9 romans dans la première sélection du Prix Eugène Dabit 2026

La première sélection du Prix Eugène Dabit - Le peuple et le style

Mathilde Beausseault, La Colline (Le Seuil)

Marius Degardin, Les Mandragores (Le Panseur)

Mathilda Di Matteo, La Bonne Mère (L'iconoclaste)

Julien Fyot, Décrochages (Viviane Hamy)

Adrien Genoudet, Nancy-Saïgon (Le Seuil)

Thomas Mairé, Bien vouloir patienter (Cause Perdue Edition)

Christel Périssé-Nasr, Le Film du peuple (Editions du Sonneur)

Rouda, Les Jardins Perdus (Liana Levi)

Claire Vésin, Le Lotissement (La Manufacture de Livres)

« Elles et ils ont en commun de porter les voix du peuple au fil de parcours et de récits originaux, intimes et collectifs, inscrits dans les soubresauts du temps, en quête d’émancipation, de liberté et de justice. Ils et elles ont en commun de tremper leur plume dans l’encre du réel pour en restituer les contrastes, les rigueurs et la richesse humaine », souligne le jury de la récompense.

Ce dernier réunit Julie Bacques, Julie Bonnie, Hugo Boris (président), Natacha Boussaa, François Boucq (membre d’honneur), Patrick Braouezec, Joseph Da Costa (président d’honneur), Dominique Fabre, Hervé Hamon, Philippe Haumont, Claire Le Guellaff, Michel Quint et Samira Sedira.

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La prochaine sélection, de cinq titres ou moins, est prévue pour le 6 avril 2026, avant la désignation de la lauréate ou du lauréat, le 17 avril. Avec cette année pour marraine Carole Martinez, la cérémonie de remise du prix se déroulera le 6 mai à 18h30 à la librairie L’Arabesque, au CENTQUATRE-Paris (5, rue Curial, 75019 Paris).

L'année dernière, le Prix Eugène Dabit avait salué Clémentine Mélois pour son livre Alors c'est bien, paru aux éditions Gallimard.

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DOSSIER - Le Prix Eugène Dabit

Par Dépêche

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