Marché du livre 2025 : l’Europe recule, Inde et Brésil accélèrent

À Londres, les chiffres ont l’élégance froide des verdicts. Le rapport 2025 présenté à l’ouverture de la London Book Fair par NielsenIQ BookData et GfK Entertainment confirme une ligne de fracture désormais difficile à ignorer : dans une partie de l’Europe du livre, le marché patine, tandis que plusieurs pays en forte croissance avancent à vive allure.

Douze des 19 territoires étudiés affichent une hausse de chiffre d’affaires, mais les grands marchés européens restent englués dans une croissance molle, voire dans le recul. L’Italie cède 2,1 %, la France 1,5 %, le Royaume-Uni 0,5 %. À l’inverse, l’Inde bondit de 20,7 %, le Brésil de 11,2 % et le Mexique de 7,0 %.

Le contraste ne relève pas d’un accident statistique. Il dessine une géographie culturelle et commerciale. D’un côté, des marchés historiques, saturés, soumis à l’érosion du pouvoir d’achat, à la concurrence des autres loisirs et à une inflation qui soutient la valeur sans toujours sauver les volumes.

De l’autre, des territoires où la dynamique démographique, l’élargissement du lectorat urbain et la montée des classes moyennes nourrissent encore l’expansion. Même l’Océanie, que l’étude signale en reprise après une année de pertes, offre un contrepoint aux gris européens : l’Australie progresse de 3,2 % et la Nouvelle-Zélande de 6,9 %.

Le plus frappant tient au moteur de cette résistance. Comme en 2024, la fiction domine, avec un appoint décisif des livres jeunesse. Les données annuelles indiquent que 15 territoires sur 19 ont accru leurs revenus dans ce segment. Les thrillers de Freida McFadden, le retour de Dan Brown ou les séries de Rebecca Yarros illustrent cette mécanique : la fiction sérielle, prescriptive, fortement relayée en ligne, sert de carburant à des marchés qui peinent ailleurs à retrouver du souffle.

Les nouveaux moteurs du marché du livre

Le rapport d’étape publié à Francfort en octobre 2025 pointait déjà le rôle des genres criminels, de la science-fiction et de la fantasy, ainsi que l’effet d’entraînement de BookTok sur plusieurs territoires.

En creux, c’est la non-fiction qui souffre. GfK Entertainment décrit un segment sous pression et ne recense que sept régions en croissance sur ce créneau en 2025. Le phénomène ne relève pas d’une simple correction passagère.

Au Royaume-Uni, NielsenIQ BookData observe pour 2025 un recul marqué des ventes de non-fiction, au point que la presse britannique évoque leur plus bas niveau depuis 2014 en valeur sur le marché imprimé, malgré quelques niches très porteuses comme les quiz books ou certains titres religieux.

Reste la question décisive : vend-on davantage de livres, ou vend-on des livres plus chers ? Le visuel transmis avec le rapport complique le récit triomphal. Dix territoires seulement sur 19 progressent en volumes. L’Afrique du Sud gagne 4,6 %, l’Australie 1,4 %, la Nouvelle-Zélande 9,6 %, le Mexique 3,9 %. Mais la Pologne recule de 4,9 %, l’Italie de 3,0 % et les Pays-Bas de 3,0 %.

Autrement dit, la valeur grimpe plus souvent que les exemplaires écoulés. Le rapport intermédiaire d’octobre allait dans le même sens : la hausse des prix compensait partiellement la baisse des volumes, tandis que la Nouvelle-Zélande faisait figure d’exception avec un prix moyen en recul.

Ce que les chiffres disent

Il faut donc lire ces résultats sans lyrisme inutile. Le livre ne s’effondre pas ; il se déplace. Il change de centre de gravité, de genres locomotives et de rythmes de croissance. L’Europe occidentale conserve des marchés puissants, mais elle cesse d’incarner seule l’horizon du secteur.

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La poussée de l’Inde, du Brésil ou du Mexique rappelle une évidence que l’industrie a parfois oubliée : la vitalité éditoriale suit aussi les transformations sociales, urbaines et générationnelles. Et lorsque la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques deviennent les principaux amortisseurs, c’est toute la hiérarchie symbolique du marché qui vacille.

Le vieux continent lit encore ; il entraîne moins. Cette lecture constitue une inférence fondée sur les tendances consolidées du rapport 2025 et sur les comparaisons déjà observées dans le bilan 2024.

Crédits photo : Daniel_Nebreda CC 0

Par Clément Solym

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