner la page », expliquait Colleen Hoover au moment de l'annonce de l'adaptation.

Le précédent film adapté d'un roman de Colleen Hoover, Jamais plus, avait rencontré un imposant succès mondial, rentabilisant largement ses coûts de production. Sa sortie avait toutefois été entourée d'une polémique de taille, l'actrice principale Blake Lively accusant l'acteur et réalisateur Justin Baldoni de harcèlement sexuel.

Par Antoine Oury

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